Вистави у Києві — на залізничному вокзалі покажуть історії дружин військових

Дружина військового. Фото: freepik.com

На Центральному залізничному вокзалі у Києві проведуть серію імерсивних вистав Pomitna, в яких розкажуть, як бути коханою воїна. Мета цього дійства — показати, що переживати половинки українських бійців.

Про це повідомляє Uzahvati.

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Організатори вистав розповіли, що їхня мета — дати змогу відчути, який шлях долають жінки та кохані військових.

"Вони вимушено наділені новими ролями. Ті, хто живуть на межі між цивільним і військовим життям і залишаються наодинці зі своїми переживаннями", — зазначили в організації.

Героїні вистави. Фото: Uzahvati/Instagram

Героїні вистави. Фото: Uzahvati/Instagram

Героїні вистави. Фото: Uzahvati/Instagram

Героїні вистави. Фото: Uzahvati/Instagram

Героїні вистави. Фото: Uzahvati/Instagram

Героїні вистави. Фото: Uzahvati/Instagram 1 / 6

Відомо, що героїнями цих став стали 20 жінок, які поділилися своїм досвідом — як відчувати себе невидимою в суспільстві, постійно чекати, прощатися й знову чекати.

Вистави створені за ідеєю Veteran Hub. Вона виникла в результаті дослідження "Шлях коханої воїна", проведеного організацією у 2023 році.

Відбуватимуться вистави на Центральному залізничному вокзалі у Києві з 14 серпня до 15 вересня. Вхід безкоштовний, але попередньо потрібно реєструватися за посиланням. Тривалість вистави — 90 хвилин.