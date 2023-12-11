Главный тренд-2024 — какой цвет будет модным в следующем году

Человек, держащий в руке палитру цветов. Фото: Freepik

Настоящие модницы постоянно наблюдают за тем, как меняется мода на определенные вещи, обувь, ногти, сумки и т.д. Но те, кто разбирается в этом более подробно, следят еще и за тем, какой цвет является трендовым в том или ином сезоне, поэтому пора узнать, какой будет в моде в 2024 году.

Об этом сообщает Pantone.

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Какой цвет будет трендовым в 2024 году

В Международном исследовательском институте цвета рассказали, какой цвет будет основным в следующем году. Так, по словам сотрудников этого института, модным тоном в 2024 году будет "бархатный нежный персик, всеобъемлющий дух которого обогащает ум, тело и сердце".

Этот оттенок называется 13-1023 Peach Fuzz, что в переводе означает "персиковый пух". По словам исполнительного директора этого заведения Леатрис Эйсман, когда они искали оттенок, они выбрали тон, излучающий элегантность и тепло.

"Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к общности с другими. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляет свежий подход к новой мягкости. Утонченно чувственный — это искренний персиковый оттенок, который дарит ощущение нежности и передает ощущение заботы, общности и сотрудничества", — говорят сотрудники Международного исследовательского института цвета.

Трендовый цвет 2024 года 13-1023 Peach Fuzz. Фото: Pantone

Какие еще цвета будут модными в 2024 году

Специалисты популярного американского бренда красок и покрытий Valspar сделали открытие нового тона зеленого, назвав его главным цветом в следующем году. Речь идет об оттенке Renew Blue, который сочетает в себе сбалансированный синий и морско-зеленый тон.

Также популярным может быть еще травянистый цвет, который впервые показал американский декоратор интерьеров Джонатан Адлер. Когда он разместил на своей странице в Instagram фотографию кресла такого цвета, дизайнеры сразу же сочли его новым трендом в следующем году.

Кресло травянистого цвета, который может быть популярным в 2024 году. Фото: Instagram Джонатана Адлера

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