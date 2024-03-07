Інвестиційний потенціал Буковини продемонструють у Чернівцях на галузевому форумі FIT for Ukraine

Анонс галузевого форуму FIT for Ukraine. Фото: FIT for Ukraine

12 квітня UkraineInvest у партнерстві з Чернівецькою обласною військовою адміністрацією проведе у Чернівцях дев'ятий у серії форум FIT for Ukraine: Переробка фруктів та овочів. Під час заходу презентують аналітичні матеріали про стан сектору в регіоні, інвестиційні можливості та державні стимули для реалізації інвестиційних проєктів.

Захід відбудеться офлайн, втім долучитися до прямої трансляції зможуть усі охочі за посиланням.

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Серед ключових тем:

залучення інвестицій в переробку фруктів та овочів;

інвестиційна політика, аналітика та перспективи розвитку регіону;

створення кластеру виробників плодоовочевої продукції;

досвід інвесторів, які працюють в Чернівецькій області.

У рамках форуму також буде організовано EXPO-зону, де підприємства матимуть можливість представити свою продукцію та послуги, що водночас стане дієвим інструментом для просування товарів і послуг на зовнішні ринки і майданчиком для встановлення взаємовигідних контактів між потенційними бізнес-партнерами.

Нині в Чернівецькій області працює близько 200 підприємств з іноземним капіталом із 28 країн світу. Буковина посідає перше місце за обсягом виробництва плодоягідної продукції й за урожайністю в Україні.

Задля підтримки малих товаровиробників та галузі в цілому виникла потреба у створенні на території агломерації цехів із заготівлі та переробки плодово-ягідної продукції. Це дасть можливість формувати великі партії продукції, переробляти її та продавати, розширивши ринок збуту, зокрема, і на країни ЄС.

З програмою форуму можна ознайомитись за посиланням.

Акредитація ЗМІ обов'язкова та триває до 18:00 11 квітня.

Контактна особа: Назарій Волянський, тел. +380630231193, e-mail: [email protected]

UkraineInvest — це урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій в Україну в статусі державної установи з 2018. Основними пріоритетами команди є залучення й підтримка інвестицій в Україну.

FIT for Ukraine — серія галузевих аналітичних заходів для інвесторів, які зацікавлені у відбудові України. Платформа просуває інвестиційні можливості для економічної трансформації України.