Головний тренд-2024 — який колір буде модним у наступному році

Який колір буде трендовим у 2024 році — обов'язково запишіть собі
Справжні модниці постійно спостерігають за тим, як змінюється мода на певні речі, взуття, нігті, сумки тощо. Але ті, хто розбирається в цьому більш детально, стежать ще й за тим, який колір є трендовим у тому чи іншому сезоні, тому настав час дізнатися, який буде в моді в 2024 році.
Про це повідомляє Pantone.
Який колір буде трендовим у 2024 році
У Міжнародному дослідницькому інституті кольору розповіли, який колір буде основним у наступному році. Так, за словами співробітників цього інституту, модним тоном у 2024 році буде "оксамитовий ніжний персик, всеосяжний дух якого збагачує розум, тіло та серце".
Цей відтінок має назву 13-1023 Peach Fuzz, що в перекладі означає "персиковий пух". За словами виконавчої директорки цього закладу Леатріс Ейсман, коли вони шукали відтінок, вони вибрали тон, який випромінює елегантність і тепло.
"Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до спільності з іншими. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляє свіжий підхід до нової м’якості. Витончено чуттєвий — це щирий персиковий відтінок, який дарує відчуття ніжності та передає відчуття турботи, спільності та співпраці", — кажуть співробітники Міжнародного дослідницького інституту кольору.
Які ще кольори будуть модними в 2024 році
Фахівці популярного американського бренду фарб і покриттів Valspar зробили відкриття нового тону зеленого, назвавши його головним кольором наступного року. Так, йдеться про відтінок Renew Blue, який поєднує в собі збалансований синій та морсько-зелений тон.
Також популярним може бути ще трав’янистий колір, який вперше показав американський декоратор інтер'єрів Джонатан Адлер. Коли він розмістив на своїй сторінці в Instagram світлину крісла такого кольору, дизайнери одразу ж визнали його новим трендом наступного року.
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