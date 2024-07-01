Какую информацию об авто можно узнать по VIN и госномеру?
История транспортного средства помогает определить его техническое состояние, критические недостатки и юридические аспекты. Два основных метода получения такой информации — это использование VIN-кода и государственного номера авто.
Проверка по VIN-коду
VIN (Vehicle Identification Number) — уникальный идентификационный номер авто, состоящий из 17 символов. Он содержит сведения, позволяющие познакомиться поближе с ТС.
- Производитель. Первые три символа VIN-кода указывают на производителя автомобиля.
- Модель и год выпуска. Следующие символы говорят о модели автомобиля, типе кузова, объеме двигателя и годе выпуска. Также здесь зашифрована информация о заводе-производителе.
- История автомобиля, включая количество предыдущих владельцев, аварии, ремонтные работы, пробег.
- Состояние автомобиля (технические характеристики, ограничения эксплуатации, сервисные кампании и отозванные партии).
Проверка по государственному номеру
Государственный номер (номерный знак) автомобиля — еще один ключевой элемент, который поможет разобраться в жизненном пути ТЗ:
- Регистрационные данные. Информация о владельце автомобиля, дате и месте регистрации.
- История собственности. Данные о предыдущих владельцах, количестве переоформлений и продаж.
- Штрафы и нарушения. Наличие неоплаченных штрафов и нарушение правил дорожного движения, связанных с этим ТС.
- Статус регистрации. Является ли автомобиль зарегистрированным на данный момент или снят с учета.
- История страховых случаев. Данные о страховках, авариях и возмещении убытков.
Такая проверка возможна с помощью профильных сервисов. Базовые сведения открыты для потребителей и предоставляются бесплатно. Но за дополнительные данные иногда нужно доплатить.
Когда нужно проводить чекап?
Проведение проверки авто по госномеру и VIN-коду обеспечивает безопасность любой сделки с транспортом, юридическую чистоту и уверенность в его техническом состоянии. Ее обязательно нужно делать:
- Перед покупкой подержанного автомобиля, чтобы выявить скрытые дефекты, оценить техническое состояние, исключить мошенничество с он-кодом.
- При переоформлении авто в Сервисном центре МТСБУ, чтобы убедиться в отсутствии юридических обременений (аресты, кредиты или судебные споры);
- При подозрении на мошенничество. Если есть сомнения в законности происхождения автомобиля, проверка поможет подтвердить или опровергнуть их.
Перед поездкой за границу. Иногда это нужно для уверенности в том, что у автомобиля нет проблем с документами, которые могут вызвать задержки на границе.
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