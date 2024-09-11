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Киевский КБК продолжает добрые дела: экопроекты, поддержка общества, благодарность защитникам

11 сентября 2024 15:47
Марина Кисадели - Редактор
Киевский картонно-бумажный комбинат перечислил в бюджеты разных уровней более 1,5 млрд грн обязательных платежей, а еще около 100 млн грн по собственной инициативе выделил на благотворительность
Дети в школе. Фото: Киевский ККБК
Марина Кисадели - Редактор

Сознательный бизнес сегодня — это поддержка и помощь нуждающимся. На фоне войны Киевский картонно-бумажный комбинат стал надежной опорой и обществу, и экономике, и местной общине. Компания из европейскими инвестициями (владелец — Pulp Mill Holding, Австрия), исповедует ценности экологичности, социальной ответственности и гуманизма, ежегодно направляя сотни миллионов гривен на благотворительность.

Европейский подход ККБК — это не только уплата налогов и сборов в полном объеме, но и объединение сообщества вокруг гуманитарных проектов. Такова принципиальная позиция австрийского владельца комбината. Как отметил директор и бенефициар PMH д-р Хайнц Циннер (Dr. Heinz Zinner), в непростой для Украины период забота о менее защищенных слоях населения, охране окружающей среды и поддержке защитников — три неотъемлемых составляющих социальной ответственности предприятия.

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гуманитарные миссии для пострадавших от боевых действий территориях
С первых дней войны ККПК начал гуманитарные миссии на пострадавших от боевых действий территориях. Фото: Киевский УПК

ККБК: миллиарды в бюджет, благотворительность и помощь людям

В прошлом году Киевский картонно-бумажный комбинат перечислил в бюджеты разных уровней более 1,5 млрд грн обязательных платежей, а еще около 100 млн грн по собственной инициативе выделил на благотворительность.

дни донора в Киевском УПК
Дни донора. Фото: Киевский ККБК

Компания еженедельно обеспечивает санитарно-гигиенической продукцией внутренне перемещенных лиц, пострадавшие общины, больницы и госпитали в прифронтовых регионах. А также непосредственно приобщается к спасению людей, проводя традиционные Дни донора.

Столовая Киевского УПК
Столовая Киевского КБК. Фото: Киевский КБК

Благосостояние людей – безусловный приоритет благотворительной деятельности Киевского картонно-бумажного комбината

Предприятие — это не только оборудование, но прежде всего команда мотивированных единомышленников, отмечает д-р Циннер (Dr. Zinner). Киевский КБК имеет свою амбулаторию, систему медстрахования, спортивный комплекс и столовую с доступными ценами. Одним из ключевых факторов стимулирования является конкурентная заработная плата. Учитывая сложные экономические условия в Украине, на ККБК регулярно пересматривают уровень оплаты труда и, прежде всего, для рабочих специальностей.

Кроме того, для тех, кто был призван на военную службу, а это сегодня около 10% работников, не только сохранены рабочее место на комбинате и должность, но и выплачивается ежемесячная материальная помощь в размере средней зарплаты. За годы войны эта сумма составила почти 150 миллионов гривен. К сожалению, есть и павшие: уже семнадцать комбинатовцев положили жизнь за Украину, чтобы другие могли жить в свободном государстве, а дети — учиться в школах.

творческая акция
Творческая акция. Фото: Киевский КБК

Не менее важна материальная и моральная поддержка бойцам-землякам от команды ККБК

По случаю Дня знаний Киевский картонно-бумажный комбинат инициировал в школах Обухова и района творческую акцию "Спасибо защитникам за новый учебный год".

"Кроме рисунков для солдат, дети передали множество открытых писем и упакованных конвертов, сотни изготовленных собственноручно с любовью оберегов. Обещаем, что в кратчайшие сроки с гуманитарными грузами от нашего предприятия воины получат и этот поток благодарности", — рассказал председатель правления БФ "Картонник" Александр Ременюк .

Под эгидой ККБК местное коммьюнити охотно приобщается и к проектам по экзосбережению.

"Идея рационального использования ресурсов  основа экостратегии, которой мы придерживаемся уже почти полвека", — комментируют на Киевском картонно-бумажном комбинате.

Как отмечает владелец д-р Циннер (Dr. Heinz Zinner), именно забота об окружающей среде является одним из ключевых векторов работы промышленной компании на фоне войны и беспрецедентного загрязнения природы. Комбинат постоянно модернизирует производственные линии и инициирует массовые просветительские акции. В частности, в ближайших планах — экоквест для учащейся молодежи Обуховщины и сбор макулатуры школьниками и горожанами, имеющий двойную цель: сохранение экологии и благотворительность. Все вырученные средства будут направлены на покупку топлива для обогрева учебных заведений в зимний период.

Киев дети благотворительность гуманитарная помощь картон

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