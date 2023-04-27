Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Ермак и Залужный пообщались с Салливаном и Милли arrow

Ермак и Залужный пообщались с Салливаном и Милли

27 апреля 2023 17:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак и Залужный пообщались с Салливаном и Милли
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте.

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

О чем говорили представители Украины и США

"Проинформировали американскую сторону об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, предпринимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель", — рассказал Ермак.

Руководитель ОП сообщил, что было акцентировано на важности продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности, поставки вооружения и боеприпасов.

Ермак также выразил благодарность команде президента Байдена, обеим палатам Конгресса США и народу Америки за мощную поддержку и лидерство в вопросе отражения российской агрессии и защиты свободы и демократических ценностей в Европе.

Напомним, 18 апреля глава президентской канцелярии Андрей Ермак и советник Джо Байдена Джейк Салливан провели телефонные переговоры. Они обсудили дальнейшую военную помощь Украине.

Также мы писали, что во время мартовских переговоров Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили боевые действия под Бахмутом и формулу мира от Зеленского.

Добавим, группа Ермака-Макфола, занимающаяся разработкой рекомендаций по санкциям против России и Беларуси, предложила европейским странам взимать сбор на восстановление Украины во время выдачи виз россиянам. Согласно документу, ряд стран уже не выдают туристические визы россиянам, и другим государствам следует рассмотреть такую возможность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас