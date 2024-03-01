Как украинские военные проходят протезирование в США

Украинские военные на протезировании в США. Фото: Future for Ukraine

Андрей Климчук и Павел Пономаренко — военнослужащие ВСУ — оба защищали наши земли на передовой в составе штурмовых войск, где получили тяжелые ранения. Оба защитника имеют сложную ампутацию верхней конечности.

Недавно Андрей и Павел стали участниками программы протезирования от фонда Future for Ukraine и уже проходят первые этапы примерок и подготовки к установлению протезов в Вашингтоне.

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Программа реализуется на средства гранта от фармацевтической корпорации Pfizer — 1 млн дол., который фонд получил от Pfizer Foundation в рамках ежегодной программы поддержки организаций, работающих по решению критических потребностей в сфере здравоохранения и восстановлению систем первичной медицинской помощи в Украине.

В клинике протезирования и ортопедии Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) с нашими ребятами работают протезисты и физиотерапевты, имеющие более 10 лет опыта работы с военными с ампутациями.

Андрей и Павел уже провели замеры и сделали слепки для изготовления их новых конечностей. Вместе с физиотерапевтом они тестируют силу мышц и с помощью силы импульса делают первые попытки двигать пальцами.

Активно проходит реабилитация и подготовка к носке протеза, изучение базовых движений: хват, сжатие, разжимание, круговые движения кисти, сгибание и разгибание локтя. Ребятам приходится хорошо поработать над координацией движений, но они прекрасно справляются с этим.

"Для меня честь работать с украинскими защитниками. Несмотря на все трудности, которые им пришлось пережить, они мотивированы, помогают друг другу на пути реабилитации. Эти люди воспринимают все вызовы, как возможности для роста, несмотря на обстоятельства! Мы в центре MCOP восхищаемся их силой и стойкостью, и делаем все возможное, чтобы полученные протезы позволили украинским военным вернуться к привычной жизни!" — сказал врач-физиотерапевт Фархад Остовари.

Напомним, что сейчас в клинике MCOP проходят реабилитацию после протезирования по программе фонда FFU еще четверо украинских военных — Евгений Калюжный, Сергей Волык, Петр Кулик и Алексей Дернов. Фонд поделился видео по тренировкам на своей странице в Facebook:

24 февраля наши военные в составе украинской делегации приняли участие в митинге по случаю второй годовщины начала полномасштабного вторжения, которое состоялось в Вашингтоне возле Мемориала Линкольна.

На фото слева направо: украинские защитники Сергей Волык, Евгений Калюжный, Алексей Дернов, Павел Пономаренко, Андрей Климчук и Петр Кулик. Фото: FFU

Поддержать наших защитников в центр MCOP приезжала сенатор штата Иллинойс — Темми Дакворт. Она ветеран войны в Ираке, на которой потеряла обе ноги и частично чувствительность правой руки, и уже более 20 лет живет с протезами. Сенатор рассказала свою историю ранения и поделилась с ребятами некоторыми советами, как адаптироваться, в частности как организовывать собственный быт.

Темми Дакворт взбодрила ребят и призвала их активно приобщаться к восстановлению Украины. Фото: FFU

На встречу также прибыли атташе по обороне Украины в США Борис Кременецкий и член команды атташе Александр Рожков, чтобы пообщаться с воинами и поблагодарить их за службу.

Андрей Климчук, 33 года

Андрей Климчук к ранению. Фото: FFU

Андрей потерял правую руку и глаз в сентябре 2023 года из-за тяжелого осколочного ранения. Военный со своим подразделением находился на Бахмутском направлении всего в 800 метрах от вражеских позиций, когда россияне обстреляли их из танка.

Он надеется, что с новым высокофункциональным протезом сможет снова вернуться в армию как инструктор и передавать свой опыт. Жена Андрея радуется, что благодаря полученному протезу ее муж снова сможет готовить свой фирменный борщ.

Павел Пономаренко, 27 лет

Павел Пономаренко к ранению. Фото: FFU

24 августа 2023 года, как раз в День Независимости, Павел вместе с эвакуационной группой был на задании возле села Клищиевка, Бахмутского района, когда получил минно-взрывное ранение. Из-за активных боевых действий военного удалось эвакуировать только ночью, он пролежал на позициях почти сутки. При ранении бойцу повредило артерию и произошло заражение крови, сепсис. Поэтому руку бойцу пришлось ампутировать.

К собственной травме Павел относится спокойно: "Сначала, конечно, я радовался, что будто ногу не потерял... Но уж как случилось. Хорошо, что вообще меня спасли".

Очень радуется возможности протезирования в США. Ему очень некомфортно отличаться от других, хочет быть как все — на двух ногах.

Фонд FFU полностью обеспечивает для украинских военных с тяжелыми случаями ампутаций протезирование и реабилитацию за рубежом, а также берет на себя все расходы по перелету, проживанию и оформлению документов.