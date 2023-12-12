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Яка зачіска буде модною в 2024 році — головні тренди

12 грудня 2023 19:43
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Стильні зачіски 2024 року — що буде в тренді
Парикмахерка, яка робить дівчині зачіску. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Для кожної дівчини вибір зачіски є дуже важкою задачею, адже варто враховувати не тільки стиль, а й головні тренди. Тому ми розповідаємо, які зачіски будуть актуальними взимку наступного року, щоб точно знати, з яким проханням звертатися до парикмахерів.

Новини.LIVE пояснює, які зачіски будуть в тренді взимку 2024 року.

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Зачіска з чубчиком-шторкою

Чубчик-шторка — це тренд, який з’явився лише декілька років тому і посідає перші місця у переліку трендових жіночих зачісок. Стилісти назвали цей чубчик так через те, що він обрамляє обличчя жінки по боках, надаючи зачісці більш елегантний вигляд.

Ця зачіска має дуже стильний і жіночий вигляд, втім, в неї також є й недоліки. Справа в тому, що вона постійно лізе в очі, що дуже роздратовує деяких жінок або дівчат. Також її щоранку потрібно вкладати феном і частіше мити волосся, щоб вона завжди мала свіжий вигляд.

Стильная прическа с челкой-шторкой
Стильна зачіска з чубчиком-шторкою. Фото: Pinterest

Хвилі Нептуна

Взимку 2024 року модним буде натуральне укладання, яке створюється досить просто, але, при цьому, має дуже розкішний вигляд. Стилісти радять заплести перед сном коси, якщо хочеться більше хвиль, щоб зранку мати неймовірне укладання.

Якщо у вас з народження волосся, яке в’ється, стилісти радять вкладати його, як ви це робите зазвичай.

Девушка с прической "Волны Нептуна"
Дівчина із зачіскою "Хвилі Нептуна". Фото: Pinterest

Гладкий хвіст

Актуальними також залишаються і гладкі хвости, які, до того ж, взимку не бояться ані вітру, ані шапок. Причому, стилізувати цю зачіску можна під будь-яку ситуацію. Такі зачіски мають досить стриманий, але, водночас, досить елегантний вигляд. 

Якщо ви, при цьому, використаєте гель для створення цієї зачіски, то вона буде триматися досить довго.

Молодая девушка с гладким хвостом
Молода дівчина з гладким хвостом. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який жіночий манікюр буде трендовим у 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, яку стильну зачіску можна зробити на святкування Нового року-2024. 

Також ми повідомляли про те, з яким одягом можна стильно комбінувати білу сорочку. 

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