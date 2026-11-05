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Головна Актуально Як зацікавити дітей історією України: освітній проєкт "Скарб" знає відповідь

Як зацікавити дітей історією України: освітній проєкт "Скарб" знає відповідь

Ua ru
5 листопада 2026 12:44
Від короля Данила до європейського з’їзду в Луцьку: Скарб представляє нові історичні анімації для дітей
Освітній проєкт. Фото: Скарб

Фундація Христі Храновської поповнила свій освітній проєкт "Скарб" двома новими історіями. Перша вже доступна: 2 листопада команда презентувала епізод про Галицько-Волинську державу та короля Данила. Друга серія перенесе глядачів у Луцьк XV століття, познайомить із тогочасним суспільним та економічним устроєм і повсякденним життям містян. Її вихід запланований на 10 листопада.

Обидва ролики створено за підтримки Українського культурного фонду в межах програми "Мистецтво в кадрі" (ЛОТ 1 "Аудіовізуальний контент").

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Державність, дипломатія, місце українських земель у Європі – теми непрості, і дітям набагато легше їх сприймати, коли за ними стоять живі історії, а не просто суха мова фактів та підручників. Тому автори знову вибрали анімацію: на першому плані пригоди, стосунки й повсякденне життя героїв, а великі події розгортаються навколо них.

Освітній проєкт. Фото: Скарб
Освітній проєкт. Фото: Скарб

У XIII столітті Галицько-Волинська держава була одним із головних центрів Русі, коли політична вага Києва вже зменшилася. Як нам відомо, князь Данило Романович зміцнював її серед монгольської навали, воєн і складних перемовин, а 1253 року отримав корону. Проте в ролику історія не зводиться до однієї постаті чи переказу загальновідомих фактів. Поруч із правителем глядач бачить звичайну родину, батька й сина, і стежить за їхніми розмовами, тривогами та щоденними клопотами. Так за великими подіями з’являються конкретні люди, для яких усе це було просто життям.

Освітній проєкт. Фото: Скарб
Освітній проєкт. Фото: Скарб

Друга серія перенесе глядачів у Луцьк 1429 року, коли в місті зібралися європейські монархи, і знайомить із тогочасним суспільним та економічним устроєм. Головним місцем дії стає корчма, де працює чотирнадцятирічний підмайстер-сирота Тимко. Саме там люди зустрічалися, розмовляли й ділилися новинами, і через ці побутові сцени автори показують, як рішення правителів торкалися простих людей та яку вагому роль у європейських справах відігравали українські землі.

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"Ми хочемо, щоб діти відкривали українську історію як історію власної державності, культури та взаємодії зі світом. Щоб вони знали: українські землі не були осторонь європейських процесів — тут формувалися держави, ухвалювалися важливі політичні рішення, відбувалися зустрічі правителів. Історія України — це невіддільна частина історії Європи. Через "Скарб" ми прагнемо зробити це знання близьким і зрозумілим новому поколінню", — Христя Храновська, ініціаторка проєкту та засновниця Фундації Христі Храновської.

Про проєкт "Скарб"

"Скарб" — це освітня екосистема, в якій анімаційні відео стають відправною точкою для повноцінного уроку історії.

На платформі skarb.education учителі можуть знаходити навчальні матеріали, сценарії уроків, презентації та візуальні матеріали, які допомагають працювати з історичними темами в класі, онлайн або під час самостійного навчання.

Кожне відео триває близько семи хвилин. Його завдання — не вмістити всю інформацію про історичну епоху, а викликати цікавість, здивування та бажання дізнатися більше. Важливою частиною проєкту є також додаткові науково-освітні матеріали, покликані допомогти дітям і вчителям глибше досліджувати теми, порушені в анімації. Матеріали до нових епізодів готуються до публікації на освітній платформі проєкту.

Над створенням анімаційного контенту працює міждисциплінарна команда істориків, археологів, сценаристів, методистів, дитячих психологів і фахівців анімації.

Анімаційні епізоди доступні для безоплатного перегляду та використання в навчальному процесі.

Дивитися "Скарб":

YouTube: https://www.youtube.com/@skarb.education

Instagram: https://www.instagram.com/skarb.education/

Освітня платформа: https://skarb.education/

Нові епізоди створено за фінансової підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми "Мистецтво в кадрі", ЛОТ 1 "Аудіовізуальний контент".

Зміст цього матеріалу не є офіційною позицією Українського культурного фонду.

освіта діти історія проєкт
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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