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Єрмак розповів, що потрібно Україні, щоб зупинити російський терор

17 квітня 2023 12:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Єрмак розповів, що потрібно Україні, щоб зупинити російський терор
Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна сьогодні потребує більше систем протиповітряної оборони та авіації з ракетами класу "повітря-повітря". Це те, що зможе допомогти зупинити російський терор на українських землях.

Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Андрія Єрмака, Україні потрібно більше систем ПРО та авіація з ракетами класу "повітря-повітря". Останні мають бути здатними вражати ворожі цілі на дистанціях у понад 100 км.

"Це те, що нам потрібно для того, щоб припинити терор українських міст з повітря керованими авіабомбами росіян", — наголосив Єрмак.

Він підкреслив, що знищення російської авіації на дальніх рубежах дозволить врятувати життя цивільних та інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МіГ-29. З міркувань безпеки вони були перевезені до України наземним шляхом.

Винищувачі МіГ-29 стануть суттєвою опорою для Збройних сил України у боротьбі з російською агресією.

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