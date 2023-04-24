Які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів: нове дослідження

Робота за комп'ютером Фото: pixabay.com

Незабаром розпочнеться вступна кампанія-2023, і багато майбутніх абітурієнтів зіткнуться не лише з вибором спеціальності, а й із питанням про те, чи платити за навчання на контракті чи розраховувати на отримання бюджетного місця.

Work.ua та Education.ua провели дослідження , в якому оцінили вартість чотирьох років навчання на бакалавра та терміни окупності цієї інвестиції.

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Для визначення періоду окупності було встановлено лабораторні умови, у яких не враховувалися витрати на житло, харчування, транспорт та розваги. В рамках експерименту передбачалося, що випускник використовує всі свої гроші на оплату навчання.

Згідно з дослідженням, найбільш популярними спеціальностями за підсумками вступної кампанії-2022 стали право, комп'ютерні науки, філологія, менеджмент та психологія.

Крім того, індивідуальні здібності та зусилля студента можуть суттєво впливати на його майбутню зарплату на терміни окупності навчання.

Попри це, дослідження може бути корисним для абітурієнтів, які мають ухвалювати важливі рішення під час вступної кампанії-2023. Воно надає загальне уявлення про вартість навчання на бакалавра та може допомогти у плануванні фінансових ресурсів на чотири роки навчання.

Нагадаємо, що 18 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".