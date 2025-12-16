Кот Инжир собирает книги для сельских библиотек

Мужчина в библиотеке. Иллюстративное фото: pixabay.com

Известный украинский комикс-персонаж Кот Инжир, который больше всего любит книжечки и птичек, собирает друзей на совместные чтения. Но эта встреча будет не простая, а будет иметь благотворительную цель.

Именно в соцсетях кота Инжира каждый узнает важное о книгах — "Ежегодно надо читать столько книг, сколько весишь сам" и "Книжечки — известные афродизиаки. Кошка с книгой — это секси". А еще Кот Инжир имеет собственную Украинскую Азбуку где каждая буква — что-то родное и узнаваемое для каждого из нас. Изображение Инжира есть в школьных учебниках по украинскому языку. А его теплые философские цитаты ежедневно репостят сотни украинцев в своих соцсетях.





18 декабря в 19:00 Кот Инжир и его автор Елена Павлова приглашают в пространство книг и отдыха bookua.space, г.Киев, ВДНХ, 6 павильон на уютные семейные чтения и мастерскую вдохновения. Вместе будем читать "Азбуку Кота Инжира", узнавать секреты ее создания, говорить о любимых книгах и читательских ритуалах.

Кот Инжир — стал амбассадором Дома Украинской Книги (ДУК), который пополняет фонды сельских библиотек. И приглашает присоединиться к инициативе всех, кто посетит семейные чтения. Приходите на встречу, выбирайте новые книги в book.ua.space или приносите из дома прочитанные и оставляйте их в брендированном домике ДУК, откуда они едут в сельские библиотеки.

Вход на встречу свободный. Приглашают семьи от самых маленьких до самых старших поклонников Кота Инжира. И конечно же всех любителей котиков.



Елена Павлова — писательница, художница, автор и куратор культурных проектов. Программный менеджер фестиваля "Литературная ярмарка" в Харькове. Автор двух сборников стихов — "Кожа городов" и "Светочувствительные", составительница первого украинского альманаха феминистической поэзии "Второй венок". Самый известный из ее культурных проектов — "Кот Инжир". Член Украинского ПЕН.

Дом Украинской Книги (ДУК) — инициатива украинского медиахолдинга Live Media HUB, который объединяет медиа Новини.LIVE, ТиКиїв и Ukraine Breaking News. Уже собрано и передано в пять библиотек 740 книг. ДУК продолжает сбор литературы еще для 300 сельских библиотек.