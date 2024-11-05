Киевский КБК презентовал инновационную упаковку для бутылок

Стенд Киевского картонно-бумажного комбината на Wine&Spirit-2024. Фото: Киевский КБК.

Надежные, эстетические, собираются за секунду и раскрываются в одно движение: благодаря удобной конструкции Wine box от Киевского КБК не только делают доставку презентов "с градусом" полностью безопасной, но и позволяют алкомаркетам существенно сэкономить время и средства. Усовершенствованную конструкцию упаковки для винных бутылок комбинат своевременно показал на выставке Wine&Spirit-2024 в Киеве, ведь Рождество и Новый год уже скоро.

Уже седьмой год Wine&Spirit является одной из ключевых отечественных платформ для встречи и нетворкинга в сфере продажи качественных алкогольных напитков и сопутствующей продукции. В этом году событие, одним из участников которого стал ККБК, произошло в столичном МВЦ 29-31 октября.

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Компания из Обухова, владельцем которой является австрийский Pulp Mill Holding (директор и бенефициар — д-р Хайнц Циннер/dr. Heinz Zinner), уже не впервые участвует в этом мероприятии с собственной продукцией, предназначенной для доставки вина и спиртных напитков. В прошлом году именно на Wine&Spirit ККБК впервые представил формат Wine box, произведший настоящий фурор в украинском алкосообществе. И в этом году стенд комбината стал одним из самых популярных локаций выставки. Интерес к упаковочным решениям проявляют как масштабные маркетплейсы, так и крафтовые виноделы и небольшие нишевые интернет-магазины.

Этот успех неслучайный: австрийский владелец осуществляет постоянные инвестиции в модернизацию производства товаров для e-commerce.

Продукция Киевского КБК. Фото: Киевский КБК.

Как отмечает д-р Циннер (dr. Zinner), упаковка для онлайн-торговли – это глобальный тренд, актуализировавшийся на фоне пандемии, а впоследствии режима военного положения в Украине. Поскольку Киевский картонно-бумажный комбинат является единственным отечественным предприятием, производящим экокартон и бумагу из макулатуры с целлюлозным слоем, запуск полного цикла производства инновационных форматов тары для электронной коммерции стал логичным и эффективным шагом.

Киевский КБК, линия фальцесклейки. Фото: Киевский КБК.

С 2001 года, когда обуховский завод является частью австрийской группы PMH, владелец вложил в обновление его производственных процессов €350 млн, из них около €15 млн — уже после начала войны. В частности, почти миллион евро по инициативе д-ра Циннера (dr. Zinner) комбинат направил на установку линии фальцесклеивания от польского бренда Versor Engineering и приобретение машины от того же производителя для вклеивания отрывной ленты для боксов E-commerce.

Wine Box – экопакование от Киевского КБК. Фото: КБК.

Результатом системных новшеств ККБК стала, в частности, усовершенствованная конструкция Wine box

В этом году Киевский картонно-бумажный комбинат презентовал на Wine&Spirit пять форматов инновационной упаковки для отправки стеклянных бутылок по почте (в прошлом году — всего два). Новые решения — экологические, демократичные по цене и еще более удобные в использовании, ведь в фокусе внимания предприятия и его владельца — доступность продукции для людей и сохранение окружающей среды.

Новая конструкция держателя для 6 бутылок от ККБК. Фото: Киевский КБК.

Заместитель директора департамента гофропродукции и литой тары ККБК Андрей Ребро рассказывает: технологи внесли определенные изменения в устройство боксов для уменьшения их себестоимости и минимизации времени на сборку и распаковку. Как наглядно продемонстрировал представитель предприятия во время выставки, теперь упаковка собирается в считанные секунды и открывается в одно движение.

Особая конструкция обеспечивает надежную фиксацию тары от ККБК, не требуя при этом дополнительных неэкологических материалов

Бокс упаковывается без использования скотча, поскольку имеет самоклеящуюся ленту, а для открытия предусмотрен специальный отрывной элемент. В зависимости от типа напитков и количества бутылок доступны индивидуальные варианты упаковки от 1 до 12 единиц. При этом вероятность разбить хрупкий груз при транспортировке — мизерная. Это подтвердил проведенный комбинатом на Wine&Spirit краш-тест.

Фото с презентации. Фото: Киевский КБК.

"Если в предыдущих двух вариантах конструкции достигалась стопроцентная безопасность отправки, то нынешняя версия предполагает минимальную угрозу повреждения содержимого. Однако, учитывая другие преимущества, клиентов это устраивает, и они берут эти риски на себя", — отметил Андрей Ребро.

Заинтересованность целевой аудитории в Wine box от Киевского картонно-бумажного комбината растет.

Среди потребителей, уже успешно использующих инновационный тип упаковки:

сеть виномаркетов OKWINE (ООО Вайн Хантерс);

гастромаркеты WINETIME (ООО "ТС Плюс");

интернет магазин MAUDAU.

В ближайших планах ККБК также сотрудничество с маркетплейсами Goodwine и Rozetka. В то же время, продукция "картонажки" является выгодным решением не только для крупных, но и для мелких ритейлеров, поскольку позволяет существенно ускорить операционные процессы и сэкономить ограниченные ресурсы владельцев малого бизнеса.