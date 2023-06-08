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Хто з артистів виступить на церемонії нагородження премії YUNA-2023

8 червня 2023 17:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Хто з артистів виступить на церемонії нагородження премії YUNA-2023
Премія YUNA. Фото: Facebook/YUNA.MUSICAWARDS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступної п’ятниці, 16 червня, в столичному Жовтневому палаці (МЦКМ) відбудеться церемонія нагородження 12-тої премії YUNA. Цього року захід відбудеться під гаслом "Пісні незламної України". 

Новини.LIVE розкаже, хто з артистів виступить на сцені та які знаменитості стали лауреатами цьогорічної премії. 

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Хто виступатиме

На врученні премії виступлять "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", KOLA, Євген Хмара, Енджі Крейда, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а також Олександр Пономарьов та Михайло Хома (DZIDZIO). Спеціальними гостями шоу стане гурт TVORCHI, які цього року посіли шосте місце на конкурсі "Євробачення2023" в англійському Ліверпулі. Також на сцену вийде співачка Камалія (KAMALIYA).

Особливим номером церемонії стане виступ гурту "Скрябін" із солістом Yurcash, які виконають оригінальну версію пісні Кузьми "Місця щасливих людей". Навесні минулого року генпродюсер та співзасновник YUNA Павло Шилько написав власні варіанти приспівів цієї пісні, де замість відомих закордонних міст з'явилися українські міста, що найбільше постраждали від російської агресії — Маріуполь, Ірпінь, Чернігів та інші. 

Постер премії YUNA-2023. Фото: Facebook/YUNA.MUSICAWARDS

Лауреати премії

Переможці YUNA-2023 були оголошені 18 квітня під час онлайн-трансляції на YouTube каналі премії. Згідно з оновленим регламентом YUNA, який був адаптований до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року.

  • 24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  • 2step — АНТИТІЛА та Ed Sheeran 
  • Місто Марії — Океан Ельзи
  • Біля тополі — SHUMEI
  • Пес Патрон — KARTA SVITU
  • Біля серця — KOLA
  • Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
  • Чути гімн — SKOFKA
  • Буде весна — Макс Барських
  • Враже — Енджі Крейда
  • Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
  • Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — Бумбокс та The Kiffness

Нагадаємо, раніше ми писали, що автор хітів "Чекає вдома" та "Порічка" співак YAKTAK оголосив кастинг у свою команду. Також ми розповідали, що стало відомим ім'я другого тренера шоу "Голос країни 13".

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