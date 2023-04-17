Ермак рассказал, что нужно Украине, чтобы остановить российский террор
Украина сегодня нуждается больше в системах противовоздушной обороны и авиации с ракетами класса "воздух-воздух". Это то, что поможет остановить российский террор на украинских землях.
Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Какое оружие нужно Украине
По словам Андрея Ермака, Украине необходимо больше систем ПРО и авиация с ракетами класса "воздух-воздух". Последние должны быть способны поражать враждебные цели на дистанциях более чем в 100 км.
"Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян", — сказал Ермак.
Он подчеркнул, что уничтожение российской авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру.
Напомним, недавно Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. По соображениям безопасности, они были перевезены в Украину наземным путем.
Истребители МиГ-29 станут существенной опорой для Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией.