Киевский КБК и EliteZoo создали упаковки для домашних животных

Дата публикации 24 декабря 2025 12:43
К новогодним праздникам — Киевский КБК и EliteZoo запустили фирменную упаковку товаров для домашних любимцев
Новая упаковка. Фото: Киевский КБК

ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" в сотрудничестве с национальным интернет-магазином зоотоваров ООО "Элитзоо" реализовал новый проект в сфере электронной торговли. На комбинате разработали и изготовили первую партию фирменной упаковки для e-commerce под ТМ BioElite, ориентированную на онлайн-доставку кормов и вкусностей для четвероногих членов семьи.

Главная "фишка" нового формата Киевского КБК — сочетание удобства, эстетического дизайна и стопроцентной экологичности

Инновационную серию упаковки создавали технологи Киевского картонно-бумажного комбината с учетом специфики e-commerce: многоэтапной логистики, возможности курьерской доставки и необходимости сохранить товарный вид продукции до момента вручения клиенту.

Читайте также:

Отдельное внимание уделено функциональным решениям. Среди главных преимуществ упаковочных решений от ККБК:

  • повышенная прочность конструкции, которая обеспечивает защиту содержимого от повреждений даже при падении;
  • уникальная конструкция дна с замком Crash Lock, которая позволяет собрать отправление за считанные секунды;
  • клейкая лента, с которой исчезает необходимость использования скотча и острых предметов;
  • наличие отрывной полоски для легкого вскрытия, которая также подтверждает целостность упаковки;
  • привлекательный вид полученного заказа.

По словам директора по качеству и стратегическому развитию ЧАО "Киевский КБК" Александра Яковины, главный акцент производитель делает на удобстве для покупателей и надежности: "Мы усилили требования к прочности швов, оптимизировали формфактор и применили клей постоянной липкости вместе с отрывной лентой. Это позволило совместить удобство быстрого открывания с надежностью при транспортировке".

Новая серия насчитывает 10 типоразмеров, что позволяет эффективно упаковывать различные категории зоотоваров. Все боксы выполнены в едином фирменном стиле BioElite, что усиливает узнаваемость бренда.

Киевский КБК адаптирует имеющиеся технологии: новое производство запустили без привлечения дополнительных инвестиций

Выпуск упаковки для ТМ BioElite организован с использованием текущей производственной базы предприятия:

  • боксы изготавливаются из мелованного картона собственного производства ККБК;
  • качественная многоцветная печать, высечка, нанесение клея и отрывной ленты происходит на имеющихся линиях.

кпк

Таким образом, комбинат сумел наладить процессы без привлечения дополнительного финансирования и в рамках обычного рабочего цикла.

Вся упаковка от Киевского картонно-бумажного комбината — на 100% безопасна и экологична

E-commerce боксы для ООО "Элитзоо" изготавливаются из переработанного сырья — макулатуры. Всего в продукции комбината доля вторсырья составляет 90-95%. Такой подход не только минимизирует негативное влияние на окружающую среду, но и соответствует европейским требованиям.

Переработка макулатуры на Киевском КБК происходит в несколько этапов, предусматривающих как грубую, так и тонкую очистку, а также обработку специальными антимикробными средствами, которые устраняют вредные бактерии и микроорганизмы. Лаборатория комбината осуществляет системный контроль на всех этапах технологического процесса.

На нашем предприятии внедрена система управления безопасностью пищевых продуктов в соответствии с международным стандартом FSSC 22000. Это означает, что каждый этап производства организован так, чтобы минимизировать любые риски воздействия на здоровье и окружающую среду. Сертификация охватывает производство листового, бобинного и гофрированного картона — как того, что используется для упаковки пищевых продуктов, так и того, что применяется для внешнего слоя упаковки. Наш картон не только прочный и надежный, но и безопасный для природы и ваших любимцев!

Проект реализован в сжатые сроки: первую партию Киевский КБК изготовил к Рождеству и Новому году

Это позволило EliteZoo оперативно запустить праздничные отправления, поэтому каждый любимец может вовремя получить свои вкусности в надежной и стильной фирменной упаковке.

"Для нас было принципиально важно успеть к пиковому сезону онлайн-заказов. Команда Киевского КБК обеспечила не только стабильное качество, но и четкое соблюдение дедлайнов", — отметили в ООО "Элитзоо".

Совместная инициатива Киевского КБК с EliteZoo демонстрирует способность комбината работать с нишевыми запросами в сфере e-commerce. Собственное производство картона, современные линии печати и высечки и опыт в разработке конструкций позволяют комбинату быстро адаптировать упаковочные решения под различные рынки.

кпк

В свою очередь, продуманная тара становится конкурентным преимуществом бренда клиента. Для компаний, которые планируют усилить онлайн-направление и ищут надежного производственного партнера, такой опыт открывает новые горизонты и перспективы для масштабирования.

Киев торговля животные бизнес домашние питомцы
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
