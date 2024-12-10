Как сахарный диабет влияет на зрение — ключевые факты и советы

Диагностика зрения. Фото: Freepik

Сахарный диабет — это не только нарушение уровня глюкозы в крови, но реальная угроза для зрения. Развитие диабетической ретинопатии и других осложнений может оказать существенное влияние на качество жизни.

Рассказываем, как защитить глаза и выявить опасные изменения.

Читайте также:

Самые частые пациенты у офтальмологов — те, кто страдает сахарным диабетом. Именно диабетики страдают болезнями глаз в 25 раз чаще тех, кто свободен от этого недуга. Причем чем больше стаж диабета, тем чаще развивается главное осложнение — диабетическая ретинопатия.

Пациентка у врача. Фото: Freepik

Как правило, первые симптомы патологии зрения появляются на 5-10 лет после начала болезни. А уже при 25-летнем стаже около 80% диабетиков будут гарантированно испытывать проблемы с глазами.

Такую тенденцию медики объясняют тем, что из-за повышенного уровня глюкозы, образующегося при этом заболевании, возникает негативное влияние на кровеносные сосуды, нервную ткань и другие структуры глаз. Это и приводит к разным глазным болезням, подробнее о которых рассказывается здесь.

Неужели ничего нельзя поделать

Несмотря на то, что осложнение зрения — это довольно распространенная проблема среди людей с сахарным диабетом, если следовать основным рекомендациям врачей, можно не только избежать потери зрения, но и минимизировать диабетическое влияние на него.

О каких рекомендациях говорится:

Постоянно контролируйте уровень сахара и холестерина Не допускайте повышения АД Исключите заболевание почек Поддерживайте хорошую массу тела Уделяйте достаточно внимания физической активности Наблюдайте за инсулинорезистентностью Проходите осмотр у офтальмолога не реже раза в год

Но не всегда на все попытки удается сохранить качество зрения. Есть несколько самых распространенных колокольчиков, которые на самом деле являются симптомами серьезных глазных болезней.

"Мушки" и двоение

Около 90% диабетиков со временем начинают видеть перед глазами "мушки" и двоение изображения. Это первые симптомы так называемой диабетической ретинопатии.

Высокий уровень глюкозы при сахарном диабете повреждает стенки мелких кровеносных сосудов в сетчатке глаза. Сосуды становятся слабыми и начинают протекать или, наоборот, закупориваться. Из-за недостаточного кровоснабжения в глазу формируются новые аномальные сосуды, начинающие кровоточить или рубцевать. В результате этого Зрение становится нечетким, перед глазами появляются темные пятна и начинает ощущаться пульсация.

При первых проявлениях таких зрительных аномалий следует немедленно обратиться к офтальмологу, так как при запущенной стадии эта болезнь вызывает отслойку сетчатки и полную потерю зрения.

Утрата деталей

Если изображение стало менее детализированным и четким, это может свидетельствовать о таком диабетическом осложнении, как макулярный отек. В этом случае четкость зрения будет снижаться из-за того, что в глазу скапливается жидкость в центральной части сетчатки.

Зрение начало "прыгать"

Если зрение иногда стало терять четкость, а затем возвращаться в норму, это тоже может свидетельствовать о диабетических патологиях. Дело в том, что повышенный уровень сахара в крови влияет на хрусталик. Время от времени в нем изменяется содержание жидкости, поэтому оно то набухает, то снова возвращается к своим размерам, в результате появляется временная нечеткость зрения, которая проходит после стабилизации уровня глюкозы в крови.

Путаница цветов

Цвета потеряли свою яркость, а оттенков стало меньше? В результате нарушения углеводного обмена из-за сахарного диабета, хрусталик глаза становится мутным и появляется такое заболевание, как катаракта. Сквозь мутный хрусталик свет в глаз проникает в ограниченном объеме, поэтому качество зрения сильно снижается, перед глазами появляются мигания и может быть расплывчатость, не поддающаяся коррекции.

Снижение бокового зрения

Из-за повышенного внутриглазного давления, обычно бывает у диабетиков, осложняются отток жидкости из глаза. Это приводит к повреждению зрительного нерва — появляется глаукома. Человек перестает замечать находящиеся сбоку объекты. По мере прогрессирования заболевания поле зрения постоянно сужается. Главное коварство этой болезни в том, что потеря зрения происходит постепенно, но в большинстве случаев необратима.

Как лечат зрение у пациентов с сахарным диабетом

Измерение сахара в крови. Фото: Freepik

90% слепоты в результате сахарного диабета можно предупредить.

По заверениям врачей, для этого нужно только начать правильное лечение на начальной стадии глазной болезни. Такую возможность дают регулярные осмотры в профессиональном медицинском центре, где есть для этого все необходимое оборудование, например в офтальмологическом центре "АЙЛАЗ".

При этом важно постоянно наблюдаться в одном и том же заведении. Так будет возможность отслеживать течение заболевания и эффективность ее лечения.

Но если все же болезнь оказалась сильнее и зрение стало снижаться, существующие сегодня методы борьбы с осложнениями от сахарного диабета позволяют удержать зрение на достойном уровне.

Укол в глаза — как это?

Современный метод лечения зрения вследствие его снижения из-за сахарного диабета — интравитреальные инъекции. В этом случае уколы производят непосредственно в стекловидное тело.

Препарат для инъекций подбирается индивидуально после диагностики. Обычно делают три последовательных инъекции с промежутком в один месяц.

Не стоит бояться, что такие инъекции — абсолютно безболезненная процедура, потому что проходят под капельной анестезией. Уколы делают очень тонкой иглой. Под действием обезболивающего пациент ощущает лишь легкое нажатие. Занимает процедура всего 10-15 минут, и редко после инъекций появляется раздражение глаз на несколько часов.

Операция лазером — кому и для чего?

Чаще офтальмологи спасают зрение при сахарном диабете с помощью лазера. Этот метод позволяет остановить прогрессирование поражения сетчатки и предотвратить потерю зрения от диабетической ретинопатии и макулярного отека.

Лазерный луч используется для коагуляции (прижигания) кровеносных сосудов сетчатки или для уменьшения ее отека.

Основные цели лазерного лечения:

закрытие поврежденных сосудов

Это позволяет остановить утечку крови или жидкости.

уменьшение новообразованных сосудов

С помощью лазерного луча врач прекращает рост аномальных сосудов, которые могут кровоточить.

улучшение кислородного обмена

Обработка периферии сетчатки глаза лазерным лучом уменьшает ее потребность в кислороде. Таким образом, значительно сокращается риск образования аномальных сосудов.

Лазерная операция абсолютно безболезненна и проводится амбулаторно под местной капельной анестезией.

Сеанс лазерного лечения занимает 20-40 минут, а количество сеансов будет зависеть от зоны лазерного вмешательства и самого заболевания. К примеру, при макулярном отеке будет достаточно всего лишь одной процедуры, а при диабетической ретинопатии обычно придется посетить врача 3-4 раза.

А лазеры бывают разные…

Лазерное лечение зрения применяется еще с 80-х годов прошлого столетия. За это время в медицинской среде накопился большой опыт использования этой технологии. Главное, чтобы в выбранной клинике был весь диапазон современных лазеров. К примеру, сейчас появились лазеры очень дозированного действия, так называемые микроимпульсные. Они действуют очень щадно.

Диагностика зрения у пациента. Фото: Freepik

Обязательно в медицинском центре, занимающемся лазерным лечением глаз, должно быть современное диагностическое оборудование, с которого начинается процесс лечения. Это оборудование используется для обнаружения зоны дефектов сосудов. Так создается топографическая карта сосудистого русла, по которой врач сможет точечно прижигать поврежденные участки.

Имеются монофункциональные лазерные аппараты. Они позволяют работать как на переднем, так и заднем отрезке глаза. Их чаще применяют для лечения глаукомы, диабетической ретинопатии, периферической лазерной коагуляции сетчатки и тромбоза сосудов в сетчатке.

Еще одним очень важным оборудованием при лазерном лечении зрения, находящемся в офтальмологическом центре "АЙЛАЗ", является желтый лазер. Он применяется для прижигания сосудов в центральной области сетчатки, отвечающей за остроту зрения.

Весь этот арсенал медоборудования и опыт офтальмологов сегодня позволяет диабетикам держать осложнения под контролем. Для этого им нужно лишь правильно выбрать офтальмологический центр и обследоваться там не реже раза в год. Чтобы не позволить диабету ухудшать качество жизни, переходите по ссылке и записывайтесь на диагностику зрения уже сейчас.