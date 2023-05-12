Як в Україні каратимуть за використання салютів

Святковий салют у Києві. Фото: УНІАН

В Україні заборонили використовувати, продавати та передавати феєрверки, салюти й петарди. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 11 квітня, Президент підписав його на початку травня. Цей закон важливий не лише тому, що він наближає нас на крок до вступу в Європейський Союз, але і тому, що берегтиме ментальне здоров’я українців.

У Центрі спільних дій дослідили це питання та пояснили, що тепер зміниться для українців, які люблять гучно відсвяткувати.

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Як регулювали феєрверки раніше

Ще з початку війни у 2014-му виникло питання про доречність запуску салютів. Це питання поставало регулярно, особливо напередодні свят, зокрема Нового року чи Дня Незалежності. Упродовж наступних трьох років феєрверки забороняли в Києві, Харкові, Маріуполі, Ірпені, Борисполі та ще в низці міст України. Використовувати піротехніку можна було лише за погодженням кожного конкретного випадку з місцевим самоврядуванням.

Усі ці заборони неодноразово порушували, а рішення влади відверто ігнорували. У ніч Нового року можна було почути перегук салютів, на приватних вечірках та святкуваннях нерідко запускали феєрверки, а молодь бавилася петардами. За ці порушення рідко карали винних, адже місцевій владі досить складно реагувати на ці випадки оперативно. Притягувати до відповідальності мали поліціянти, але для них салюти в новорічну ніч були найменшою проблемою. Обмеження та заборони, які діяли з 2014 року, фактично не працювали, тому тепер, коли країна рік прожила в умовах повномасштабної війни, за розв'язання проблеми взялась держава.

Яку піротехніку заборонять

Є чотири класи піротехніки, яку заборонять в Україні:

F1 — феєрверки, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму

F2 — феєрверки, що мають низький рівень небезпеки та шуму

F3 — феєрверки, що мають середній рівень небезпеки, рівень шуму яких не є шкідливим для здоров‘я людини

F4 — феєрверки, що мають високий рівень небезпеки, призначені для використання виключно особами із спеціальною підготовкою

Депутати ухвалили закон, яким вони заборонили продавати та використовувати феєрверки, салюти й петарди класів F2, F3 та F4. Тобто під заборону потрапили ті класи піротехніки, які мають середній та високий рівень шуму й небезпеки.

У вільному для громадян доступі залишилася піротехніка класу F1, призначена для використання в приміщенні. Це стосується бенгальських вогнів та свічок-феєрвеків. Єдине обмеження — піротехніку цього класу будуть продавати лише тим, хто досягнув шістнадцяти років.

Яка відповідальність за порушення нових норм

За дотримання закону тепер відповідатимуть правоохоронці. Якщо ж хтось все ж вирішить запустити салют, то на нього чекає покарання. Складність злочину буде залежати від обставин та рішення суду. Це може бути адміністративна відповідальність — штраф від тисячі до 1700 грн, за порушення правил використання піротехнічних засобів. Після початку повномасштабного вторгнення за пускання салютів почали притягувати до кримінальної відповідальності. В кінці березня цього року затримали чоловіка, який пускав салют на Борщагівці. Йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч грн, або обмеження волі на строк до п’яти років за хуліганство.

Що ще змінює закон

Депутати також згадали про вплив салютів на природу. Від салютів гинуть птахи, які дезорієнтуються та розбиваються об будівлі. Страждають і домашні улюбленці, у котрих через вибухи може зупинитись серце. Під час поводження з тваринами тепер заборонено використовувати оснащення, інвентар та піротехніку. Спортивні, видовищні заходи, відео- та фотозйомки не мають стати причиною травм, чи гибелі тварин. Подібні дії недопустимі.

Регламентування піротехніки як ще один крок до ЄС

Цей закон не лише актуальний та важливий для українського суспільства, але і наближає українське законодавство до європейських стандартів. Він є частиною виконання угоди про асоціацію з ЄС щодо охорони навколишнього природного середовища. Також він впроваджує необхідну Україні Директиву європейського парламенту про регламентування піротехніки. Закон забезпечує здоров'я та безпеку людей і тварин.

Заборона салютів — це повага до військових і травмованих війною людей

Новий закон є важливим жестом поваги й турботи про травмованих війною цивільних, військових та ветеранів, які інстинктивно можуть сприйняти різкі звуки й світло за небезпеку. У травмованих людей звичайні для довоєнних часів феєрверки можуть викликати страх, стрес, панічні атаки, серцеві напади та інші небезпечні реакції серцево-судинної та нервової систем.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що приблизно чверть населення України через війну може страждати від розладів психічного здоров’я. Звісно, не у всіх, хто пережив травматичні події, з’являються тривожні розлади, але відсоток людей із погіршеним ментальним здоров’ям суттєво зростає.



Зважаючи на кількість українців, які постраждали від агресії Росії, одне з завдань державної політики сьогодні — створити якомога комфортніші умови життя для нас із вами.

Нагадаємо, 9 травня до Дня Перемоги в Архангельську росіяни вирішили запустити салюти. Проте один із феєрверків вибухнув і ледь не підсмалив натовп.

