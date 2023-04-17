Єрмак розповів, що потрібно Україні, щоб зупинити російський терор
Україна сьогодні потребує більше систем протиповітряної оборони та авіації з ракетами класу "повітря-повітря". Це те, що зможе допомогти зупинити російський терор на українських землях.
Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Яка зброя потрібна Україні
За словами Андрія Єрмака, Україні потрібно більше систем ПРО та авіація з ракетами класу "повітря-повітря". Останні мають бути здатними вражати ворожі цілі на дистанціях у понад 100 км.
"Це те, що нам потрібно для того, щоб припинити терор українських міст з повітря керованими авіабомбами росіян", — наголосив Єрмак.
Він підкреслив, що знищення російської авіації на дальніх рубежах дозволить врятувати життя цивільних та інфраструктуру.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МіГ-29. З міркувань безпеки вони були перевезені до України наземним шляхом.
Винищувачі МіГ-29 стануть суттєвою опорою для Збройних сил України у боротьбі з російською агресією.