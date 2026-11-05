От короля Даниила до европейского съезда в Луцке: Скарб представляет новые исторические анимационные ролики для детей

Образовательный проект. Фото: Скарб

Фонд Христи Храновской пополнил свой образовательный проект "Скарб" двумя новыми историями. Первая уже доступна: 2 ноября команда представила эпизод о Галицко-Волынском государстве и короле Даниле. Вторая серия перенесет зрителей в Луцк XV века, познакомит с тогдашним общественным и экономическим устройством и повседневной жизнью горожан. Ее выход запланирован на 10 ноября.

Оба ролика созданы при поддержке Украинского культурного фонда в рамках программы "Искусство в кадре" (ЛОТ 1 «Аудиовизуальный контент»).

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Государственность, дипломатия, место украинских земель в Европе — темы непростые, и детям гораздо легче их воспринимать, когда за ними стоят живые истории, а не просто сухая речь фактов и учебников. Поэтому авторы вновь выбрали анимацию: на первом плане — приключения, отношения и повседневная жизнь героев, а крупные события разворачиваются вокруг них.

Образовательный проект. Фото: Скарб

В XIII веке Галицко-Волынское государство было одним из главных центров Руси, когда политическое влияние Киева уже ослабло. Как нам известно, князь Даниил Романович укреплял её в условиях монгольского нашествия, войн и сложных переговоров, а в 1253 году получил корону. Однако в ролике история не сводится к одной личности или пересказу общеизвестных фактов. Рядом с правителем зритель видит обычную семью, отца и сына, и следит за их разговорами, тревогами и повседневными заботами. Так за великими событиями появляются конкретные люди, для которых всё это было просто жизнью.

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Образовательный проект. Фото: Скарб

Вторая серия перенесет зрителей в Луцк 1429 года, когда в городе собрались европейские монархи, и познакомит с тогдашним общественным и экономическим устройством. Главным местом действия становится корчма, где работает четырнадцатилетний подмастерье-сирота Тимко. Именно там люди встречались, беседовали и делились новостями, и через эти бытовые сцены авторы показывают, как решения правителей затрагивали простых людей и какую весомую роль в европейских делах играли украинские земли.

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"Мы хотим, чтобы дети открывали для себя украинскую историю как историю собственной государственности, культуры и взаимодействия с миром. Чтобы они знали: украинские земли не оставались в стороне от европейских процессов — здесь формировались государства, принимались важные политические решения, происходили встречи правителей. История Украины — это неотъемлемая часть истории Европы. С помощью «Скарба» мы стремимся сделать эти знания близкими и понятными новому поколению", — Христина Храновская, инициатор проекта и основательница Фонда Христины Храновской.

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О проекте "Скарб"

"Скарб" — это образовательная экосистема, в которой анимационные видео становятся отправной точкой для полноценного урока истории.

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На платформе skarb.education учителя могут находить учебные материалы, сценарии уроков, презентации и визуальные материалы, которые помогают работать с историческими темами в классе, онлайн или во время самостоятельного обучения.

Каждое видео длится около семи минут. Его задача — не вместить всю информацию об исторической эпохе, а вызвать интерес, удивление и желание узнать больше. Важной частью проекта являются также дополнительные научно-образовательные материалы, призванные помочь детям и учителям глубже исследовать темы, затронутые в анимации. Материалы к новым эпизодам готовятся к публикации на образовательной платформе проекта.

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Над созданием анимационного контента работает междисциплинарная команда историков, археологов, сценаристов, методистов, детских психологов и специалистов по анимации.

Анимационные эпизоды доступны для бесплатного просмотра и использования в учебном процессе.

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Смотреть "Скарб":

YouTube: https://www.youtube.com/@skarb.education

Instagram: https://www.instagram.com/skarb.education/

Образовательная платформа: https://skarb.education/

Новые эпизоды созданы при финансовой поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Искусство в кадре", ЛОТ 1 "Аудиовизуальный контент".

Содержание данного материала не является официальной позицией Украинского культурного фонда.