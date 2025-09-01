NeuroAge Therapeutics и Юрий Голиков — как технологии помогают бороться со старением мозга

Вице-президент NeuroAge Therapeutics Юрий Голиков. Фото: личное

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждые 3 секунды в мире диагностируется новый случай деменции. Сегодня с этим заболеванием живут 50 млн человек, но к 2050 году их число может достичь 150 млн.

При этом важно понимать: старение мозга и деменция — разные вещи. В первом случае это естественный процесс: у всех людей с возрастом снижаются память и внимание, уменьшается объем некоторых зон мозга. Эти изменения сами по себе не опасны. В то время как деменция — уже патология, когда когнитивные функции нарушаются настолько, что человек перестает быть самим собой.

На этом фоне миссия биотехнологического стартапа NeuroAge Therapeutics из Сан-Франциско — объединение классических методов и новейших технологий для замедления процессов старения мозга и профилактики нейродегенеративных заболеваний — выглядит революционно.

И тем более потому, что вице-президент по инжинирингу там украинец — магистр компьютерных наук, автор ряда научных публикаций, член Совета по технологиям Forbes, член всеукраинской Ассоциации “IT Ukraine”, основатель и СЕО IT-компании DevBrother со штаб-офисами в Украине, Польше и США Юрий Голиков. Под его руководством международная команда разработчиков превращает фундаментальные идеи ученых разных стран в масштабируемые технологические решения, которые интуитивно понятны людям (в том числе уязвимых категорий) и от этого способные изменить их жизнь.

Подробнее о проекте NeuroAge Therapeutics и о том, как высокие технологии помогают миллионам пациентов во всем мире сохранить ясный разум, мы поговорили с Юрием Голиковым в эксклюзивном интервью.

— Юрий, вы технарь и вдруг — стартап по борьбе с деменцией и старением мозга. Как вы туда попали?

— Вы зря удивляетесь: эта область напрямую связана с технологиями. В конце концов, именно человеческий мозг их придумал (смеется). Хотя для меня NeuroAge Therapeutics, скорее, жизненная миссия. К сожалению, я лично знаю случаи, когда когнитивные нарушения меняли до неузнаваемости хорошо знакомых мне людей.

И тем более страшно, что это происходит не сразу, а постепенно. Человек сперва и не догадывается, что в его голове начались необратимые процессы, и не идет за помощью. А потом уже поздно.

Поэтому, когда ко мне обратились с предложением присоединиться к команде NeuroAge Therapeutics, в составе которой квалифицированные специалисты, известные своими многолетними исследованиями в области деменции и старения мозга, я не отказался.

— Чем конкретно занимаетесь в NeuroAge Therapeutics?

— Отвечаю за стратегию технологических разработок, архитектуру и реализацию решений на всех этапах — от прототипа до внедрения в клинические процессы. То есть, на мне выбор стека, управление командой, контроль за интеграцией технологических разработок с научными лабораториями и соответствие медицинским стандартам. Последнее особенно важно, поскольку софт обязан пройти клиническую валидацию — в медицине любое решение должно быть воспроизводимым и прозрачным.

В общем, если коротко: мы создаем экосистему, где инженеры и ученые работают как единое целое.

— Как построили платформу?

— Используем микро-сервисную архитектуру: каждый модуль отвечает за свой конкретный этап — от загрузки и стандартизации данных до интеграции био-маркерных анализов и визуализации. Иными словами, клетки мозга автоматически анализируются на всех уровнях: морфология, индикаторы старения, накопление патологических белков и тд.

— Как обеспечиваете безопасность данных?

— Все наши разработки находятся в строгом соответствии с законом о переносимости и подотчетности медицинского страхования и международным регламентом по защите данных. Все данные надежно зашифрованы, обрабатываются и хранятся в соответствии с передовыми и общепризнанными отраслевыми практиками защиты медицинской информации.

— С командой NeuroAge Therapeutics вы придумали тесты на возраст мозга. Что это и как они работают?

— Наши комплексные тесты на возраст мозга — это уникальная комбинация когнитивной диагностики онлайн, анализа крови, генетических данных и МРТ. Полученную информацию мы объединяем в единую модель и обрабатываем специальными алгоритмами, чтобы было понятно, почему нейросеть сделала тот или иной вывод. Пройдя тесты NeuroAge Therapeutics человек получает оценку возраста своего мозга и отчет с персональными рекомендациями — от образа жизни до медобследований.

— Искусственный интеллект подключили к процессам?

— Безусловно. Как “Тесла” собирает данные о водителях, чтобы создать уникальную базу знаний и в дальнейшем обеспечить работу автопилота, так и мы накапливаем уникальные данные о человеческом мозге. То, как люди играют в когнитивные игры на память и реакцию – очень важно, поскольку на основе этих данных мы создаем AI-модель, которая формирует индивидуальные рекомендации. А в будущем поможет разработать лекарства для эффективной борьбы с деменцией и старением мозга.

— С другой стороны, такие тесты на старение мозга довольно сложная штука в психологическом аспекте.

— Я глубоко убежден: высокие технологии должны поддерживать, а не пугать. Поэтому мы разрабатываем интерфейс так, чтобы человек получал понятное ему объяснение результатов. Дело в том, что старение мозга приблизительно на 40% зависит от образа жизни. То есть, это как раз тот фактор, на который люди могут влиять!

Мы предлагаем персонализированные рекомендации на основе биомаркеров человека, чтобы помочь замедлить или даже обратить вспять процессы старения мозга. Это превращает тесты NeuroAge Therapeutics из источника тревоги в инструмент осознанной профилактики.

То есть, мы не просто измеряем возраст мозга, а даем людям шанс прожить “в здравом уме и твердой памяти” как можно дольше. Плюс стремимся, чтобы когнитивная диагностика стала такой же доступной, как измерение пульса или давления. И мы это сделаем, я уверен!