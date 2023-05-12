Как в Украине будут наказывать за использование салютов

Праздничный салют в Киеве. Фото: УНИАН

В Украине запретили использовать, продавать и передавать фейерверки, салюты и петарды. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 апреля, Президент подписал его в начале мая. Этот закон важен не только потому, что он приближает нас к вступлению в Европейский Союз, но и потому, что будет беречь ментальное здоровье украинцев.

В Центре совместных действий исследовали этот вопрос и объяснили, что теперь изменится для украинцев, любящих громко отпраздновать.

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Как регулировали фейерверки раньше

Еще с начала войны в 2014 году вопрос, возник вопрос об уместности запускать салют. Этот вопрос поднимался регулярно, особенно в канун праздников, в частности Нового года или Дня Независимости. В течение следующих трех лет фейерверки запрещали в Киеве, Харькове, Мариуполе, Ирпене, Борисполе и еще в ряде городов Украины. Использовать пиротехнику можно было только по согласованию каждого конкретного случая с местным самоуправлением.

Все эти запреты неоднократно нарушались, а решение властей откровенно игнорировали. В ночь Нового года можно было услышать звук салютов, на частных вечеринках и празднованиях нередко запускали фейерверки, а молодежь играла петардами. За эти нарушения редко наказывали виновных, ведь местным властям достаточно сложно реагировать на эти случаи оперативно. Привлекать к ответственности должны были полицейские, но для них салюты в новогоднюю ночь были наименьшей проблемой. Действовавшие с 2014 года ограничения и запреты фактически не работали, поэтому теперь, когда страна год прожила в условиях полномасштабной войны, за решение проблемы взялось государство.

Какую пиротехнику запретят

Есть четыре класса пиротехники, которую запретят в Украине:

F1 – фейерверки, имеющие очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума

F2 – фейерверки, имеющие низкий уровень опасности и шума

F3 — фейерверки, имеющие средний уровень опасности, уровень шума которых не вреден для здоровья человека

F4 — фейерверки с высоким уровнем опасности, предназначенные для использования исключительно лицами со специальной подготовкой.

Депутаты приняли закон, которым они запретили продавать и использовать фейерверки, салюты и петарды классов F2, F3 и F4. То есть, под запрет попали те классы пиротехники, которые имеют средний и высокий уровень шума и опасности.

В свободном для граждан доступе осталась пиротехника класса F1, предназначенная для использования в помещении. Это касается бенгальских огней и свечей-фейервеков. Единственное ограничение — пиротехнику этого класса будут продавать только достигшим шестнадцати лет.

Какая ответственность за нарушение новых норм

За соблюдение закона теперь будут отвечать правоохранители. Если же кто-то все же решит запустить салют, то его ждет наказание. Сложность преступления будет зависеть от обстоятельств и решения суда. Это может быть административная ответственность — штраф от тысячи до 1700 грн, за нарушение правил использования пиротехнических средств. После начала полномасштабного вторжения за пускание салютов стали привлекать к уголовной ответственности. В конце марта этого года задержан мужчина, который пускал салют на Борщаговке. Ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч грн, или ограничение свободы сроком до пяти лет за хулиганство.

Что еще изменяет закон

Депутаты также упомянули о влиянии салютов на природу. От салютов погибают дезориентирующиеся и разбивающиеся о здании птицы. Страдают и домашние любимцы, у которых из-за взрывов может остановиться сердце. При обращении с животными запрещено использовать оборудование, инвентарь и пиротехнику. Спортивные, зрелищные мероприятия, видео- и фотосъемки не должны стать причиной травм или гибели животных. Подобные действия недопустимы.

Регламентирование пиротехники как еще один шаг в ЕС

Этот закон не только актуален и важен для украинского общества, но и приближает украинское законодательство к европейским стандартам. Он является частью выполнения соглашения об ассоциации с ЕС по охране окружающей среды. Также он вводит необходимую Украине Директиву европейского парламента о регламентировании пиротехники. Закон обеспечивает здоровье и безопасность людей и животных.

Запрет салютов – это уважение к военным и травмированным войной людям

Новый закон является важным жестом уважения и заботы о травмированных войной гражданских, военных и ветеранов, которые инстинктивно могут воспринять резкие звуки и свет за опасность. У травмированных людей обычные для довоенных времен фейерверки могут вызвать страх, стресс, панические атаки, сердечные приступы и другие опасные реакции сердечно-сосудистой и нервной систем.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что примерно четверть населения Украины в результате войны может страдать от расстройств психического здоровья. Конечно, не у всех, кто пережил травматические события, появляются тревожные расстройства, но процент людей с ухудшающимся ментальным здоровьем существенно растет.



Учитывая количество украинцев, пострадавших от агрессии России, одна из задач государственной политики сегодня — создать как можно более комфортные условия жизни для нас с вами.

Напомним, 9 мая ко Дню Победы в Архангельске россияне решили запустить салюты. Однако один из фейерверков взорвался и чуть не подпалил толпу.