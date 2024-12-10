Як цукровий діабет впливає на зір — ключові факти та поради

Діагностика зору. Фото: Freepik

Цукровий діабет — це не лише порушення рівня глюкози в крові, але й реальна загроза для зору. Розвиток діабетичної ретинопатії та інших ускладнень може суттєво вплинути на якість життя.

Розповідаємо, як захистити очі та вчасно виявити небезпечні зміни.

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Найчастіші пацієнти в офтальмологів — ті, хто нездужає на цукровий діабет. Саме діабетики страждають на хвороби очей у 25 разів частіше за тих, хто вільний від цієї недуги. Причому чим більший стаж діабету, тим частіше розвивається головне ускладнення — діабетична ретинопатія.

Пацієнтка у лікаря. Фото: Freepik

Як правило, перші симптоми патології зору з’являються на 5-10 рік від початку хвороби. А вже при 25-річному стажі близько 80% діабетиків будуть гарантовано мати проблеми з очима.

Таку тенденцію медики пояснюють тим, що через підвищений рівень глюкози, який утворюється при цьому захворюванні, виникає негативний вплив на кровоносні судини, нервову тканину та інші структури очей. Це й призводить до різних очних хвороб, детальніше про які розповідається тут.

Невже нічого не можна зробити

Попри те, що ускладнення зору – це досить поширена проблема серед людей з цукровим діабетом, якщо дотримуватися основних рекомендацій лікарів, можна не тільки уникнути втрати зору, але й мінімізувати діабетичний вплив на нього.

Про які рекомендації йдеться:

Постійно контролюйте рівень цукру та холестерину. Не допускайте підвищення артеріального тиску. Виключіть захворювання нирок. Підтримуйте оптимальну масу тіла. Приділяйте достатньо уваги фізичній активності. Спостерігайте за інсулінорезистентністю. Проходьте огляд в офтальмолога не рідше, ніж раз на рік

Але не завжди, попри всі намагання, вдається зберегти якість зору. Існує декілька найрозповсюдженіших дзвіночків, що насправді є симптомами серйозних хвороб очей.

"Мушки" та двоїння

Близько 90% діабетиків з часом починають бачити перед очима "мушки" та двоїння зображення. Це перші симптоми так званої діабетичної ретинопатії.

Високий рівень глюкози при цукровому діабеті пошкоджує стінки дрібних кровоносних судин у сітківці ока. Судини стають слабкими й починають протікати чи, навпаки, закорковуватися. Через недостатнє кровопостачання в оці формуються нові аномальні судини, що починають кровоточити або рубцюватися. В результаті цього зір стає нечіткий, перед очима з’являються темні плями та починає відчуватися пульсація.

При перших проявах таких зорових аномалій слід негайно звернутися до офтальмолога, бо при запущеній стадії ця хвороба викликає відшарування сітківки та повну втрату зору.

Втрата деталей

Якщо зображення стало менш деталізованим і чітким, це може свідчити про таке діабетичне ускладнення, як макулярний набряк. У цьому випадку чіткість зору буде знижуватися через те, що в оці накопичується рідина у центральній частині сітківки.

Зір почав "стрибати"

Якщо зір деколи став втрачати чіткість, а потім повертатися до норми, це теж може свідчити про діабетичні патології. Річ у тому, що підвищений рівень цукру в крові впливає на кришталик. Час від часу в ньому змінюється вміст рідини, тому він то набухає, то знову повертається до своїх розмірів, в результаті з’являється тимчасова нечіткість зору, яка проходить після стабілізації рівня глюкози в крові.

Плутанина кольорів

Кольори втратили свою яскравість, а відтінків стало менше? Внаслідок порушення вуглеводного обміну через цукровий діабет, кришталик ока стає мутним і з’являється таке захворювання, як катаракта. Крізь мутний кришталик світло в око проникає в обмеженому обсязі, тому і якість зору сильно знижується, перед очима з’являються миготіння та може бути розпливчатість, що не піддається корекції.

Зниження бічного зору

Через підвищений внутрішньоочний тиск, що зазвичай буває у діабетиків, ускладняються відтік рідини з ока. Це призводить до пошкодження зорового нерва — з’являється глаукома. Людина перестає помічати об’єкти, що розташовані збоку. У міру прогресування захворювання поле зору постійно звужується. Головна підступність цієї хвороби в тому, що втрата зору відбувається поступово, але в більшості випадків є незворотною.

Як лікують зір у пацієнтів з цукровим діабетом

Вимірювання цукру в крові. Фото: Freepik

90% сліпоти внаслідок цукрового діабету можна попередити.

За запевненнями лікарів, для цього потрібно лише почати правильне лікування на початковій стадії хвороби очей. Таку можливість дають саме регулярні огляди у професійному медичному центрі, де є для цього все необхідне обладнання, наприклад в офтальмологічному центрі "АЙЛАЗ".

При цьому важливо постійно спостерігатися в одному й тому ж закладі. Так буде можливість відстежувати перебіг хвороби та ефективність її лікування.

Але якщо все ж таки хвороба виявилась сильнішою та зір став погіршуватися, методи боротьби з ускладненнями від цукрового діабету, які існують сьогодні, дозволяють утримати зір на гідному рівні.

Укол в око — як це?

Сучасний метод лікування зору внаслідок його зниження через цукровий діабет — інтравітреальні ін’єкції. У цьому випадку уколи роблять безпосередньо в склоподібне тіло.

Препарат для ін’єкцій підбирається індивідуально після діагностики. Зазвичай роблять три послідовні ін’єкції з проміжком в один місяць.

Не варто боятися, такі ін’єкції — абсолютно безболісна процедура, бо проходять під крапельною анестезією. Уколи роблять дуже тонкою голкою. Під дією знеболювального пацієнт відчуває лише легке натискання. Займає процедура лише 10-15 хвилин, і рідко коли після ін’єкцій з’являється подразнення очей на кілька годин.

Операція лазером — кому та для чого?

Найчастіше офтальмологи рятують зір при цукровому діабеті за допомогою лазера. Цей метод дозволяє зупинити прогресування ураженості сітківки та запобігти втраті зору від діабетичної ретинопатії та макулярного набряку.

Лазерний промінь використовується для коагуляції (припікання) кровоносних судин сітківки чи для зменшення її набряку.

Основні цілі лазерного лікування:

закриття ушкоджених судин

Це дає змогу зупинити витік крові чи рідини.

зменшення новоутворених судин

За допомогою лазерного променя лікар припиняє зростання аномальних судин, що можуть кровоточити.

поліпшення кисневого обміну

Обробка периферії сітківки ока лазерним променем зменшує її потребу у кісні. Таким чином, значно скорочується ризик утворення аномальних судин.

Лазерна операція абсолютно безболісна та проводиться амбулаторно під місцевою крапельною анестезією.

Сеанс лазерного лікування займає 20-40 хвилин, а кількість таких сеансів буде залежати від зони лазерного втручання та самого захворювання. Наприклад, при макулярному набряку буде достатньо всього лише однієї процедури, а при діабетичній ретинопатії зазвичай доведеться відвідати лікаря 3-4 рази.

А лазери бувають різні…

Лазерне лікування зору застосовується ще з 80-х років минулого сторіччя. За цей час у медичному середовищі накопичився неабиякий досвід у використанні цієї технології. Головне — щоб в обраній клініці був весь діапазон сучасних лазерів. Наприклад, зараз з’явилися лазери дуже дозованої дії, так звані мікроімпульсні. Вони діють дуже щадно.

Діагностика зору в пацієнта. Фото: Freepik

Обов’язково у медичному центрі, що займається лазерним лікуванням очей, має бути сучасне діагностичне обладнання, з якого і починається процес лікування. Це обладнання використовують для виявлення зони дефектів судин. Так створюється топографічна карта судинного річища, по якій лікар зможе точково припікати пошкоджені ділянки.

Є монофункціональні лазерні апарати. Вони дозволяють працювати як на передньому, так і на задньому відрізку ока. Їх частіше застосовують для лікування глаукоми, діабетичної ретинопатії, периферичної лазерної коагуляції сітківки та тромбозу судин у сітківці.

Ще одним дуже важливим обладнанням при лазерному лікуванні зору, що є в офтальмологічному центрі "АЙЛАЗ", є жовтий лазер. Він застосовується для припікання судин у найцентральнішій області сітківки, що відповідає за гостроту зору.

Весь цей арсенал медобладнання та досвід офтальмологів сьогодні дає діабетикам змогу тримати ускладнення під контролем. Для цього їм потрібно лише правильно обрати офтальмологічний центр і обстежуватися там не рідше ніж раз на рік. Щоб не дозволити діабету погіршувати якість вашого життя, переходьте за посиланням та записуйтеся на діагностику зору вже зараз.