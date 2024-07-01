Черная машина. Фото: Freepik

История транспортного средства помогает определить его техническое состояние, критические недостатки и юридические аспекты. Два основных метода получения такой информации — это использование VIN-кода и государственного номера авто.

Проверка по VIN-коду

VIN (Vehicle Identification Number) — уникальный идентификационный номер авто, состоящий из 17 символов. Он содержит сведения, позволяющие познакомиться поближе с ТС.

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Производитель. Первые три символа VIN-кода указывают на производителя автомобиля.

Первые три символа VIN-кода указывают на производителя автомобиля. Модель и год выпуска. Следующие символы говорят о модели автомобиля, типе кузова, объеме двигателя и годе выпуска. Также здесь зашифрована информация о заводе-производителе.

Следующие символы говорят о модели автомобиля, типе кузова, объеме двигателя и годе выпуска. Также здесь зашифрована информация о заводе-производителе. История автомобиля , включая количество предыдущих владельцев, аварии, ремонтные работы, пробег.

, включая количество предыдущих владельцев, аварии, ремонтные работы, пробег. Состояние автомобиля (технические характеристики, ограничения эксплуатации, сервисные кампании и отозванные партии).

Машина на дороге. Фото: Freepik

Проверка по государственному номеру

Государственный номер (номерный знак) автомобиля — еще один ключевой элемент, который поможет разобраться в жизненном пути ТЗ:

Регистрационные данные. Информация о владельце автомобиля, дате и месте регистрации.

Информация о владельце автомобиля, дате и месте регистрации. История собственности. Данные о предыдущих владельцах, количестве переоформлений и продаж.

Данные о предыдущих владельцах, количестве переоформлений и продаж. Штрафы и нарушения. Наличие неоплаченных штрафов и нарушение правил дорожного движения, связанных с этим ТС.

Наличие неоплаченных штрафов и нарушение правил дорожного движения, связанных с этим ТС. Статус регистрации. Является ли автомобиль зарегистрированным на данный момент или снят с учета.

Является ли автомобиль зарегистрированным на данный момент или снят с учета. История страховых случаев. Данные о страховках, авариях и возмещении убытков.

Такая проверка возможна с помощью профильных сервисов. Базовые сведения открыты для потребителей и предоставляются бесплатно. Но за дополнительные данные иногда нужно доплатить.

Машина на дороге. Фото: Freepik

Когда нужно проводить чекап?

Проведение проверки авто по госномеру и VIN-коду обеспечивает безопасность любой сделки с транспортом, юридическую чистоту и уверенность в его техническом состоянии. Ее обязательно нужно делать:

Перед покупкой подержанного автомобиля , чтобы выявить скрытые дефекты, оценить техническое состояние, исключить мошенничество с он-кодом.

, чтобы выявить скрытые дефекты, оценить техническое состояние, исключить мошенничество с он-кодом. При переоформлении авто в Сервисном центре МТСБУ , чтобы убедиться в отсутствии юридических обременений (аресты, кредиты или судебные споры);

, чтобы убедиться в отсутствии юридических обременений (аресты, кредиты или судебные споры); При подозрении на мошенничество. Если есть сомнения в законности происхождения автомобиля, проверка поможет подтвердить или опровергнуть их.

Перед поездкой за границу. Иногда это нужно для уверенности в том, что у автомобиля нет проблем с документами, которые могут вызвать задержки на границе.