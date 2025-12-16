Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Кіт Інжир збирає книги для сільських бібліотек

Кіт Інжир збирає книги для сільських бібліотек

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:50
Кіт Інжир збирає книги для сільських бібліотек
Чоловік у бібліотеці. Ілюстративне фото: pixabay.com

Відомий український комікс-персонаж Кіт Інжир, який понад усе любить книжечки і пташечок, збирає друзів на спільні читання. Але ця зустріч буде не проста, а матиме благодійну мету. 

Саме в соцмережах кота Інжира кожен дізнається важливе про книжки  — "Щороку треба читати стільки книжок, скільки важиш сам" і "Книжечки — знані афродизіяки. Киця з книжкою — це сексі". А ще Кіт Інжир має власну Українську Абетку де кожна літера — щось рідне і впізнаване для кожного з нас. Зображення Інжира є в шкільних підручниках з української мови. А його теплі філософські цитати щодня репостять сотні українців у своїх соцмережах.

null

Реклама
Читайте також:

18 грудня о 19:00 Кіт Інжир та його авторка Олена Павлова запрошують в простір книг та відпочинку bookua.space, м.Київ, ВДНГ, 6 павільйон на затишні родинні читання та майстерню натхнення. Разом будемо читати "Абетку Кота Інжира", дізнаватись секрети її створення, говорити про улюблені книжки та читацькі ритуали. 

null

Кіт Інжир — став амбасадором Будинку Української Книги (БУК), який поповнює фонди сільських бібліотек. Та запрошує приєднатись до ініціативи всіх, хто відвідає родинні читання. Приходьте на зустріч, обирайте нові книжечки в book.ua.space або приносьте з дому прочитані та залишайте їх у брендованому будиночку БУК, звідки вони їдуть до сільських бібліотек. 

Вхід на зустріч вільний. Запрошують родини від наймолодших до найстарших шанувальників Кота Інжира. Та звісно ж всіх любителів котиків.

Олена Павлова — письменниця, художниця, авторка й кураторка культурних проєктів. Програмна менеджерка фестивалю "Літературний ярмарок" у Харкові. Авторка двох збірок віршів — "Шкіра міст" та "Світлочутливі", упорядниця першого українського альманаху феміністичної поезії "Другий вінок". Найвідоміший з її культурних проєктів — "Кіт Інжир". Членкиня Українського ПЕН.

null

Будинок Української Книги (БУК) — ініціатива українського медіахолдингу Live Media HUB, який об’єднує медіа Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking News. Вже зібрано та передано в п’ять бібліотек 740 книжок. БУК продовжує збір літератури ще для 300 сільських бібліотек.

Київ книги благодійність ВДНГ книга
Олена Максимова - редактор
Автор:
Олена Максимова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації