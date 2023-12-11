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Який колір буде трендовим у 2024 році — обов'язково запишіть собі

11 грудня 2023 21:37
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Головний тренд-2024 — який колір буде модним у наступному році
Людина, яка тримає у руці палітру кольорів. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Справжні модниці постійно спостерігають за тим, як змінюється мода на певні речі, взуття, нігті, сумки тощо. Але ті, хто розбирається в цьому більш детально, стежать ще й за тим, який колір є трендовим у тому чи іншому сезоні, тому настав час дізнатися, який буде в моді в 2024 році.

Про це повідомляє Pantone.

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Який колір буде трендовим у 2024 році

У Міжнародному дослідницькому інституті кольору розповіли, який колір буде основним у наступному році. Так, за словами співробітників цього інституту, модним тоном у 2024 році буде "оксамитовий ніжний персик, всеосяжний дух якого збагачує розум, тіло та серце".

Цей відтінок має назву 13-1023 Peach Fuzz, що в перекладі означає "персиковий пух". За словами виконавчої директорки цього закладу Леатріс Ейсман, коли вони шукали відтінок, вони вибрали тон, який випромінює елегантність і тепло.

"Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до спільності з іншими. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляє свіжий підхід до нової м’якості. Витончено чуттєвий — це щирий персиковий відтінок, який дарує відчуття ніжності та передає відчуття турботи, спільності та співпраці", — кажуть співробітники Міжнародного дослідницького інституту кольору.

Трендовый цвет 2024 года
Трендовий колір 2024 року 13-1023 Peach Fuzz. Фото: Pantone

Які ще кольори будуть модними в 2024 році

Фахівці популярного американського бренду фарб і покриттів Valspar зробили відкриття нового тону зеленого, назвавши його головним кольором наступного року. Так, йдеться про відтінок Renew Blue, який поєднує в собі збалансований синій та морсько-зелений тон.

Також популярним може бути ще трав’янистий колір, який вперше показав американський декоратор інтер'єрів Джонатан Адлер. Коли він розмістив на своїй сторінці в Instagram світлину крісла такого кольору, дизайнери одразу ж визнали його новим трендом наступного року.

Кресло травянистого цвета, который может быть популярным в 2024 году
Крісло трав'янистого коліру, який може бути популярним у 2024 році. Фото: Instagram Джонатана Адлера

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