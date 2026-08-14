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Главная Актуально Холдинг ARS Capital Максима Криппы приобрел 100 % компании Age Management System

Холдинг ARS Capital Максима Криппы приобрел 100 % компании Age Management System

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Дата публикации 14 августа 2026 17:06
Холдинг ARS Capital бизнесмена Максима Криппы приобрел 100 % компании Age Management System
ARS Capital

ARS Capital расширяет портфель в сфере longevity, health tech и biotech: холдинг консолидировал 100% Age Management System. Холдинг ARS Capital бизнесмена Максима Криппы приобрел 100% Age Management System.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Холдинг ARS Capital Максима Криппы приобрел Age Management System

Компания, основанная врачом и кандидатом медицинских наук Евгением Шаговым, специализируется на превентивной медицине, персонализированном управлении здоровьем и age management.

Age Management System развивается как экосистема, объединяющая клиническое, образовательное и технологическое направления. Ее основной продукт AM System предусматривает долгосрочное медицинское сопровождение: комплексную диагностику, консультации профильных специалистов, работу с метаболическими и гормональными показателями, индивидуальные программы поддержания здоровья, IV-терапию, биотехнологические и аппаратные решения.

Инвестиция в Age Management System продолжает стратегию ARS Capital по расширению портфеля в сфере биотехнологий и нанотехнологий

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Полный контроль над бизнесом позволяет холдингу формировать долгосрочную стратегию развития компании и масштабировать её экосистему.

Одним из перспективных направлений ARS Capital называет формирование культуры превентивной медицины, при которой забота о здоровье начинается задолго до появления заболеваний и становится частью образа жизни. Важной составляющей Age Management System станет также поддержка психического здоровья и людей, переживших травматический опыт войны. В частности, компания рассматривает возможность разработки программ, направленных на оказание профессиональной помощи и реабилитацию людей с ПТСР.

Также холдинг планирует укреплять технологическую базу Age Management System и внедрять современные аппаратные решения.

"Это долгосрочная инвестиция в технологическую и медицинскую экосистему, которая будет помогать людям дольше сохранять качество жизни, психическое здоровье, энергию и работоспособность. Мы хотим, чтобы современные технологии превентивной медицины постепенно становились доступными для каждого украинца", — рассказывает генеральный директор ARS Capital Максим Криппа.

AM System была основана как одна из первых в Украине специализированных клиник в сфере age management. При создании проекта команда ориентировалась на международный опыт превентивной медицины, в частности на практику Японии, Европы и США.

Как сообщалось ранее, в марте 2026 года Максим Криппа приобрел 50% Age Management Ecosystem, контролирующей операционный бизнес Age Management. Теперь холдинг ARS Capital консолидировал 100% бизнеса.

здоровье бизнес компании Максим Криппа медицина
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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