Jamala, Астафʼєва та інші: гід фестивалем "Книжкова країна. Кольорова"

З 23 по 26 квітня на ВДНГ уп’яте відбудеться найбільший книжковий фестиваль України — "Книжкова країна". Тема цього сезону — "Кольорова": на події покажуть, як книги не просто розповідають історії, а й змінюють наше сприйняття світу.

На гостей чекають тематичні колаборації, виставки, інсталяції та фотозони. Зокрема — 2D-фотозона за книгою "І знову Елмер", де кожен зможе стати частиною книжкової ілюстрації. Крім того, облаштують артпростір "Розмалюй своє життя", де можна буде розмалювати все навколо — стіни, меблі, будь-що. А протягом усіх чотирьох днів на очах у відвідувачів Валерій Колор (ZDESROY) створюватиме мурал.

Для найменших гостей діятиме окрема дитяча програма, зокрема, проводитимуть "Родинні читання" під кураторством Анни Завальскої. У проєкті, який так полюбився відвідувачам фестивалю, візьмуть участь Соломія Вітвіцька, Ольга Цибульська із сином Нестором, Олена Кравець, Руханкомен та інші зіркові гості.

Традиційно працюватиме масштабний книжковий ярмарок із новинками від 105 видавництв і 17 книгарень. До цього додадуться презентації, дискусії, автограф-сесії, зустрічі з письменниками, артистами, буктокерами й медійниками — загалом понад 400 подій. Повна програма вже доступна на сайті, а ми зібрали події, на які точно варто звернути увагу.

Презентації

"Кіссу: Дівчинка, Вогники та Принц" з автограф-сесією від Jamala

Четвер, 23 квітня

Павільйон 2, зала "Родинні читання", 12:30

Співачка, авторка пісень і лауреатка Шевченківської премії Jamala представить міжнародний мультимедійний проєкт-казку — про силу історій, що допомагають дітям рости добрішими, сильнішими й допитливішими.

"С.К.А.М", Аліна Сарнацька

Четвер, 23 квітня

Шатро подій, 19:00

Перша художня книжка старшої бойової медикині 207 батальйону Сил ТрО й драматургині. Про неідеальних людей, які воюють, неідеальних дружин, які чекають тих, хто воює, неідеальних людей, які йдуть добровольцями, і загалом — про все неідеальне навколо нас.

"Агент з ведмедиком", Едуард Андрющенко

П’ятниця, 24 квітня

Павільйон 4, зала 1, 15:00

Хто такий Віктор Петров-Домонтович — блискучий інтелектуал і автор "Доктора Серафікуса" чи агент радянських спецслужб? Чи можливо відокремити творчість від подвійної гри? І чи змінює правда про автора любов до його текстів? Ці та інші питання обговорять на презентації.

"Сірі обійми Міжсезоння", Олексій Жупанський

Субота, 25 квітня

Павільйон 1, зала 2, 14:00

Автор разом із письменником, геймдизайнером та волонтером Володимиром Кузнєцовим обговорять новий роман, який є своєрідним проміжним підсумком циклу сучасного урбаністичного міфу "Колесо року".

"Птахи у пітьмі", збірка

Субота, 25 квітня

Павільйон 4, зала 1, 17:30

Мілітарний горор від восьми авторів, які стали на захист країни: Валерія Пузіка, Сергія Мартинюка, Павла Дерев’янка, Дімки Ужасного, Федора Рудого, Ольги Брильової, Геннадія Каца, Євгена Ліра.

"Книга Еміля", Ілларіон Павлюк

Субота, 25 квітня

Павільйон 4, зала 1, 19:00

Автор бестселерів "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл", "Танець недоумка" розкаже про залаштунки нового роману, персонажів, темні сторінки свого дитинства, приховані сенси й ключі, щоб читачі могли відчути роман ще глибше.

"Будь ласка, не бійся", Павло "Паштет" Белянський

Неділя, 26 квітня

Павільйон 1, зала 1, 12:00

Боєць тероборони, лауреат Шевченківської премії 2026 року обговорить свій роман у новелах разом із журналістом та військовим Павлом Казаріним.

"Змій. Лазарус 2", Світлана Тараторіна

Неділя, 26 квітня

Павільйон 4, зала 1, 13:00

"Лазарус" повертається — і з ним альтернативний Київ початку ХХ століття, де фольклор переплітається з детективом та історією. Авторка одного з найяскравіших українських фентезійних романів обговорить його продовження разом із письменником Павлом Дерев’янком.

"Ким ми були", Валерій Пузік

Неділя, 26 квітня

Павільйон 4, зала 2, 16:00

Письменник, художник, режисер та військовослужбовець презентує експериментальний текст, що почав народжуватися задовго до повномасштабного вторгнення, — і став власною спробою автора осягнути війну як трансформаційний досвід.

Трилогія "Літопис Сірого Ордену", Павло Дерев’янко

Неділя, 26 квітня

Павільйон 4, зала 1, 16:00

Для тих, хто вже в українському фентезі, і тих, хто тільки придивляється. На зустрічі з автором обговорять жанр, український контекст, альтернативну історію, зростання популярності фентезійної літератури та нових читачів.

"Книга зоряних легенд", Юліта Ран

Неділя, 26 квітня

Павільйон 2, зала "Родинні читання", 18:30

Тут не просто читатимуть — тут звучатиме музика Мар’яна Пирога та Єлизавети Мазур із гурту "Чистий Четвер". Перформативне читання, де слово і звук створюють щось більше, ніж класична презентація книги.

Дискусії та зустрічі

"Ніякої крінжі — українська завжди модна!"

Четвер, 23 квітня

Павільйон 4, зала 1, 17:00

Українці масово повертаються до рідної мови, але чому серед підлітків і досі можна почути російську? Розбиратимуться блогери й популяризатори української мови Андрій Шимановський і Данило Гайдамаха, журналіст і ведучий підліткових новин на Суспільному, книжковий блогер Владислав Рудніцький, а також фронтмен гурту Nazva, військовослужбовець Павло Гоц.

Творча зустріч з авторкою Тамарою Горіха Зерня

Субота, 25 квітня

Павільйон 6, зала "Концертна", 17:30

Лауреатка Шевченківської премії, авторка "Доці", "Принципу втручання" та "Шептухи" обговорить сучасну українську прозу, творчість і не тільки. Модеруватиме Марія Матіос, українська письменниця й публіцистка.

"Феміністична класика: між маскою і свободою"

Субота, 25 квітня

Павільйон 6, зала "Концертна", 19:00

"Хризантеми" Уляни Кравченко, "Маскарад" Олени Пчілки й розмова про жіночий голос у літературі, публічність, маски та право на власну історію. Дискутуватимуть Даша Астафʼєва акторка, модель, волонтерка і засновниця книжкового застосунку UnderBooks, та літературознавця й редакторка Богдана Романцова. Модеруватиме Олексій Рафалович, автор телеграм-каналу "Перехресні стежки".

"Кінець епохи "Маші": як створити українських героїв, яких полюбить дитина"

Субота, 25 квітня

Павільйон 6, зала "Концертна", 11:15

Чому українські діти досі дивляться "Машу і Ведмедя"? Чи справді в Україні немає альтернатив? Чи може український герой стати наступним "Людиною-павуком" або "Наруто" на глобальному ринку? Яких персонажів сьогодні бракує на екранах — про це поговоримо з видавцями, продюсерами й авторами.

"Шкільна програма з укр. літ.: норм чи стрьом?"

Неділя, 26 квітня

Павільйон 4, зала 1, 12:00

Проблема в шкільній програмі української літератури — чи в тому, як її викладають? Обговорять літературознавець і критик Ростислав Семків, міністр освіти Оксен Лісовий, філологиня, авторка підручників Анастасія Онатій та одинадцятикласник-блогер Максим Сітніков. Модеруватиме радіоведучий, культурний менеджер, військовослужбовець Кирило Лукаш.

"Від книжки до фільму: як народжуються екранізації"

Неділя, 26 квітня

Павільйон 4, зала 1, 14:00

Дискусія про права на екранізацію, кіноадаптації книжок і взаємодію фільмів та літератури з аудиторією на прикладах "Пташиного коробу", "Гамнета", "Служниці". Обговорюватимуть сценарист і режисер драми "Ти — космос", лауреат Шевченківської премї Павло Остріков, випускова редакторка "Лабораторії" Юлія Прядко, письменниця та сценаристка Євгенія Бабенко, а також івент-менеджерка Vivat Ельвіра Мамедова.

"Де ми зараз як культура: ми перемагаємо чи програємо?"

Неділя, 26 квітня

Павільйон 6, книгарня Book.ua, 15:00

Відкрите інтерв’ю з Юрієм Андруховичем у межах проєкту "20 найкращих оповідань нової України: історії, що нас обʼєднують". Модеруватиме Олексій Тарасов — головний редактор Radio NV.

"Як вчити сучасних дітей: soft skills vs hard skills"

Неділя, 26 квітня

Павільйон 2, зала "Родинні читання", 16:00

Критичне мислення й емоційний інтелект чи академічна база? Вчитель, автор книжки "Ну хто так робить?! Як навчити дитину вчитися" Артур Пройдаков та вчитель і волонтер Руслан Циганков (Руслан Ігорович) поговорять про те, що насправді готує дитину до реального життя.

"Біблія комедії: від написання жарту до виступу"

Неділя, 26 квітня

Павільйон 4, зала 1, 17:00

Гумор — не вроджена суперсила, а навичка, яку можна натренувати. "Базу" стендапу розбиратимуть стендап-комік і волонтер Василь Байдак, стендап-комік і перекладач Олександр Качура, а також авторка книжкового блогу Анастасія Тимченко.

"Ідентичність як свобода: сила (і кайф) бути собою у скаженому світі"

Неділя, 26 квітня

Шатро подій, 18:00

Як досвід, вибори та взаємодія зі світом формують те, ким ми є і що ми створюємо? Дискутуватимуть Віктор Шкурба, засновник креативної агенції [isd group]; Анна Лодигіна, дослідниця, авторка книги "Історія українських митців. Олександра Екстер"; Дмитро Кулеба, дипломат, ексміністр закордонних справ України. Модераторка — головна редакторка Telegraf, Projector Publishing Анна Карнаух.

Профільні та інші події

"Ціноутворення на книжковому ринку"

П’ятниця, 24 квітня

Павільйон 1, зала 1, 16:00

Книжки можуть здорожчати на 20–30% — як це вплине на читацький попит і роботу книгарень? Обговорять представники Української видавничої асоціації, Українського інституту книги, видавництв "Віхола", Vivat та книгарні Readeat.

Лекція "Чотири кольори мистецтва України"

П’ятниця, 24 квітня

Павільйон 4, зала 2, 16:00

Синій, жовтий, червоний та чорний — чотири кольори, що визначають українське мистецтво. Мистецтвознавиця й кураторка, лауреатка премії імені Юрія Шевельова Діана Клочко розкаже про їхнє значення в нашій історії.

"Як їли, пили і тусили літератори ХХ століття?"

П’ятниця, 24 квітня

Павільйон 4, зала 1, 19:30

Київські "марсіани", мешканці харківського "Слова", авангардні художники, бунтівні емансипантки й богемні поети — як вони відпочивали, дружили та кохали? У яких закладах зупинялися, щоби провести вечори, і якими кумедними вигадками обросли їхні постаті? Стежками літературного минулого глядачів проведуть літературознавиця Віра Агеєва та літературний критик Ілля Рудійко.

"Премія книжкових блогерів"

Субота, 25 квітня

Павільйон 6, зала "Концертна", 13:00

Яка книга отримає звання "Книги сезону" цієї весни? У шортлісті такі твори українських авторів: "Намул" (Юлія Медвідь-Гнепа), "Гемінґвей нічого не знає" (Артур Дронь), "Шляхи Еврідіки" (Наталія Довгопол), "Темний спадок. Братство" (Марина Ніцель) та "Сніжний Ізюм" (Аліна Дихман).

"Чи читати?" з Євгеном Яновичем

Неділя, 26 квітня

Павільйон 6, зала "Концертна", 13:00

Популярний ютуб-проєкт тепер наживо. Євген Янович запрошує до розмови про літературу, книжки й те, як вони звучать сьогодні.

"Поезія бойових дій: ветеранські читання"

Неділя, 26 квітня

Павільйон 4, зала 1, 19:00

Вірші живих і полеглих, що наповнені болем і любов’ю. Читають Федір Рудий, Валерій Пузік, Надія Гарань, Наталка Тарковська, Ігор Мітров, Андрій Кириченко, Сергій Пантюк, Юлія Паєвська та інші.

На фестивалі також діятимуть благодійні ініціативи: книги для військових збиратимуть на стендах "Книга на фронт" (павільйони №1 та 4), Live Media HUB збиратиме книжки сільських бібліотек у межах проєкту "Будинок Української Книги".

ГО "Відчуй" облаштує навчально-розважальний простір, де дітей і батьків навчатимуть жестової мови, розповідатимуть їм про навчання та реабілітацію людей із порушенням слуху й зору. А фонд "Гуркіт" прийматиме російськомовні книги на макулатуру — кошти підуть на потреби військових. Також будуть представлені фонди, що працюють із армією: "Лелека-Україна", "Книжкові сили", "Рій", "Культурні сили" та бригада "К-2".