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Київський КПК — 19 млн євро в надійність, екологічність і якість

24 квітня 2025 17:33
Анастасія Писаненко - редактор
Київський КПК — 19 млн євро в надійність, екологічність І якість
Працівник Київського КПК
Анастасія Писаненко - редактор

Київський картонно-паперовий комбінат не зупиняє інвестицій у розвиток, попри війну. Умови геополітичної нестабільності, ускладнена логістика та обмежений доступ до зовнішнього фінансування не стали на заваді, австрійський власник підприємства окреслив чіткі цілі на 2025 рік: продовження модернізації, посилення конкурентних переваг продукції та впровадження енергоощадних і екологічних рішень.

Директор Pulp Mill Holding д-р Хайнц Ціннер (Dr. Heinz Zinner) наголошує: у непрості часи ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" прагне бути надійною опорою для української економіки, паперової індустрії та громади.

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Київський КПК забезпечує безперервність — і водопостачання, і роботи громадян, і сплати податків

Як зазначають на комбінаті, ключовим мотивом для продовження інвестицій є необхідність забезпечити безперервність роботи. Це — не лише економічний, але й соціальний пріоритет, адже ККПК декілька років поспіль є найбільшим платником податків Київщини, підтримує у робочому стані критичну інфраструктуру Обухівського району, забезпечує гаряче водопостачання, опалення та очищення стоків для місцевого населення.

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У щорічному рейтингу "Сумлінні платників податків" ККПК завжди серед лідерів

Водночас підприємство, яке цього року відзначить 43-річчя, потребує регулярного оновлення устаткування, виробничих вузлів та агрегатів. За три роки австрійський інвестор вклав у технічне "омолодження" комбінату 15 млн євро, з них близько 10 млн — торік.

Інвестиційний план-2025 передбачає впровадження у ККПК енергоощадних та екоініціатив

Зокрема, за підтримки власника Київський картонно-паперовий комбінат планує встановити на виробництві:

  • сучасний Yankee-циліндр для папероробної машини з енергоефективністю на 10% вищою за попередні моделі;
  • нові насоси-двигуни зі значно нижчим енергоспоживанням за аналогічної виробничої потужності.

Ще один важливий вектор — створення безвідходного виробництва. 2024 року на придбання шредера для подрібнення джгутів та сепарації металу спрямовано 710 тисяч євро. Це дозволить комбінату мінімізувати розміщення відходів на полігонах і отримувати два похідні продукти: паливо SRF та металевий дріт, які реалізуються як цінна сировина та енергоресурси.

Також у фокусі інвестицій Київського КПК — якість і конкурентоспроможність товарів

У картонному і гофровиробництві ККПК планує впровадити інноваційні технології для вирівнювання і сушіння шарів паперу. А у санітарно-гігієнічному сегменті кроком уперед стало придбання нового тиснильного валу з гравіюванням Saver від бренду Engraving Solutions (Італія), що не лише дозволяє створювати на паперових виробах філігранні орнаменти, а й мінімізує використання клею на 80%.

На шляху реалізації проєктів ККПК долає логістичні виклики

Доставлення великогабаритних агрегатів є проблематичним, оскільки традиційні шляхи перевезення обладнання водним транспортом Дніпром стали недоступними через війну. Нині Київський КПК розглядає альтернативні маршрути й має в цьому питанні підтримку від української влади, профільних держустанов, Київської та Одеської ОВА тощо.

Київський КПК — 19 млн євро в надійність, екологічність І якість - фото 2
Логістику ускладнює неможливість перевезення великогабаритних вантажів водним шляхом

Така довіра держави виправдана: завдяки стабільній роботі Київського картонно-паперового комбінату (понад 320 тисяч тонн товарної продукції на рік) вітчизняний ринок не відчуває дефіциту засобів сангігієни та пакувальних рішень навіть у складний воєнний період.

Що далі? На Київському КПК дивляться в майбутнє зі стриманим оптимізмом

"На жаль, сьогодні прогнози щодо розширення потужностей вимагають обережності. За кожним товарним напрямом комбінат намагається максимально задовольняти попит внутрішнього ринку. Ми дуже гнучкі та, якщо споживачі потребують певних змін чи диверсифікації асортименту, адаптуємо продукцію під запити клієнтів. Щодо можливих перспектив відновлення експорту, вони залежать передусім від стабілізації загальнополітичної ситуації", — коментує голова правління ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" Юрій Головченко.

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Консультації та допомогу у модернізації підприємства здійснюють найкращі італійські компанії паперової галузі

У квітні представники ККПК здійснили робочу поїздку до Італії, де відвідали виробника обладнання Toscotec та дві підрядні організації. Під час візиту обговорили з партнерами ключові напрями подальшої співпраці, адаптацію графіків постачань до викликів воєнного часу тощо.

"Інвестиції мають працювати на Україну навіть у найскладніший період. І ми це доводимо щодня", — підкреслюють на комбінаті.

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