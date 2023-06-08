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Кто из артистов выступит на церемонии награждения премии YUNA-2023

8 июня 2023 17:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кто из артистов выступит на церемонии награждения премии YUNA-2023
Премия YUNA Фото: Facebook/YUNA.MUSICAWARDS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в следующую пятницу, 16 июня, в столичном Октябрьском дворце (МЦКМ) состоится церемония награждения 12-й премии YUNA. В этом году мероприятие состоится под лозунгом "Пісні незламної України".

Новини.LIVE расскажет, кто из артистов выступит на сцене и какие знаменитости стали лауреатами премии нынешнего года.

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Кто будет выступать

На вручении премии выступят "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", KOLA, Евгений Хмара, Энджи Мел, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, а также Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO). Специальными гостями шоу станет группа TVORCHI, которая в этом году заняла шестое место на конкурсе "Евровидение-2023" в английском Ливерпуле. Также на сцену выйдет певица Камалия (KAMALIYA).

Особым номером церемонии станет выступление группы "Скрябин" с солистом Yurcash, которые исполнят оригинальную версию песни Кузьмы "Місця щасливих людей". Весной прошлого года генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько написал собственные варианты припевов этой песни, где вместо известных зарубежных городов появились украинские города, наиболее пострадавшие от российской агрессии — Мариуполь, Ирпень, Чернигов и другие.

Постер премии YUNA-2023. Фото: Facebook/YUNA.MUSICAWARDS

Лауреаты премии

Победители YUNA-2023 были объявлены 18 апреля во время онлайн-трансляции наYouTube канале премии. Согласно обновленному регламенту YUNA, адаптированному к реалиям военного положения, в этом году победителей члены жюри премии выбирали не в привычных номинациях, а из списка ТОП-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

  • 24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  • 2step — АНТИТІЛА и Ed Sheeran 
  • Місто Марії — Океан Ельзи
  • Біля тополі — SHUMEI
  • Пес Патрон — KARTA SVITU
  • Біля серця — KOLA
  • Hey Hey Rise Up — Андрей Хлывнюк (Бумбокс) и Pink Floyd
  • Чути гімн — SKOFKA
  • Буде весна — Макс Барских
  • Враже — Енджи Крейда
  • Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
  • Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) — Бумбокс и The Kiffness

Напомним, ранее мы писали, что автор хитов "Чекає вдома" и "Порічка" певец YAKTAK объявил кастинг в свою команду. Также мы рассказывали, что стало известно имя второго тренера шоу "Голос країни 13".

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