Киевский КБК — 19 млн евро в надежность, экологичность и качество

Работник Киевского КБК

Киевский картонно-бумажный комбинат не останавливает инвестиций в развитие, несмотря на войну. Условия геополитической нестабильности, осложненная логистика и ограниченный доступ к внешнему финансированию не помешали, австрийский владелец предприятия обозначил четкие цели на 2025 год: продолжение модернизации, усиление конкурентных преимуществ продукции и внедрение энергосберегающих и экологических решений.

Директор Pulp Mill Holding д-р Хайнц Циннер (Dr. Heinz Zinner) отмечает: в непростые времена ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" стремится быть надежной опорой для украинской экономики, бумажной индустрии и общества.

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Киевский КБК обеспечивает непрерывность — и водоснабжения, и работы граждан, и уплаты налогов

Как отмечают на комбинате, ключевым мотивом для продолжения инвестиций является необходимость обеспечить непрерывность работы. Это — не только экономический, но и социальный приоритет, ведь ККБК несколько лет подряд является крупнейшим налогоплательщиком Киевщины, поддерживает в рабочем состоянии критическую инфраструктуру Обуховского района, обеспечивает горячее водоснабжение, отопление и очистку стоков для местного населения.

В ежегодном рейтинге "Добросовестные налогоплательщиков" ККБК всегда среди лидеров

В то же время предприятие, которое в этом году отметит 43-летие, требует регулярного обновления оборудования, производственных узлов и агрегатов. За три года австрийский инвестор вложил в техническое "омоложение" комбината 15 млн евро, из них около 10 млн — в прошлом году.

Инвестиционный план-2025 предусматривает внедрение в ККБК энергосберегающих и экоинициатив

В частности, при поддержке владельца Киевский картонно-бумажный комбинат планирует установить на производстве:

современный Yankee-цилиндр для бумагоделательной машины с энергоэффективностью на 10% выше предыдущих моделей;

новые насосы-двигатели со значительно более низким энергопотреблением при аналогичной производственной мощности.

Еще один важный вектор — создание безотходного производства. В 2024 году на приобретение шредера для измельчения жгутов и сепарации металла направлено 710 тысяч евро. Это позволит комбинату минимизировать размещение отходов на полигонах и получать два производных продукта: топливо SRF и металлическую проволоку, которые реализуются как ценное сырье и энергоресурсы.

Также в фокусе инвестиций Киевского КБК — качество и конкурентоспособность товаров

В картонном и гофропроизводстве ККБК планирует внедрить инновационные технологии для выравнивания и сушки слоев бумаги. А в санитарно-гигиеническом сегменте шагом вперед стало приобретение нового тиснительного вала с гравировкой Saver от бренда Engraving Solutions (Италия), что не только позволяет создавать на бумажных изделиях филигранные орнаменты, но и минимизирует использование клея на 80%.

На пути реализации проектов ККБК преодолевает логистические вызовы

Доставка крупногабаритных агрегатов является проблематичной, поскольку традиционные пути перевозки оборудования водным транспортом по Днепру стали недоступными из-за войны. Сейчас Киевский КБК рассматривает альтернативные маршруты и имеет в этом вопросе поддержку от украинской власти, профильных госучреждений, Киевской и Одесской ОГА и т.д.

Логистику усложняет невозможность перевозки крупногабаритных грузов по водному пути

Такое доверие государства оправдано: благодаря стабильной работе Киевского картонно-бумажного комбината (более 320 тысяч тонн товарной продукции в год) отечественный рынок не испытывает дефицита средств сангигиены и упаковочных решений даже в сложный военный период.

Что дальше? На Киевском КБК смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом

"К сожалению, сегодня прогнозы по расширению мощностей требуют осторожности. По каждому товарному направлению комбинат старается максимально удовлетворять спрос внутреннего рынка. Мы очень гибкие и, если потребители требуют определенных изменений или диверсификации ассортимента, адаптируем продукцию под запросы клиентов. Что касается возможных перспектив восстановления экспорта, они зависят прежде всего от стабилизации общеполитической ситуации", — комментирует председатель правления ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" Юрий Головченко.

Консультации и помощь в модернизации предприятия осуществляют лучшие итальянские компании бумажной отрасли

В апреле представители ККБК совершили рабочую поездку в Италию, где посетили производителя оборудования Toscotec и две подрядные организации. Во время визита обсудили с партнерами ключевые направления дальнейшего сотрудничества, адаптацию графиков поставок к вызовам военного времени и тому подобное.

"Инвестиции должны работать на Украину даже в самый сложный период. И мы это доказываем ежедневно", — подчеркивают на комбинате.