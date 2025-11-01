Транспортна інфраструктура в Україні — як вона розвивається

Вантажівки та автобуси MAN. Ілюстративне фото: uzr.com.ua

Офіційний імпортер вантажної та автобусної техніки MAN і NEOPLAN MAN Truck and Bus Ukraine 16-17 жовтня провів масштабний захід Trucknology Ukraine Days 2025. Він об'єднав партнерів і друзів бренду для обговорення інновацій у транспорті, логістиці та розвитку української інфраструктури. Подію підтримала Німецько-Українська промислово-торгівельна палата (AHK Ukraine).

Серед гостей були представники державних установ, приватного бізнесу, дипломатичних місій та міжнародних організацій. Почесними учасниками стали Посольство Німеччини в Україні, Міністерство розвитку громад та територій, Фундація інституційного розвитку, Advantage Austria, а також підприємства оборонного комплексу України, Німеччини та Австрії.

З вітальним словом виступив керівник кластера Східної Європи та генеральний директор MAN Truck and Bus Polska Клаус Валенштайн. Важливість розвитку транспортної інфраструктури підкреслили також президент AHK Ukraine і генеральний директор Bayer Україна Олівер Гірліхс, перший секретар Посольства Німеччини Александер Ернст та заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Генеральний директор українського представництва MAN Олександр Остапович поділився планами розвитку, зазначивши, що у 2024 році в Україну було доставлено понад 1800 вантажівок, працює 12 станцій технічного обслуговування, а частка бренду на ринку комерційного транспорту становить 25-30%. Компанія активно співпрацює з європейськими й українськими виробниками, сприяючи зміцненню інфраструктури.

Під час круглого столу з основними гравцями українського автомобільного ринку обговорювались перспективи розвитку:

впровадження європейських технічних стандартів до 2027 року в рамках Угоди про асоціацію з ЄС;

розвиток електричного транспорту, зокрема важкого комерційного, та створення галузевих стандартів (зарядні станції, інфраструктура);

вихід українських виробників кузовів на європейський ринок через співпрацю з MAN та підтримка сертифікації українських забудовників для використання на дорогах ЄС;

можливості розвитку мережі громадського транспорту в Україні за участі MAN.

Також гості ознайомилися з технікою, яка була представлена на заходу. Особливу увагу привернув MAN eTGX — повністю електричний тягач, який став справжньою зіркою демонстрації. Також були представлені створені в Україні аварійно-рятувальні автомобілі, пожежна автоцистерна, евакуаційна техніка, рефрижератор, пересувний хірургічний комплекс та інші моделі на базі шасі MAN.

Вже 17 жовтня демонстрація техніки для клієнтів компанії продовжилась у більш відкритому форматі. За два дні виставкову зону MAN відвідало понад 300 гостей з усієї України.