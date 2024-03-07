Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine arrow

Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

7 березня 2024 15:42
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine
Анонс галузевого форуму FIT for Ukraine. Фото: FIT for Ukraine
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

12 квітня UkraineInvest у партнерстві з Чернівецькою обласною військовою адміністрацією проведе у Чернівцях дев'ятий у серії форум FIT for Ukraine: Переробка фруктів та овочів. Під час заходу презентують аналітичні матеріали про стан сектору в регіоні, інвестиційні можливості та державні стимули для реалізації інвестиційних проєктів.

Захід відбудеться офлайн, втім долучитися до прямої трансляції зможуть усі охочі за посиланням.

Читайте також:

Серед ключових тем:

  • залучення інвестицій в переробку фруктів та овочів; 
  • інвестиційна політика, аналітика та перспективи розвитку регіону;
  • створення кластеру виробників плодоовочевої продукції;
  • досвід інвесторів, які працюють в Чернівецькій області.

У рамках форуму також  буде організовано EXPO-зону, де підприємства матимуть можливість представити свою продукцію та послуги, що водночас стане дієвим інструментом для просування товарів і послуг на зовнішні ринки і майданчиком для встановлення взаємовигідних контактів між потенційними бізнес-партнерами.

Нині в Чернівецькій області працює близько 200 підприємств з іноземним капіталом із 28 країн світу. Буковина посідає перше місце за обсягом виробництва плодоягідної продукції й за урожайністю в Україні.

Задля підтримки малих товаровиробників та галузі в цілому виникла потреба у створенні на території агломерації цехів із заготівлі та переробки плодово-ягідної продукції. Це дасть можливість формувати великі партії продукції, переробляти її та продавати, розширивши ринок збуту, зокрема, і на країни ЄС.

З програмою форуму можна ознайомитись за посиланням

Акредитація ЗМІ обов'язкова та триває до 18:00 11 квітня.

Контактна особа: Назарій Волянський, тел. +380630231193, e-mail: [email protected]

UkraineInvest — це урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій в Україну в статусі державної установи з 2018. Основними пріоритетами команди є залучення й підтримка інвестицій в Україну.

FIT for Ukraine — серія галузевих аналітичних заходів для інвесторів, які зацікавлені у відбудові України. Платформа просуває інвестиційні можливості для економічної трансформації України.

інвестиції
фермери
економіка
аграрії
подія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня