Спектакли в Киеве — на железнодорожном вокзале покажут истории жен военных

Жена военного. Фото: freepik.com

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве проведут серию иммерсивных представлений Pomitna, в которых расскажут, как быть любимой воина. Цель этого действа — показать, что переживать половинки украинских бойцов.

Об этом сообщает Uzahvati.

Читайте также:

Спектакли на вокзале в Киеве

Организаторы спектаклей рассказали, что их цель — дать возможность почувствовать, какой путь преодолевают женщины и любимые военных.

"Они вынужденно наделены новыми ролями. Живущие на границе между гражданской и военной жизнью и остающиеся наедине со своими переживаниями", — отметили в организации.

Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram

Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram

Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram

Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram

Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram

Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram 1/6 ​ 6

Известно, что героинями стали 20 женщин, которые поделились своим опытом — как чувствовать себя невидимой в обществе, постоянно ждать, прощаться и снова ждать.

Спектакли созданы по идее Veteran Hub. Она возникла в результате исследования "Путь любимого воина", проведенного организацией в 2023 году.

Будут проходить спектакли на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве с 14 августа по 15 сентября. Вход бесплатный, но предварительно нужно регистрироваться по ссылке. Продолжительность спектакля — 90 минут.