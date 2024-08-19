Спектакли в Киеве — на железнодорожном вокзале покажут истории жен военных

Как это быть любимой военного — на вокзале в Киеве покажут серию иммерсивных спектаклей
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве проведут серию иммерсивных представлений Pomitna, в которых расскажут, как быть любимой воина. Цель этого действа — показать, что переживать половинки украинских бойцов.
Об этом сообщает Uzahvati.
Спектакли на вокзале в Киеве
Организаторы спектаклей рассказали, что их цель — дать возможность почувствовать, какой путь преодолевают женщины и любимые военных.
"Они вынужденно наделены новыми ролями. Живущие на границе между гражданской и военной жизнью и остающиеся наедине со своими переживаниями", — отметили в организации.
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Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram
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Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram
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Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram
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Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram
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Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram
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Героини спектакля. Фото: Uzahvati/Instagram
Известно, что героинями стали 20 женщин, которые поделились своим опытом — как чувствовать себя невидимой в обществе, постоянно ждать, прощаться и снова ждать.
Спектакли созданы по идее Veteran Hub. Она возникла в результате исследования "Путь любимого воина", проведенного организацией в 2023 году.
Будут проходить спектакли на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве с 14 августа по 15 сентября. Вход бесплатный, но предварительно нужно регистрироваться по ссылке. Продолжительность спектакля — 90 минут.
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