Транспортная инфраструктура в Украине — как она развивается

Официальный импортер грузовой и автобусной техники MAN и NEOPLAN MAN Truck and Bus Ukraine 16-17 октября провел масштабное мероприятие Trucknology Ukraine Days 2025. Оно объединило партнеров и друзей бренда для обсуждения инноваций в транспорте, логистике и развитии украинской инфраструктуры. Событие поддержала Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine).

Среди гостей были представители государственных учреждений, частного бизнеса, дипломатических миссий и международных организаций. Почетными участниками стали Посольство Германии в Украине, Министерство развития общин и территорий, Фонд институционального развития, Advantage Austria, а также предприятия оборонного комплекса Украины, Германии и Австрии.

С приветственным словом выступил руководитель кластера Восточной Европы и генеральный директор MAN Truck and Bus Polska Клаус Валенштайн. Важность развития транспортной инфраструктуры подчеркнули также президент AHK Ukraine и генеральный директор Bayer Украина Оливер Гирлихс, первый секретарь Посольства Германии Александер Эрнст и заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Генеральный директор украинского представительства MAN Александр Остапович поделился планами развития, отметив, что в 2024 году в Украину было доставлено более 1800 грузовиков, работает 12 станций технического обслуживания, а доля бренда на рынке коммерческого транспорта составляет 25-30%. Компания активно сотрудничает с европейскими и украинскими производителями, способствуя укреплению инфраструктуры.

Во время круглого стола с основными игроками украинского автомобильного рынка обсуждались перспективы развития:

внедрение европейских технических стандартов до 2027 года в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС;

развитие электрического транспорта, в частности тяжелого коммерческого, и создание отраслевых стандартов (зарядные станции, инфраструктура);

выход украинских производителей кузовов на европейский рынок через сотрудничество с MAN и поддержка сертификации украинских застройщиков для использования на дорогах ЕС;

возможности развития сети общественного транспорта в Украине при участии MAN.

Также гости ознакомились с техникой, которая была представлена на мероприятии. Особое внимание привлек MAN eTGX — полностью электрический тягач, который стал настоящей звездой демонстрации. Также были представлены созданные в Украине аварийно-спасательные автомобили, пожарная автоцистерна, эвакуационная техника, рефрижератор, передвижной хирургический комплекс и другие модели на базе шасси MAN.

Уже 17 октября демонстрация техники для клиентов компании продолжилась в более открытом формате. За два дня выставочную зону MAN посетило более 300 гостей со всей Украины.