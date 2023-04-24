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Какие специальности самые популярные среди абитуриентов: новое исследование

24 апреля 2023 17:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Какие специальности самые популярные среди абитуриентов: новое исследование
Работа за компьютером. Фото: pixabay.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Скоро начнется вступительная кампания-2023, и многие будущие абитуриенты столкнутся не только с выбором специальности, но и с вопросом о том, платить ли за обучение на контракте или рассчитывать на получение бюджетного места. 

Work.ua и Education.ua провели исследование, в котором оценили стоимость четырех лет обучения на бакалавра и сроки окупаемости этой инвестиции. 

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Новое исследование

Для определения периода окупаемости были установлены лабораторные условия, в которых не учитывались расходы на жилье, питание, транспорт и развлечения. В рамках эксперимента предполагалось, что выпускник использует все свои заработанные деньги на оплату обучения.

Согласно исследованию, наиболее популярными специальностями по итогам вступительной кампании-2022 стали право, компьютерные науки, филология, менеджмент и психология.

Кроме того, индивидуальные способности и усилия студента могут существенно влиять на его будущую зарплату на сроки окупаемости обучения.

Несмотря на это, исследование может быть полезным для абитуриентов, которые должны принимать важные решения во время вступительной кампании-2023. Оно предоставляет общее представление о стоимости обучения на бакалавра и может помочь в планировании финансовых ресурсов на четыре года обучения.

Напомним, что 18 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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