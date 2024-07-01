Чорна машина. Фото: Freepik

Історія транспортного засобу допомагає визначити його технічний стан, критичні недоліки та юридичні аспекти. Два основні методи отримання такої інформації — це використання VIN-коду та державного номера авто.

Перевірка за VIN-кодом

VIN (Vehicle Identification Number) — унікальний ідентифікаційний номер авто, який складається із 17 символів. Він містить відомості, що дозволяють познайомитися ближче з ТЗ.

Читайте також:

Виробник. Перші три символи VIN-коду вказують на виробника автомобіля. Модель і рік випуску. Наступні символи говорять про модель автомобіля, тип кузова, об’єм двигуна та рік випуску. Також тут зашифрована інформація про завод-виробника. Історія автомобіля, включаючи кількість попередніх власників, аварії, ремонтні роботи, пробіг тощо. Стан автомобіля (технічні характеристики, обмеження в експлуатації, сервісні кампанії та відкликані партії).

Машина на дорозі. Фото: Freepik

Перевірка за державним номером

Державний номер (номерний знак) автомобіля — ще один ключовий елемент, який допоможе розібратися у життєвому шляху ТЗ:

Реєстраційні дані . Інформація про власника автомобіля, дата та місце реєстрації.

. Інформація про власника автомобіля, дата та місце реєстрації. Історія власності . Дані про попередніх власників, кількість переоформлень та продажів.

. Дані про попередніх власників, кількість переоформлень та продажів. Штрафи та порушення . Наявність неоплачених штрафів та порушення правил дорожнього руху, що пов’язані з цим ТЗ.

. Наявність неоплачених штрафів та порушення правил дорожнього руху, що пов’язані з цим ТЗ. Статус реєстрації . Чи є автомобіль зареєстрованим на даний момент, чи знятий з обліку.

. Чи є автомобіль зареєстрованим на даний момент, чи знятий з обліку. Історія страхових випадків. Дані про страховки, аварії та відшкодування збитків.

Така перевірка можлива за допомогою профільних сервісів. Базові відомості відкриті для споживачів та надаються на безкоштовній основі. Але за додаткові інколи треба доплатити.

Машина на дорозі. Фото: Freepik

Коли потрібно проводити чекап?

Проведення перевірки авто за держномером та VIN-кодом забезпечує безпеку будь-якої угоди з транспортом, юридичну чистоту та впевненість у його технічному стані. Її обов'язково потрібно робити:

Перед покупкою вживаного автомобіля, щоб виявити приховані дефекти, оцінити технічний стан, виключити шахрайство з він-кодом. При переоформленні авто в Сервісному центрі МТСБУ, щоб переконатися у відсутності юридичних обтяжень (арешти, кредити або судові суперечки); При підозрі на шахрайство. Якщо є сумніви щодо законності походження автомобіля, перевірка допоможе підтвердити або спростувати їх.

Перед поїздкою за кордон. Інколи це потрібно для впевненості у тому, що авто не має проблем з документами, які можуть викликати затримки на кордоні.