NeuroAge Therapeutics і Юрій Голіков — як технології допомагають боротися зі старінням мозку

Віцепрезидент NeuroAge Therapeutics Юрій Голіков.

За даними ВООЗ, кожні 3 секунди у світі діагностується новий випадок деменції. Сьогодні із цим захворюванням живе 50 млн осіб, але до 2050 року кількість може досягти 150 млн. При цьому важливо розуміти: старіння мозку та деменція – різні речі. У першому випадку це природний процес: у всіх людей з віком погіршується пам'ять та знижується увага, зменшується обсяг деяких зон мозку.

Ці зміни самі по собі не є небезпечними. У той час як деменція вже патологія, коли когнітивні функції порушуються настільки, що людина перестає бути самою собою. На цьому фоні місія біотехнологічного стартапу NeuroAge Therapeutics із Сан-Франциско – об'єднання класичних методів та новітніх технологій для уповільнення процесів старіння мозку та профілактики нейродегенеративних захворювань – має революційний вигляд.

І тим більше тому, що віцепрезидент з інженерії там українець — магістр комп'ютерних наук, автор низки наукових публікацій, член Ради з технологій Forbes, член всеукраїнської Асоціації “IT Ukraine”, засновник та СЕО IT-компанії DevBrother зі штаб-квартирами в Україні, Польщі та США Юрій Голіков. Під його керівництвом міжнародна команда розробників перетворює фундаментальні ідеї вчених різних країн у масштабовані технологічні рішення, які інтуїтивно зрозумілі людям (зокрема вразливих категорій) і завдяки цьому здатні змінити їхнє життя.

Докладніше про проєкт NeuroAge Therapeutics та про те, як високі технології допомагають мільйонам пацієнтів у всьому світі зберегти ясний розум, ми поговорили з Юрієм Голіковим в ексклюзивному інтерв'ю.

— Юрію, ви технар і раптом — стартап боротьби з деменцією та старінням мозку. Як ви туди потрапили?

— Ви даремно дивуєтесь: ця галузь безпосередньо пов'язана з технологіями. Зрештою, саме людський мозок їх вигадав (сміється). Хоча для мене NeuroAge Therapeutics швидше життєва місія. На жаль, я особисто знаю випадки, коли когнітивні порушення змінювали до невпізнання добре знайомих людей. І тим страшніше, що це відбувається не одразу, а поступово. Людина спершу й не здогадується, що в її голові почалися незворотні процеси та не звертається по допомогу. А потім вже пізно.

Тому, коли до мене звернулися з пропозицією приєднатися до команди NeuroAge Therapeutics, у складі якої кваліфіковані фахівці, відомі своїми багаторічними дослідженнями в галузі деменції та старіння мозку, я не відмовився.

— Що конкретно робите у NeuroAge Therapeutics?

— Відповідаю за стратегію технологічних розробок, архітектуру та реалізацію рішень на всіх етапах — від прототипу до впровадження в клінічні процеси. Тобто на мені вибір стека, управління командою, контроль за інтеграцією технологічних розробок з науковими лабораторіями та відповідність медичним стандартам. Останнє особливо важливо, оскільки софт має пройти клінічну валідацію — у медицині будь-яке рішення має бути відтворюваним і прозорим.

Загалом, якщо коротко: ми створюємо екосистему, де інженери та вчені працюють як єдине ціле.

— Як збудували платформу?

— Використовуємо мікросервісну архітектуру: кожен модуль відповідає за свій конкретний етап – від завантаження та стандартизації даних до інтеграції біомаркерних аналізів та візуалізації. Інакше кажучи, клітини мозку автоматично аналізуються на всіх рівнях: морфологія, індикатори старіння, накопичення патологічних білків тощо.

— Як забезпечуєте безпеку даних?

— Усі наші розробки перебувають у суворій відповідності до закону про переносність та підзвітність медичного страхування і міжнародний регламент із захисту даних. Усі дані надійно зашифровані, обробляються та зберігаються відповідно до передових та загальновизнаних галузевих практик захисту медичної інформації.

— З командою NeuroAge Therapeutics ви вигадали тести на вік мозку. Що це та як вони працюють?

— Наші комплексні тести на вік мозку – це унікальна комбінація когнітивної діагностики онлайн, аналізу крові, генетичних даних та МРТ. Отриману інформацію ми поєднуємо в єдину модель та обробляємо спеціальними алгоритмами, щоб було зрозуміло, чому нейромережа зробила той чи інший висновок. Пройшовши тести NeuroAge Therapeutics, людина отримує оцінку віку свого мозку та звіт із персональними рекомендаціями – від способу життя до медобстеження.

— Штучний інтелект під'єднали до процесів?

– Безперечно. Як Тесла збирає дані про водіїв, щоб створити унікальну базу знань і надалі забезпечити роботу автопілота, так і ми накопичуємо унікальні дані про людський мозок. Те, як люди грають у когнітивні ігри на пам’ять та реакцію – дуже важливо, оскільки на основі цих даних ми створюємо AI-модель, яка формує індивідуальні рекомендації. А в майбутньому допоможе розробити ліки для ефективної боротьби з деменцією та старінням мозку.

— З іншого боку, такі тести на старіння мозку досить складна штука в психологічному аспекті.

— Я глибоко переконаний: високі технології мають підтримувати, а не лякати. Тому ми розробляємо інтерфейс так, щоб людина отримувала зрозуміле їй пояснення результатів. Річ у тім, що старіння мозку приблизно на 40% залежить від способу життя. Тобто це саме той фактор, на який люди можуть впливати!

Ми пропонуємо персоналізовані рекомендації на основі біомаркерів людини, щоб допомогти уповільнити або навіть звернути назад процеси старіння мозку. Це перетворює тести NeuroAge Therapeutics із джерела тривоги на інструмент усвідомленої профілактики.

Тобто, ми не просто вимірюємо вік мозку, а даємо людям шанс прожити “при здоровому глузді та твердій пам'яті” якнайдовше. Плюс прагнемо, щоб когнітивна діагностика стала такою ж доступною, як вимірювання пульсу чи тиску. І ми це зробимо, я певен!