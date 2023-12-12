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Какая прическа будет модной в 2024 году — главные тренды

12 декабря 2023 19:43
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Стильные прически 2024 года — что будет в тренде
Парикмахер, которая делает девушке прическу. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Для каждой девушки выбор прически является очень трудной задачей, ведь стоит учитывать не только стиль, но и главные тренды. Поэтому мы рассказываем, какие прически будут актуальными зимой следующего года, чтобы точно знать, с какой просьбой обращаться к парикмахерам.

Новини.LIVE объясняет, какие прически будут в тренде зимой 2024 года.

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Прическа с челкой-шторкой

Челка-шторка — это тренд, который появился лишь несколько лет назад и занимает первые места в списке трендовых женских причесок. Стилисты назвали эту челку так из-за того, что она обрамляет лицо женщины по бокам, придавая прическе более элегантный вид.

Эта прическа выглядит очень стильно и женственно, впрочем, у нее также есть и недостатки. Дело в том, что она постоянно лезет в глаза, что очень раздражает некоторых женщин или девушек. Также ее каждое утро нужно укладывать феном и чаще мыть волосы, чтобы она всегда выглядела свежо.

Стильная прическа с челкой.
Стильная прическа с челкой-шторкой. Фото: Pinterest

Волны Нептуна

Зимой 2024 года модной будет натуральная укладка, которая создается довольно просто, но, при этом, выглядит очень роскошно. Стилисты советуют заплести перед сном косы, если хочется больше волн, чтобы с утра иметь невероятную укладку.

Если у вас с рождения вьющиеся волосы, стилисты советуют укладывать их так, как вы это делаете обычно.

Девушка с прической "Волны Нептуна"
Девушка с прической "Волны Нептуна". Фото: Pinterest

Гладкий хвост

Актуальными также остаются и гладкие хвосты, которые, к тому же, зимой не боятся ни ветра, ни шапок. Причем, стилизовать эту прическу можно под любую ситуацию. Такие прически выглядят довольно сдержанно, но, в то же время, довольно элегантно.

Если вы, при этом, используете гель для создания этой прически, то она будет держаться достаточно долго.

Молодая девушка с гладким хвостом
Молодая девушка с гладким хвостом. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой женский маникюр будет трендовым в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, какую стильную прическу можно сделать на Новый год-2024.

Также мы сообщали о том, с какой одеждой можно стильно комбинировать белую рубашку.

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