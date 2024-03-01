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Як українські військові проходять протезування у США

1 березня 2024 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як українські військові проходять протезування у США
Українські військові на протезуванні у США. Фото: Future for Ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Андрій Климчук та Павло Пономаренко — військовослужбовці ЗСУ, обоє захищали наші землі на передовій у складі штурмових військ, де отримали важкі поранення. Обидва захисники мають складну ампутацію верхньої кінцівки.

Нещодавно Андрій та Павло стали учасниками програми протезування від фонду Future for Ukraine та вже зараз проходять перші етапи примірок та підготовки до встановлення протезів у Вашингтоні.

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Програма реалізується коштом гранту від фармацевтичної корпорації Pfizer — 1 млн дол., який фонд отримав від Pfizer Foundation у межах щорічної програми підтримки організацій, що працюють над вирішенням критичних потреб у сфері охорони здоров’я та відбудовою систем первинної медичної допомоги в Україні.

У клініці протезування та ортопедії Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) з нашими хлопцями працюють протезисти та фізіотерапевти, які мають понад 10-річний досвід роботи з військовими з ампутаціями. 

Андрію та Павлу вже провели заміри та зробили зліпки для виготовлення їхніх нових кінцівок. Разом із фізіотерапевтом вони тестують силу м’язів та, за допомогою сили імпульсу, роблять перші спроби рухати пальцями.  

Активно проходить реабілітація та підготовка до носіння протеза, вивчення базових рухів: хват, стискання, розтискання, колові рухи кисті, згинання та розгинання ліктя. Хлопцям доводиться добряче попрацювати над координацією рухів, але вони чудово дають собі раду з цим. 

"Для мене є честю працювати з українськими захисниками. Попри всі труднощі, які їм довелося пережити, вони вмотивовані, допомагають один одному на шляху реабілітації. Ці люди сприймають усі виклики, як можливості для зростання, попри обставини! Ми у центрі MCOP захоплюємось їхньою силою і стійкістю та робимо все можливе, щоб отримані протези дозволили українським військовим повернутися до звичного життя!" — сказав лікар-фізіотерапевт Фархад Остоварі.

Нагадаємо, що зараз у клініці MCOP проходять реабілітацію після протезування за програмою фонду FFU ще четверо українських військових — Євген Калюжний, Сергій Волик, Петро Кулик та Олексій Дернов. Фонд поділився відео з тренувань на своїй сторінці у Facebook: 

24 лютого наші військові у складі української делегації взяли участь у мітингу з нагоди других роковин початку повномасштабного вторгнення, який відбувся у Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольна. 
 

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На фото зліва направо: українські захисники Сергій Волик, Євген Калюжний, Олексій Дернов, Павло Пономаренко, Андрій Климчук та Петро Кулик. Фото: FFU

Підтримати наших захисників до центру MCOP приїздила сенаторка штату Іллінойс — Теммі Дакворт. Вона є ветеранкою війни в Іраці, на якій втратила обидві ноги та частково чутливість правої руки, і вже понад 20 років живе з протезами. Сенаторка розповіла свою історію поранення та поділилася з хлопцями деякими порадами, як адаптуватися, зокрема як організовувати власний побут. 

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Теммі Дакворт підбадьорила хлопців та закликала їх активно долучатися до відбудови України. Фото: FFU

На зустріч також прибули аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький та член команди аташе Олександр Рожков, щоб поспілкуватися з воїнами та подякувати їм за службу. 

Андрій Климчук, 33 роки 

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Андрій Климчук до поранення. Фото:  FFU

Андрій втратив праву руку та око у вересні 2023 року внаслідок важкого осколкового поранення. Військовий зі своїм підрозділом перебував на Бахмутському напрямку лише за 800 метрів від ворожих позицій, коли росіяни обстріляли їх з танку.

Він сподівається, що з новим високофункціональним протезом зможе знову повернутися до війська як інструктор та передавати свій досвід. Дружина Андрія радіє, що завдяки отриманому протезу її чоловік знову зможе готувати свій фірмовий борщ :) 

Павло Пономаренко, 27 років 

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Павло Пономаренко до поранення. Фото: FFU

24 серпня 2023 року, якраз на День Незалежності, Павло разом з евакуаційною групою був на завданні біля села Кліщіївка, Бахмутського району, коли отримав мінно-вибухове поранення. Через активні бойові дії військовому вдалося евакуювати лише вночі, він пролежав на позиціях майже добу. Під час поранення бійцю пошкодило артерію та сталося зараження крові, сепсис. Через це руку бійцю довелося ампутувати. 

До власної травми Павло ставиться спокійно: "Спочатку, звичайно, я тішився тим, що наче ногу не втратив... Але вже як сталося. Добре, що взагалі мене врятували".

Надзвичайно радіє можливості протезування у США. Йому дуже некомфортно вирізнятися з-поміж інших, хоче бути як усі — на двох ногах. 

Фонд FFU повністю забезпечує для українських військових з важкими випадками ампутацій протезування та реабілітацію за кордоном, а також бере на себе усі витрати на переліт, проживання та оформлення документів. 

США
благодійність
військові
війна в Україні
протезування

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