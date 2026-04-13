Jamala, Астафьева и другие: гид по фестивалю "Книжная страна. Цветная"

Дата публикации 13 апреля 2026 17:08
Афиша. Фото: пресс-служба

С 23 по 26 апреля на ВДНХ в пятый раз состоится крупнейший книжный фестиваль Украины — "Книжная страна". Тема этого сезона — "Цветная": на событии покажут, как книги не просто рассказывают истории, но и меняют наше восприятие мира.

Гостей ждут тематические коллаборации, выставки, инсталляции и фотозоны. В частности — 2D-фотозона по книге "И снова Элмер", где каждый сможет стать частью книжной иллюстрации. Кроме того, обустроят арт-пространство "Разрисуй свою жизнь", где можно будет разрисовать все вокруг — стены, мебель, что угодно. А в течение всех четырех дней на глазах у посетителей Валерий Колор (ZDESROY) будет создавать мурал.

Для самых маленьких гостей будет действовать отдельная детская программа, в частности, будут проводить "Семейные чтения" под кураторством Анны Завальской. В проекте, который так полюбился посетителям фестиваля, примут участие Соломия Витвицкая, Ольга Цибульская с сыном Нестором, Елена Кравец, Руханкомен и другие звездные гости.

Анна Завальська
Анна Завальская. Фото: пресс-служба

Традиционно будет работать масштабная книжная ярмарка с новинками от 105 издательств и 17 магазинов. К этому добавятся презентации, дискуссии, автограф-сессии, встречи с писателями, артистами, буктокерами и медийщиками — всего более 400 событий. Полная программа уже доступна на сайте, а мы собрали события, на которые точно стоит обратить внимание.

Презентации

"Киссу: Девочка, Огоньки и Принц" с автограф-сессией от Jamala

Читайте также:

Четверг, 23 апреля

Павильон 2, зал "Семейные чтения", 12:30

Певица, автор песен и лауреат Шевченковской премии Jamala представит международный мультимедийный проект-сказку — о силе историй, которые помогают детям расти добрее, сильнее и любознательнее.

Джамала
Jamala. Фото: пресс-служба

"С.К.А.М", Алина Сарнацкая

Четверг, 23 апреля

Шатер событий, 19:00

Первая художественная книга старшего боевого медика 207 батальона Сил ТрО и драматурга. О неидеальных людях, которые воюют, неидеальных женах, которые ждут тех, кто воюет, неидеальных людях, которые идут добровольцами, и вообще — обо всем неидеальном вокруг нас.

"Агент с мишкой", Эдуард Андрющенко

Пятница, 24 апреля

Павильон 4, зал 1, 15:00

Кто такой Виктор Петров-Домонтович — блестящий интеллектуал и автор "Доктора Серафикуса" или агент советских спецслужб? Возможно ли отделить творчество от двойной игры? И меняет ли правда об авторе любовь к его текстам? Эти и другие вопросы обсудят на презентации.

Книжковий фестиваль на ВДНГ
Фестиваль "Книжная старана". Фото: пресс-служба

"Серые объятия Межсезонья", Алексей Жупанский

Суббота, 25 апреля

Павильон 1, зал 2, 14:00

Автор вместе с писателем, геймдизайнером и волонтером Владимиром Кузнецовым обсудят новый роман, который является своеобразным промежуточным итогом цикла современного урбанистического мифа "Колесо года".

"Птицы во тьме", сборник

Суббота, 25 апреля

Павильон 4, зал 1, 17:30

Милитарный хоррор от восьми авторов, которые встали на защиту страны: Валерия Пузика, Сергея Мартынюка, Павла Деревянко, Димки Ужасного, Федора Рудого, Ольги Брылевой, Геннадия Каца, Евгения Лира.

"Книга Эмиля", Илларион Павлюк

Суббота, 25 апреля

Павильон 4, зал 1, 19:00

Автор бестселлеров "Я вижу, вас интересует тьма", "Белый пепел", "Танец слабоумного" расскажет о закулисье нового романа, персонажах, темных страницах своего детства, скрытых смыслах и ключах, чтобы читатели могли почувствовать роман еще глубже.

Книжкова країна
Посетители фестиваля. Фото: пресс-служба

"Пожалуйста, не бойся", Павел "Паштет" Белянский

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 1, зал 1, 12:00

Боец теробороны, лауреат Шевченковской премии 2026 года обсудит свой роман в новеллах вместе с журналистом и военным Павлом Казариным.

"Змей. Лазарус 2", Светлана Тараторина

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 4, зал 1, 13:00

"Лазарус" возвращается — и с ним альтернативный Киев начала ХХ века, где фольклор переплетается с детективом и историей. Автор одного из самых ярких украинских фэнтезийных романов обсудит его продолжение вместе с писателем Павлом Деревянко.

"Кем мы были", Валерий Пузик

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 4, зал 2, 16:00

Писатель, художник, режиссер и военнослужащий представляет экспериментальный текст, который начал рождаться задолго до полномасштабного вторжения, — и стал собственной попыткой автора постичь войну как трансформационный опыт.

Книжкова країна у Києві
Гости фестиваля. Фото: пресс-служба

Трилогия "Летопись Серого Ордена", Павел Деревянко

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 4, зал 1, 16:00

Для тех, кто уже в украинском фэнтези, и тех, кто только присматривается. На встрече с автором обсудят жанр, украинский контекст, альтернативную историю, рост популярности фэнтезийной литературы и новых читателей.

"Книга звездных легенд", Юлита Ран

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 2, зал "Семейные чтения", 18:30

Здесь не просто будут читать — здесь будет звучать музыка Марьяна Пирога и Елизаветы Мазур из группы "Чистый Четверг". Перформативное чтение, где слово и звук создают нечто большее, чем классическая презентация книги.

Дискуссии и встречи

"Никакой кринжи — украинский всегда модный!"

Четверг, 23 апреля

Павильон 4, зал 1, 17:00

Украинцы массово возвращаются к родному языку, но почему среди подростков до сих пор можно услышать русский? Разбираться будут блогеры и популяризаторы украинского языка Андрей Шимановский и Даниил Гайдамаха, журналист и ведущий подростковых новостей на Общественном, книжный блогер Владислав Рудницкий, а также фронтмен группы Nazva, военнослужащий Павел Гоц.

Книжкова країна на ВДНГ
"Книжная страна". Фото: пресс-служба

Творческая встреча с автором Тамарой Гориха Зерня

Суббота, 25 апреля

Павильон 6, зал "Концертный", 17:30

Лауреат Шевченковской премии, автор "Доци", "Принципа вмешательства" и "Шептухи" обсудит современную украинскую прозу, творчество и не только. Модерировать будет Мария Матиос, украинская писательница и публицистка.

"Феминистическая классика: между маской и свободой"

Суббота, 25 апреля

Павильон 6, зал "Концертный", 19:00

"Хризантемы" Ульяны Кравченко, "Маскарад" Елены Пчилки и разговор о женском голосе в литературе, публичности, масках и праве на собственную историю. Дискутировать будут Даша Астафьева актриса, модель, волонтер и основательница книжного приложения UnderBooks, и литературовед и редактор Богдана Романцова. Модерировать будет Алексей Рафалович, автор телеграмм-канала "Перекрестные тропы".

"Конец эпохи "Маши": как создать украинских героев, которых полюбит ребенок"

Суббота, 25 апреля

Павильон 6, зал "Концертный", 11:15

Почему украинские дети до сих пор смотрят "Машу и Медведя"? Действительно ли в Украине нет альтернатив? Может ли украинский герой стать следующим "Человеком-пауком" или "Наруто" на глобальном рынке? Каких персонажей сегодня не хватает на экранах — об этом поговорим с издателями, продюсерами и авторами.

Книжкова країна
Чтение книги. Фото: пресс-служба

"Школьная программа по укр. лит.: норм или стрьом?"

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 4, зал 1, 12:00

Проблема в школьной программе украинской литературы — или в том, как ее преподают? Обсудят литературовед и критик Ростислав Семкив, министр образования Оксен Лисовой, филолог, автор учебников Анастасия Онатий и одиннадцатиклассник-блогер Максим Ситников. Модерировать будет радиоведущий, культурный менеджер, военнослужащий Кирилл Лукаш.

"От книги к фильму: как рождаются экранизации"

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 4, зал 1, 14:00

Дискуссия о правах на экранизацию, киноадаптации книг и взаимодействие фильмов и литературы с аудиторией на примерах "Птичьего короба", "Гамнета", "Служанки". Обсуждать будут сценарист и режиссер драмы "Ты — космос", лауреат Шевченковской премьеры Павел Остриков, выпускающий редактор "Лаборатории" Юлия Прядко, писательница и сценаристка Евгения Бабенко, а также ивент-менеджер Vivat Эльвира Мамедова.

"Где мы сейчас как культура: мы побеждаем или проигрываем?"

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 6, книжный магазин Book.ua, 15:00

Открытое интервью с Юрием Андруховичем в рамках проекта "20 лучших рассказов новой Украины: истории, которые нас объединяют". Модерировать будет Алексей Тарасов — главный редактор Radio NV.

"Как учить современных детей: soft skills vs hard skills"

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 2, зал "Семейные чтения", 16:00

Критическое мышление и эмоциональный интеллект или академическая база? Учитель, автор книги "Ну кто так делает?! Как научить ребенка учиться" Артур Пройдаков и учитель и волонтер Руслан Цыганков (Руслан Игоревич) поговорят о том, что на самом деле готовит ребенка к реальной жизни.

"Библия комедии: от написания шутки до выступления"

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 4, зал 1, 17:00

Юмор — не врожденная суперсила, а навык, который можно натренировать. "Базу" стендапа будут разбирать стендап-комик и волонтер Василий Байдак, стендап-комик и переводчик Александр Качура, а также автор книжного блога Анастасия Тимченко.

"Идентичность как свобода: сила (и кайф) быть собой в бешеном мире"

Воскресенье, 26 апреля

Шатер событий, 18:00

Как опыт, выборы и взаимодействие с миром формируют то, кем мы есть и что мы создаем? Дискутировать будут Виктор Шкурба, основатель креативного агентства [isd group]; Анна Лодыгина, исследовательница, автор книги "История украинских художников. Александра Экстер"; Дмитрий Кулеба, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины. Модератор — главный редактор Telegraf, Projector Publishing Анна Карнаух.

Гості Книжкової країни
Посетители фестиваля. Фото: пресс-служба

Профильные и другие события

"Ценообразование на книжном рынке"

Пятница, 24 апреля

Павильон 1, зал 1, 16:00

Книги могут подорожать на 20-30% — как это повлияет на читательский спрос и работу магазинов? Обсудят представители Украинской издательской ассоциации, Украинского института книги, издательств "Вихола", Vivat и книжного магазина Readeat.

Лекция "Четыре цвета искусства Украины"

Пятница, 24 апреля

Павильон 4, зал 2, 16:00

Синий, желтый, красный и черный — четыре цвета, определяющие украинское искусство. Искусствовед и куратор, лауреат премии имени Юрия Шевелева Диана Клочко расскажет об их значении в нашей истории.

"Как ели, пили и тусили литераторы ХХ века?"

Пятница, 24 апреля

Павильон 4, зал 1, 19:30

Киевские "марсиане", жители харьковского "Слова", авангардные художники, мятежные эмансипантки и богемные поэты — как они отдыхали, дружили и любили? В каких заведениях останавливались, чтобы провести вечера, и какими забавными выдумками обросли их фигуры? Тропами литературного прошлого зрителей проведут литературовед Вера Агеева и литературный критик Илья Рудийко.

Книжкова країна на ВДНГ
"Книжная страна". Фото: пресс-служба

"Премия книжных блогеров"

Суббота, 25 апреля

Павильон 6, зал "Концертный", 13:00

Какая книга получит звание "Книги сезона" этой весной? В шортлисте такие произведения украинских авторов: "Намул" (Юлия Медвидь-Гнепа), "Хемингуэй ничего не знает" (Артур Дронь), "Пути Эвридики" (Наталья Довгопол), "Темное наследство. Братство" (Марина Ницель) и "Снежный Изюм" (Алина Дыхман).

"Читать ли?" с Евгением Яновичем

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 6, зал "Концертный", 13:00

Популярный ютуб-проект теперь в прямом эфире. Евгений Янович приглашает к разговору о литературе, книгах и о том, как они звучат сегодня.

"Поэзия боевых действий: ветеранские чтения"

Воскресенье, 26 апреля

Павильон 4, зал 1, 19:00

Стихи живых и павших, наполненные болью и любовью. Читают Федор Рудый, Валерий Пузик, Надежда Гарань, Наталья Тарковская, Игорь Митров, Андрей Кириченко, Сергей Пантюк, Юлия Паевская и другие.

На фестивале также будут действовать благотворительные инициативы: книги для военных будут собирать на стендах "Книга на фронт" (павильоны №1 и 4), Live Media HUB будет собирать книги сельских библиотек в рамках проекта "Дом Украинской Книги".

ОО "Відчуй" обустроит учебно-развлекательное пространство, где детей и родителей будут обучать жестовому языку, рассказывать им об обучении и реабилитации людей с нарушением слуха и зрения. А фонд "Гуркіт" будет принимать русскоязычные книги на макулатуру — средства пойдут на нужды военных. Также будут представлены фонды, работающие с армией: "Лелека-Украина", "Книжные силы", "Рой", "Культурные силы" и бригада "К-2".

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
