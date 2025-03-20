Київський картонно-паперовий комбінат розвиває б’юті-бокси для e-commerce

Київський КПК розвиває сегмент б’юті-боксів для e-commerce
З настанням весни та наближенням низки свят (Великдень, День матері тощо) сегмент онлайн-торгівлі косметикою і доглядовими засобами переживає сезонний "бум". Як вітчизняний трендсеттер у галузі виробництва тари для e-commerce, Київський КПК торік вивів на ринок новий унікальний продукт — б’юті-бокси, що відповідають сучасним вимогам споживачів до естетики та функціональності паковання.
Київський картонно-паперовий комбінат — підприємство з європейськими інвестиціями (власник — Pulp Mill Holding, Австрія), потужності якого дозволяють випускати близько 322 тис. тонн товарної продукції на рік. За останні місяці ККПК суттєво збільшив обсяги виробництва тарного картону. Така динаміка є віддзеркаленням попиту на паковання для інтернет-торгівлі, що зростає.
На думку директора Pulp Mill Holding д-ра Хайнца Ціннера, саме за інноваційними пакувальні рішеннями для e-commerce — майбутнє картонно-паперової індустрії. Враховуючи потреби ринку, півтора року тому на заводі в Обухові за підтримки власника було встановлено новітню лінію для виготовлення спеціалізованої тари з картону власного виробництва.
Еволюція пакувальних форматів: Київський КПК задає тренди сьогодення
Запити споживачів суттєво змінилися за останні роки разом, як і загальна філософія ставлення до тари. Якщо раніше пріоритетом була виключно її функціональність, то нині покупці звертають увагу на дизайн, екологічність і зручність використання. Київський картонно-паперовий комбінат тонко відчуває цю тенденцію, розробляючи нові пакувальні формати та вдосконалюючи наявні.
Торік до вже знаних і популярних на ринку продуктів (Easy box, Wine box, паковання для транспортування скляної тари та книжок) комбінат додав новинку — б’юті-бокси під комплекти доглядових засобів від онлайн-магазину Beauty Systema.
При цьому ключові переваги, які ККПК пропонує клієнтам, залишаються незмінними:
- безпечність доставляння й комфорт при використанні — вбудована клейка смужка та відривна стрічка в рази прискорюють і спрощують процес розпакування;
- екологічність — для виготовлення подарункових боксів комбінат використовує екокрафтовий картон власного виробництва, а конструкція тари дозволяє відмовитись від поліетиленових ущільнювачів та скотч-плівки;
- стовідсотково вітчизняний продукт — якщо раніше бокси для доглядових засобів замовляли з Південної Кореї, і це позначалось на вартості, то тепер вони виготовляються на потужностях Київського КПК в Обухові, що дозволяє суттєво спростити логістику.
Раціональна елегантність: Київський картонно-паперовий комбінат поєднує стильний візуал із ціновою доступністю
Сучасна індустрія краси висуває особливі вимоги до зовнішньої тари, оскільки вона є не лише засобом захисту товару, а й важливим елементом айдентики бренду. Споживачі очікують, що паковання з wow-ефектом підкреслить статусність і якість продукції. Тому Київський КПК робить ставку на вишукані, але економічні дизайнерські рішення, що дозволяє навіть мінібрендам вигідно позиціювати себе серед конкурентів.
Крім того, завдяки інноваційній лінії друку, виробник надає замовникам широкий вибір можливостей для кастомізації боксів. Важливим аспектом є можливість нанесення логотипів та унікальних графічних елементів. Так, у випадку співпраці з Beauty Systema комбінат реалізував на практиці комплексне рішення в єдиному візуальному стилі, створене за концептом відомого дизайнерського бюро.
Кейс із виведенням на ринок б’юті-боксів демонструє здатність ККПК ефективно адаптуватися до вимог найвибагливішого сучасного споживача
Завдяки новаторському баченню ринку, інвестиціям власника та ефективному менеджменту якості, Київський картонно-паперовий комбінат є трендсеттером у сфері пакувальних рішень для електронної комерції в Україні. Невпинно вдосконалюючи власні технологічні процеси, обухівський товаровиробник відкриває нові ринкові можливості для клієнтів і партнерів.
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