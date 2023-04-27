Юрист Кравець розповів, яка відповідальність загрожує українцям за ухилення від мобілізації

Юрист Ростислав Кравець. Фото: Agropolit

Український юрист Ростислав Кравець розповів, яка відповідальність загрожує військовозобов'язаним громадянам за ухилення від мобілізації. Людина навіть може отримати покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це Кравець розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Кравець розповів, що за неявку до військкомату можуть оштрафувати. Ухилянту доведеться заплатити від 3700 грн до 5100 грн.

Ведуча запитала в юриста, скільки разів можна заплатити штраф та не з'являтися у військкоматі.

"Розумієте, якщо буде вже встановлено, що ви не з'явились до військкомату, то ви заплатите один раз. В інший раз вже буде кримінальна відповідальність", — відповів Кравець.

Він також розповів щодо справ про ухилення від мобілізації в судах.

Юрист каже, що загалом практика дуже різна. Все залежить від того, що говорить людина в суді та чи дійсно вона отримувала повістку. Якщо військовозобов'язаний не з'явився у військкоматі через поважні причини, то він звільняється від кримінальної відповідальності.

"Якщо особа заявляє, що вона не хоче служити та умисно ухилялась, то може бути покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років", — додав Кравець.

Нагадаємо, в Україні розширили повноваження територіального центру комплектування. Тепер повістки можуть вручити військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації. Їх можна отримати навіть на блокпостах.

Також ми писали, що в Україні існує кримінальна відповідальність за неявку до центру комплектування, але вона настає лише після того, як людина з'явилася хоча б один раз до військкомату. Це відбувається після того, як їй видано повістку на відправлення.

Додамо, в Україні чоловіки, що мають інвалідність, можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням та за місцем проживання. Про це йдеться у ч. 2 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".