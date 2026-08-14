ARS Capital

ARS Capital розширює портфель у сфері longevity, health tech and biotech: холдинг консолідував 100% Age Management System. Холдинг ARS Capital бізнесмена Максима Кріппи придбав 100% Age Management System.

Про це інформує Новини.LIVE.

Холдинг ARS Capital Максима Кріппи придбав Age Management System

Компанія, заснована лікарем і кандидатом медичних наук Євгеном Шаговим, спеціалізується на превентивній медицині, персоналізованому управлінні здоров’ям та age management.

Age Management System розвивається як екосистема, що поєднує клінічний, освітній і технологічний напрями. Її основний продукт AM System передбачає довгостроковий медичний супровід: комплексну діагностику, консультації профільних спеціалістів, роботу з метаболічними та гормональними показниками, індивідуальні програми підтримки здоров’я, IV-терапію, біотехнологічні та апаратні рішення.

Інвестиція в Age Management System продовжує стратегію ARS Capital з розширення портфеля у сфері biotech та nanotech.

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Повний контроль над бізнесом дозволяє холдингу формувати довгострокову стратегію розвитку компанії та масштабувати її екосистему.

Одним із перспективних напрямів ARS Capital називає формування культури превентивної медицини, за яким турбота про здоров’я починається задовго до появи захворювань і стає частиною способу життя. Важливою складовою Age Management System стане також підтримка ментального здоров’я та людей, які пережили травматичний досвід війни. Зокрема, компанія розглядає розвиток програм, спрямованих на професійну допомогу та відновлення людей із ПТСР.

Також холдинг планує посилювати технологічну базу Age Management System та впроваджувати сучасні апаратні рішення.

"Це довгострокова інвестиція у технологічну та медичну екосистему, яка допомагатиме людям довше зберігати якість життя, ментальне здоровʼя, енергію та працездатність. Ми хочемо, щоб сучасні технології превентивної медицини поступово ставали доступними для кожного українця", — розповідає СЕО ARS Capital Максим Кріппа.

AM System була заснована як одна з перших в Україні спеціалізованих клінік у сфері age management. Під час створення проєкту команда орієнтувалася на міжнародний досвід превентивної медицини, зокрема практики Японії, Європи та США.

Як повідомлялося раніше, у березні 2026 року Максим Кріппа придбав 50% Age Management Ecosystem, що контролює операційний бізнес Age Management. Тепер холдинг ARS Capital консолідував 100% бізнесу.