Инвестиционный потенциал Буковины продемонстрируют в Черновцах на отраслевом форуме FIT for Ukraine

Анонс форума FIT for Ukraine. Фото: FIT for Ukraine

12 апреля UkraineInvest в партнерстве с Черновицкой областной военной администрацией проведет в Черновцах девятый в серии форум FIT for Ukraine: переработка фруктов и овощей. Во время мероприятия презентуют аналитические материалы о состоянии сектора в регионе, инвестиционных возможностях и государственных стимулах для реализации инвестиционных проектов.

Мероприятие состоится офлайн, впрочем, присоединиться к прямой трансляции смогут все желающие по ссылке.

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Среди ключевых тем:

привлечение инвестиций в переработку фруктов и овощей;

инвестиционная политика, аналитика и перспективы развития региона;

создание кластера производителей плодоовощной продукции;

опыт инвесторов, работающих в Черновицкой области

В рамках форума также будет организована EXPO-зона, где предприятия смогут представить свою продукцию и услуги, что станет действенным инструментом для продвижения товаров и услуг на внешние рынки и площадкой для установления взаимовыгодных контактов между потенциальными бизнес-партнерами.

В настоящее время в Черновицкой области работает около 200 предприятий с иностранным капиталом из 28 стран мира. Буковина занимает первое место по объему производства плодоягодной продукции и урожайности в Украине.

Для поддержки малых товаропроизводителей и отрасли в целом возникла необходимость создания на территории агломерации цехов по заготовке и переработке плодово-ягодной продукции. Это позволит формировать крупные партии продукции, перерабатывать ее и продавать, расширив рынок сбыта, в том числе и на страны ЕС.

С программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Аккредитация СМИ обязательна и продлится до 18:00 11 апреля.

Контактное лицо: Назарий Волянский, тел. +380630231193, e-mail: [email protected]

UkraineInvest — это правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций в Украину в статусе государственного учреждения с 2018 года. Основными приоритетами команды является привлечение и поддержка инвестиций в Украину.

FIT for Ukraine — серия отраслевых аналитических мер для инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины. Платформа продвигает инвестиционные возможности экономической трансформации Украины.