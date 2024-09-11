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Київський КПК продовжує добрі справи: екопроєкти, підтримка громади, подяка захисникам

11 вересня 2024 15:47
Марина Кісаделі - Редактор
Київський картонно-паперовий комбінат перерахував до бюджетів різних рівнів понад 1,5 млрд грн обов’язкових платежів, а ще близько 100 млн грн з власної ініціативи виділив на благодійність
Діти в школі. Фото: Київський КПК
Марина Кісаделі - Редактор

Свідомий бізнес сьогодні — це підтримка і допомога тим, хто їх потребує. На тлі війни Київський картонно-паперовий комбінат став надійною опорою і суспільству, і економіці, і місцевій громаді. Компанія з європейськими інвестиціями (власник — Pulp Mill Holding, Австрія), сповідує цінності екологічності, соціальної відповідальності та гуманізму, щороку спрямовуючи сотні мільйонів гривень на доброчинність.

Європейський підхід ККПК — це не лише сплата податків і зборів у повному обсязі, а й об'єднання спільноти навколо гуманітарних проєктів. Такою є принципова позиція австрійського власника комбінату. Як наголосив директор і бенефіціар PMH д-р Хайнц Ціннер (Dr. Heinz Zinner), у непростий для України період турбота про менш захищені верстви населення, охорона довкілля та підтримка захисників — три невід’ємні складові соціальної відповідальності підприємства.

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гуманітарні місії для постраждалих від бойових дій територіях
З перших днів війни ККПК розпочав гуманітарні місії на постраждалих від бойових дій територіях. Фото: Київський КПК

ККПК: мільярди в бюджет, благодійність і допомога людям

Торік Київський картонно-паперовий комбінат перерахував до бюджетів різних рівнів понад 1,5 млрд грн обов’язкових платежів, а ще близько 100 млн грн з власної ініціативи виділив на благодійність.

дні донора в Київському КПК
Дні донора. Фото: Київський КПК

Компанія щотижня забезпечує санітарно-гігієнічною продукцією внутрішньо переміщених осіб, постраждалі громади, лікарні й госпіталі у прифронтових регіонах. А також безпосередньо долучається до порятунку людей, проводячи традиційні Дні донора.

Їдальня Київського КПК
Їдальня Київського КПК. Фото: Київський КПК

Добробут людей — безумовний пріоритет благодійної діяльності Київського картонно-паперового комбінату

Підприємство — це не лише устаткування, а передусім — команда вмотивованих однодумців, наголошує д-р Ціннер (Dr. Zinner). Київський КПК має власну амбулаторію, систему медстрахування, спортивний комплекс та їдальню з доступними цінами. Одним із ключових чинників стимулювання є конкурентна заробітна плата. З огляду на складні економічні умови в Україні, на ККПК регулярно переглядають рівень оплати праці, і насамперед — для робочих спеціальностей.

Крім того, для тих, хто був призваний на військову службу, а це на сьогодні близько 10% працівників, не тільки збережені робоче місце на комбінаті та посада, але й виплачується щомісячна матеріальна допомога в розмірі середньої зарплати. За роки війни ця сума сягнула майже 150 мільйонів гривень. На жаль, є й полеглі: вже сімнадцять комбінатівців поклали життя за Україну, щоб інші могли жити у вільній державі, а діти — навчатися у школах.

творча акція
Творча акція. Фото: Київський КПК

Не менш важливою за матеріальну є й моральна підтримка бійцям-землякам від команди ККПК

З нагоди Дня знань Київський картонно-паперовий комбінат ініціював у школах Обухова та району творчу акцію "Дякую захисникам за новий навчальний рік".

"Окрім малюнків для солдатів діти передали безліч відкритих листів та запакованих конвертів, сотні виготовлених власноруч із любов’ю оберегів. Обіцяємо, що у найкоротші строки із гуманітарними вантажами від нашого підприємства воїни отримають і цей потік подяки", — розповів голова правління БФ "Картонник" Олександр Ременюк.

Під егідою ККПК місцеве ком’юніті охоче долучається і до проєктів з екозбереження

"Ідея раціонального використання ресурсів – основа екостратегії, якої ми дотримуємось вже майже пів століття", — коментують на Київському картонно-паперовому комбінаті.

Як зауважує власник д-р Ціннер (Dr. Heinz Zinner), саме турбота про довкілля є одним з ключових векторів роботи промислової компанії на тлі війни і безпрецедентного забруднення природи. Комбінат постійно модернізує виробничі лінії та ініціює масові просвітницькі акції. Зокрема, у найближчих планах – екоквест для учнівської молоді Обухівщини і збір макулатури школярами й містянами, що має подвійну мету: збереження екології і благодійність. Усі виручені кошти будуть спрямовані на придбання палива для обігріву навчальних закладів у зимовий період.

Київ діти благодійність гуманітарна допомога картон

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16:38 Родичі загиблих в АТО — чи надається їм відстрочка

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Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

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