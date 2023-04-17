Ермак рассказал, что нужно Украине, чтобы остановить российский террор

Руководитель офиса Президент Андрей Ермак. Фото: ОП

Украина сегодня нуждается больше в системах противовоздушной обороны и авиации с ракетами класса "воздух-воздух". Это то, что поможет остановить российский террор на украинских землях.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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По словам Андрея Ермака, Украине необходимо больше систем ПРО и авиация с ракетами класса "воздух-воздух". Последние должны быть способны поражать враждебные цели на дистанциях более чем в 100 км.

"Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян", — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что уничтожение российской авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру.

Напомним, недавно Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. По соображениям безопасности, они были перевезены в Украину наземным путем.

Истребители МиГ-29 станут существенной опорой для Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией.