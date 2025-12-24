До новорічних свят — Київський КПК і EliteZoo запустили фірмове паковання товарів для домашніх улюбленців

Нове паковання. Фото: Київський КПК

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" у співпраці з національним інтернет-магазином зоотоварів ТОВ "Елітзоо" реалізував новий проєкт у сфері електронної торгівлі. На комбінаті розробили та виготовили першу партію фірмового паковання для e-commerce під ТМ BioElite, орієнтовану на онлайн-доставлення кормів і смаколиків для чотирилапих членів родини.

Головна "фішка" нового формату Київського КПК — поєднання зручності, естетичного дизайну та стовідсоткової екологічності

Інноваційну серію паковання створювали технологи Київського картонно-паперового комбінату з урахуванням специфіки e-commerce: багатоетапної логістики, можливості кур’єрського доставлення та необхідності зберегти товарний вигляд продукції до моменту вручення клієнту.

Окрему увагу приділено функціональним рішенням. Серед головних переваг пакувальних рішень від ККПК:

підвищена міцність конструкції, яка забезпечує захист вмісту від ушкоджень навіть під час падіння;

унікальна конструкція дна із замком Crash Lock, яка дозволяє зібрати відправлення за лічені секунди;

клейка стрічка, з якою зникає потреба використання скотчу та гострих предметів;

наявність відривної смужки для легкого відкриття, яка також підтверджує цілісність пакунка;

привабливий вигляд отриманого замовлення.

За словами директора з якості й стратегічного розвитку ПрАТ "Київський КПК" Олександра Яковини, головний акцент виробник робить на зручності для покупців та надійності: "Ми посилили вимоги до міцності швів, оптимізували формфактор і застосували клей постійної липкості разом із відривною стрічкою. Це дало змогу поєднати зручність швидкого відкривання з надійністю під час транспортування".

Нова серія налічує 10 типорозмірів, що дозволяє ефективно запаковувати різні категорії зоотоварів. Усі бокси виконані в єдиному фірмовому стилі BioElite, що підсилює впізнаваність бренду.

Київський КПК адаптує наявні технології: нове виробництво запустили без залучення додаткових інвестицій

Випуск паковання для ТМ BioElite організований із використанням поточної виробничої бази підприємства:

бокси виготовляються з крейдованого картону власного виробництва ККПК;

якісний багатоколірний друк, висічка, нанесення клею та відривної стрічки відбувається на наявних лініях.

Таким чином, комбінат зумів налагодити процеси без залучення додаткового фінансування та у межах звичайного робочого циклу.

Усе паковання від Київського картонно-паперового комбінату — на 100% безпечне та екологічне

E-commerce бокси для ТОВ "Елітзоо" виготовляються з переробленої сировини — макулатури. Загалом у продукції комбінату частка вторсировини становить 90–95%. Такий підхід не лише мінімізує негативний вплив на довкілля, а й відповідає європейським вимогам.

Перероблення макулатури на Київському КПК відбувається у кілька етапів, що передбачають як грубе, так і тонке очищення, а також оброблення спеціальними антимікробними засобами, які усувають шкідливі бактерії та мікроорганізми. Лабораторія комбінату здійснює системний контроль на всіх етапах технологічного процесу.

На нашому підприємстві впроваджена система управління безпекою харчових продуктів відповідно до міжнародного стандарту FSSC 22000. Це означає, що кожен етап виробництва організований так, щоб мінімізувати будь-які ризики впливу на здоров’я та навколишнє середовище. Сертифікація охоплює виробництво листового, бобінного та гофрованого картону — як того, що використовується для пакування харчових продуктів, так і того, що застосовується для зовнішнього шару паковання. Наш картон не лише міцний і надійний, а й безпечний для природи та ваших улюбленців!

Проєкт реалізований у стислі строки: першу партію Київський КПК виготовив до Різдва та Нового року

Це дало змогу EliteZoo оперативно запустити святкові відправлення, тож кожен улюбленець може вчасно отримати свої смаколики у надійному та стильному фірмовому пакованні.

"Для нас було принципово важливо встигнути до пікового сезону онлайн-замовлень. Команда Київського КПК забезпечила не лише стабільну якість, а й чітке дотримання дедлайнів", — наголосили у ТОВ "Елітзоо".

Спільна ініціатива Київського КПК з EliteZoo демонструє здатність комбінату працювати з нішевими запитами у сфері e-commerce. Власне виробництво картону, сучасні лінії друку й висічки та досвід у розробці конструкцій дозволяють комбінату швидко адаптувати пакувальні рішення під різні ринки.

Своєю чергою, продумана тара стає конкурентною перевагою бренду клієнта. Для компаній, які планують посилити онлайн-напрям і шукають надійного виробничого партнера, такий досвід відкриває нові горизонти й перспективи для масштабування.