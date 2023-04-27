Єрмак і Залужний поспілкувалися з Салліваном та Міллі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на фронті.

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Про що говорили представники України та США

"Поінформували американську сторону про актуальну ситуацію на полі бою, можливі дії ворога та заходи, яких вживають сили безпеки й оборони України з метою звільнення українських земель", — розповів Єрмак.

Керівник ОП повідомив, що було акцентовано на важливості продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів.

Єрмак також висловив подяку команді президента Байдена, обом палатам Конгресу США та народу Америки за потужну підтримку й лідерство в питанні відбиття російської агресії та захисту свободи й демократичних цінностей у Європі.

Нагадаємо, 18 квітня очільник президентської канцелярії Андрій Єрмак і радник Джо Байдена Джейк Салліван провели телефонні переговори. Вони обговорили подальшу військову допомогу Україні.

Також ми писали, що під час березневих переговорів Андрій Єрмак із Джейком Салліваном обговорили бойові дії під Бахмутом та формулу миру від Зеленського.

Додамо, група Єрмака-Макфола, яка займається розробкою рекомендацій щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала європейським країнам стягувати збір на відновлення України під час видачі віз росіянам. Згідно з документом, низка країн уже не видають туристичні візи росіянам, і іншим державам слід розглянути таку можливість.