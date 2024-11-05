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Київський КПК презентував інноваційне пакування для пляшок

5 листопада 2024 15:41
Марина Кісаделі - Редактор
Київський КПК презентував інноваційне пакування для алконапоїв
Стенд Київського картонно-паперового комбінату на Wine&Spirit-2024. Фото: Київський КПК.
Марина Кісаделі - Редактор

Надійні, естетичні, збираються за секунду і розкриваються в один рух: завдяки зручній конструкції, Wine box від Київського КПК не лише роблять доставку презентів "із градусом" повністю безпечною, а й дозволяють алкомаркетам суттєво заощадити час і кошти. Удосконалену конструкцію пакування для винних пляшок комбінат своєчасно показав на виставці Wine&Spirit-2024 у Києві, адже Різдво і Новий рік – вже незабаром.

Вже сьомий рік поспіль Wine&Spirit є однією з ключових вітчизняних платформ для зустрічі й нетворкінгу в сфері продажу якісних алкогольних напоїв і супутньої продукції. Цьогоріч подія, одним з учасників якої став ККПК, відбулась у столичному МВЦ 29-31 жовтня.

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Компанія з Обухова, власником якої є австрійський Pulp Mill Holding (директор і бенефіціар – д-р Хайнц Ціннер / dr. Heinz Zinner), вже не вперше бере участь у цьому заході з власною продукцією, призначеною для доставки вина та спиртних напоїв. Торік саме на Wine&Spirit ККПК вперше представив формат Wine box, який справив справжній фурор в українській алкоспільноті. І цього року стенд комбінату став однією з найбільш популярних локацій виставки. Інтерес до пакувальних рішень виявляють як масштабні маркетплейси, так і крафтові винороби й невеликі нішеві інтернет-магазини.

Цей успіх — невипадковий: австрійський власник здійснює постійні інвестиції в модернізацію виробництва товарів для e-commerce.

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Продукція Київського КПК. Фото: Київський КПК. 

Як наголошує д-р Ціннер (dr. Zinner), паковання для онлайн-торгівлі – це глобальний тренд, що актуалізувався на тлі пандемії, а згодом – режиму воєнного стану в Україні. Оскільки  Київський картонно-паперовий комбінат є єдиним вітчизняним підприємством, що виготовляє екокартон і папір з макулатури з целюлозним шаром, запуск повного циклу виробництва інноваційних форматів тари для електронної комерції став логічним та ефективним кроком.

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Київський КПК, лінія фальцесклейки. Фото: Київський КПК.

З 2001 року, відколи обухівський завод є частиною австрійської групи PMH, власник вклав в оновлення його виробничих процесів €350 млн, з них близько €15 млн — вже після початку війни. Зокрема, майже мільйон євро за ініціативи д-ра Ціннера (dr. Zinner) комбінат спрямував на встановлення лінії фальцесклеювання від польського бренду Versor Engineering та придбання машини від того ж виробника для вклеювання відривної стрічки для боксів E-commerce.

Wine Box — екопаковання від Київського КПК
Wine Box — екопаковання від Київського КПК. Фото: КПК.

Результатом системних нововведень ККПК стала, зокрема, удосконалена конструкція Wine box

Цьогоріч Київський картонно-паперовий комбінат презентував на Wine&Spirit п’ять форматів інноваційного паковання для відправки скляних пляшок поштою (торік – лише два). Нові рішення – екологічні, демократичні за ціною й ще зручніші в користуванні, адже у фокусі уваги підприємства та його власника – доступність продукції для людей і збереження довкілля.

Нова конструкція тримача для 6 пляшок від ККПК
Нова конструкція тримача для 6 пляшок від ККПК. Фото: Київський КПК.

Заступник директора департаменту гофропродукції та литої тари ККПК Андрій Ребро розповідає: технологи внесли певні зміни до будови боксів задля зменшення їхньої собівартості й мінімізації часу на складання та розпаковку. Як наочно продемонстрував представник підприємства під час виставки, тепер паковання збирається за лічені секунди і відкривається в один рух.

Особлива конструкція забезпечує надійну фіксацію тари від ККПК, не потребуючи при цьому додаткових неекологічних матеріалів

Бокс запаковується без використання скотчу, оскільки має самоклейну стрічку, а для відкриття передбачено спеціальний відривний елемент. Залежно від типу напоїв і кількості пляшок, доступні індивідуальні варіанти паковання від 1 до 12 одиниць. При цьому ймовірність розбити крихкий вантаж під час транспортування – мізерна. Це підтвердив проведений комбінатом на Wine&Spirit краш-тест.

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Фото з презентації. Фото: Київський КПК.

"Якщо за попередніх двох варіантів конструкції досягалась стовідсоткова безпека відправлення, то нинішня версія передбачає мінімальну загрозу пошкодження вмісту. Однак, з огляду на інші переваги, клієнтів це влаштовує і вони беруть ці ризики на себе", — зауважив Андрій Ребро.

Зацікавленість цільової аудиторії у Wine box від Київського картонно-паперового комбінату зростає.

Серед споживачів, які вже успішно використовують інноваційний тип паковання:

  • мережа виномаркетів OKWINE (ТОВ Вайн Хантерс);
  • гастромаркети WINETIME (ТОВ "ТС Плюс");
  • інтернет-магазин MAUDAU.

У найближчих планах ККПК також співпраця з маркетплейсами Goodwine та Rozetka. Водночас, продукція "картонажки" є вигідним рішенням не лише для великих, а й передусім для дрібних ритейлерів, оскільки дозволяє суттєво пришвидшити операційні процеси та зекономити обмежені ресурси власників малого бізнесу.

алкоголь Київ екологія картон

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