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Какую информацию об авто можно узнать по VIN и госномеру?

1 июля 2024 15:46
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
История транспортного средства помогает определить его техническое состояние, критические недостатки и юридические аспекты
Черная машина. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

История транспортного средства помогает определить его техническое состояние, критические недостатки и юридические аспекты. Два основных метода получения такой информации — это использование VIN-кода и государственного номера авто.

Проверка по VIN-коду

VIN (Vehicle Identification Number) — уникальный идентификационный номер авто, состоящий из 17 символов. Он содержит сведения, позволяющие познакомиться поближе с ТС.

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  • Производитель. Первые три символа VIN-кода указывают на производителя автомобиля.
  • Модель и год выпуска. Следующие символы говорят о модели автомобиля, типе кузова, объеме двигателя и годе выпуска. Также здесь зашифрована информация о заводе-производителе.
  • История автомобиля, включая количество предыдущих владельцев, аварии, ремонтные работы, пробег.
  • Состояние автомобиля (технические характеристики, ограничения эксплуатации, сервисные кампании и отозванные партии).
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Машина на дороге. Фото: Freepik

Проверка по государственному номеру

Государственный номер (номерный знак) автомобиля — еще один ключевой элемент, который поможет разобраться в жизненном пути ТЗ:

  • Регистрационные данные. Информация о владельце автомобиля, дате и месте регистрации.
  • История собственности. Данные о предыдущих владельцах, количестве переоформлений и продаж.
  • Штрафы и нарушения. Наличие неоплаченных штрафов и нарушение правил дорожного движения, связанных с этим ТС.
  • Статус регистрации. Является ли автомобиль зарегистрированным на данный момент или снят с учета.
  • История страховых случаев. Данные о страховках, авариях и возмещении убытков.

Такая проверка возможна с помощью профильных сервисов. Базовые сведения открыты для потребителей и предоставляются бесплатно. Но за дополнительные данные иногда нужно доплатить.

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Машина на дороге. Фото: Freepik

Когда нужно проводить чекап?

Проведение проверки авто по госномеру и VIN-коду обеспечивает безопасность любой сделки с транспортом, юридическую чистоту и уверенность в его техническом состоянии. Ее обязательно нужно делать:

  • Перед покупкой подержанного автомобиля, чтобы выявить скрытые дефекты, оценить техническое состояние, исключить мошенничество с он-кодом.
  • При переоформлении авто в Сервисном центре МТСБУ, чтобы убедиться в отсутствии юридических обременений (аресты, кредиты или судебные споры);
  • При подозрении на мошенничество. Если есть сомнения в законности происхождения автомобиля, проверка поможет подтвердить или опровергнуть их.

Перед поездкой за границу. Иногда это нужно для уверенности в том, что у автомобиля нет проблем с документами, которые могут вызвать задержки на границе.

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