Кто из артистов выступит на церемонии награждения премии YUNA-2023

Премия YUNA Фото: Facebook/YUNA.MUSICAWARDS

Уже в следующую пятницу, 16 июня, в столичном Октябрьском дворце (МЦКМ) состоится церемония награждения 12-й премии YUNA. В этом году мероприятие состоится под лозунгом "Пісні незламної України".

Новини.LIVE расскажет, кто из артистов выступит на сцене и какие знаменитости стали лауреатами премии нынешнего года.

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Кто будет выступать

На вручении премии выступят "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", KOLA, Евгений Хмара, Энджи Мел, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а также Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO). Специальными гостями шоу станет группа TVORCHI, которая в этом году заняла шестое место на конкурсе "Евровидение-2023" в английском Ливерпуле. Также на сцену выйдет певица Камалия (KAMALIYA).

Особым номером церемонии станет выступление группы "Скрябин" с солистом Yurcash, которые исполнят оригинальную версию песни Кузьмы "Місця щасливих людей". Весной прошлого года генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько написал собственные варианты припевов этой песни, где вместо известных зарубежных городов появились украинские города, наиболее пострадавшие от российской агрессии — Мариуполь, Ирпень, Чернигов и другие.

Постер премии YUNA-2023. Фото: Facebook/YUNA.MUSICAWARDS

Лауреаты премии

Победители YUNA-2023 были объявлены 18 апреля во время онлайн-трансляции наYouTube канале премии. Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step — АНТИТІЛА и Ed Sheeran

Місто Марії — Океан Ельзи

Біля тополі — SHUMEI

Пес Патрон — KARTA SVITU

Біля серця — KOLA

Hey Hey Rise Up — Андрей Хлывнюк (Бумбокс) и Pink Floyd

Чути гімн — SKOFKA

Буде весна — Макс Барских

Враже — Енджи Крейда

Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi

Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — Бумбокс и The Kiffness

Напомним, ранее мы писали, что автор хитов "Чекає вдома" и "Порічка" певец YAKTAK объявил кастинг в свою команду. Также мы рассказывали, что стало известно имя второго тренера шоу "Голос країни 13".