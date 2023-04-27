Ермак и Залужный пообщались с Салливаном и Милли

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте.

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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"Проинформировали американскую сторону об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель", — рассказал Ермак.

Руководитель ОП сообщил, что было акцентировано на важности продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности, поставки вооружения и боеприпасов.

Ермак также выразил благодарность команде президента Байдена, обеим палатам Конгресса США и народу Америки за мощную поддержку и лидерство в вопросе отражения российской агрессии и защиты свободы и демократических ценностей в Европе.

Напомним, 18 апреля глава президентской канцелярии Андрей Ермак и советник Джо Байдена Джейк Салливан провели телефонные переговоры. Они обсудили дальнейшую военную помощь Украине.

Также мы писали, что во время мартовских переговоров Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили боевые действия под Бахмутом и формулу мира от Зеленского.

Добавим, группа Ермака-Макфола, занимающаяся разработкой рекомендаций по санкциям против России и Беларуси, предложила европейским странам взимать сбор на восстановление Украины во время выдачи виз россиянам. Согласно документу, ряд стран уже не выдают туристические визы россиянам, и другим государствам следует рассмотреть такую возможность.