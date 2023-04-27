Юрист Кравец рассказал, какая ответственность угрожает украинцам за уклонение от мобилизации

Юрист Ростислав Кравец. Фото: Agropolit

Украинский юрист Ростислав Кравец рассказал, какая ответственность угрожает военнообязанным гражданам за уклонение от мобилизации. Человек даже может получить наказание в виде лишения свободы.

Об этом Кравец рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Уклонение от мобилизации

Кравец рассказал, что за неявку в военкомат могут оштрафовать. Уклонисту придется заплатить от 3700 грн до 5100 грн.

Ведущая спросила юриста, сколько раз можно заплатить штраф и не появляться в военкомате.

"Понимаете, если будет уже установлено, что вы не явились в военкомат, то вы заплатите один раз. В другой раз уже будет уголовная ответственность", — ответил Кравец.

Он также рассказал о делах об уклонении от мобилизации в судах.

Юрист говорит, что в целом практика очень разная. Все зависит от того, что говорит человек в суде и действительно ли он получал повестку. Если военнообязанный не явился в военкомат по уважительным причинам, то он освобождается от уголовной ответственности.

"Если человек заявляет, что он не хочет служить и умышленно уклонялся, то может быть наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", — добавил Кравец.

Напомним, на Украине расширили полномочия территориального центра комплектования. Теперь повестки могут быть вручены военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете и места постоянной регистрации. Их можно получить даже на блокпостах.

Также мы писали, что в Украине существует уголовная ответственность за неявку в центр комплектования, но она наступает только после того, как человек явился хотя бы один раз в военкомат. Это происходит после того, как ей выдана повестка на отправку.

Добавим, в Украине мужчины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и по месту жительства. Об этом говорится в ч. 2 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".