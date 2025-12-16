Кіт Інжир збирає книги для сільських бібліотек

Чоловік у бібліотеці. Ілюстративне фото: pixabay.com

Відомий український комікс-персонаж Кіт Інжир, який понад усе любить книжечки і пташечок, збирає друзів на спільні читання. Але ця зустріч буде не проста, а матиме благодійну мету.

Саме в соцмережах кота Інжира кожен дізнається важливе про книжки — "Щороку треба читати стільки книжок, скільки важиш сам" і "Книжечки — знані афродизіяки. Киця з книжкою — це сексі". А ще Кіт Інжир має власну Українську Абетку де кожна літера — щось рідне і впізнаване для кожного з нас. Зображення Інжира є в шкільних підручниках з української мови. А його теплі філософські цитати щодня репостять сотні українців у своїх соцмережах.





Реклама

Читайте також:

18 грудня о 19:00 Кіт Інжир та його авторка Олена Павлова запрошують в простір книг та відпочинку bookua.space, м.Київ, ВДНГ, 6 павільйон на затишні родинні читання та майстерню натхнення. Разом будемо читати "Абетку Кота Інжира", дізнаватись секрети її створення, говорити про улюблені книжки та читацькі ритуали.

Кіт Інжир — став амбасадором Будинку Української Книги (БУК), який поповнює фонди сільських бібліотек. Та запрошує приєднатись до ініціативи всіх, хто відвідає родинні читання. Приходьте на зустріч, обирайте нові книжечки в book.ua.space або приносьте з дому прочитані та залишайте їх у брендованому будиночку БУК, звідки вони їдуть до сільських бібліотек.

Вхід на зустріч вільний. Запрошують родини від наймолодших до найстарших шанувальників Кота Інжира. Та звісно ж всіх любителів котиків.



Олена Павлова — письменниця, художниця, авторка й кураторка культурних проєктів. Програмна менеджерка фестивалю "Літературний ярмарок" у Харкові. Авторка двох збірок віршів — "Шкіра міст" та "Світлочутливі", упорядниця першого українського альманаху феміністичної поезії "Другий вінок". Найвідоміший з її культурних проєктів — "Кіт Інжир". Членкиня Українського ПЕН.

Будинок Української Книги (БУК) — ініціатива українського медіахолдингу Live Media HUB, який об’єднує медіа Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking News. Вже зібрано та передано в п’ять бібліотек 740 книжок. БУК продовжує збір літератури ще для 300 сільських бібліотек.