Стильні зачіски 2024 року — що буде в тренді

Парикмахерка, яка робить дівчині зачіску. Фото: Freepik

Для кожної дівчини вибір зачіски є дуже важкою задачею, адже варто враховувати не тільки стиль, а й головні тренди. Тому ми розповідаємо, які зачіски будуть актуальними взимку наступного року, щоб точно знати, з яким проханням звертатися до парикмахерів.

Новини.LIVE пояснює, які зачіски будуть в тренді взимку 2024 року.

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Зачіска з чубчиком-шторкою

Чубчик-шторка — це тренд, який з’явився лише декілька років тому і посідає перші місця у переліку трендових жіночих зачісок. Стилісти назвали цей чубчик так через те, що він обрамляє обличчя жінки по боках, надаючи зачісці більш елегантний вигляд.

Ця зачіска має дуже стильний і жіночий вигляд, втім, в неї також є й недоліки. Справа в тому, що вона постійно лізе в очі, що дуже роздратовує деяких жінок або дівчат. Також її щоранку потрібно вкладати феном і частіше мити волосся, щоб вона завжди мала свіжий вигляд.

Стильна зачіска з чубчиком-шторкою. Фото: Pinterest

Хвилі Нептуна

Взимку 2024 року модним буде натуральне укладання, яке створюється досить просто, але, при цьому, має дуже розкішний вигляд. Стилісти радять заплести перед сном коси, якщо хочеться більше хвиль, щоб зранку мати неймовірне укладання.

Якщо у вас з народження волосся, яке в’ється, стилісти радять вкладати його, як ви це робите зазвичай.

Дівчина із зачіскою "Хвилі Нептуна". Фото: Pinterest

Гладкий хвіст

Актуальними також залишаються і гладкі хвости, які, до того ж, взимку не бояться ані вітру, ані шапок. Причому, стилізувати цю зачіску можна під будь-яку ситуацію. Такі зачіски мають досить стриманий, але, водночас, досить елегантний вигляд.

Якщо ви, при цьому, використаєте гель для створення цієї зачіски, то вона буде триматися досить довго.

Молода дівчина з гладким хвостом. Фото: Pinterest

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