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Київський КПК розвиває сегмент б’юті-боксів для e-commerce

20 березня 2025 14:55
Марина Кісаделі - Редактор
Київський картонно-паперовий комбінат розвиває б’юті-бокси для e-commerce
Б’юті-бокси. Фото: Київський картонно-паперовий комбінат.
Марина Кісаделі - Редактор

З настанням весни та наближенням низки свят  (Великдень, День матері тощо) сегмент онлайн-торгівлі косметикою і доглядовими засобами переживає сезонний "бум". Як вітчизняний трендсеттер у галузі виробництва тари для e-commerce, Київський КПК торік вивів на ринок новий унікальний продукт — б’юті-бокси, що відповідають сучасним вимогам споживачів до естетики та функціональності паковання.

Київський картонно-паперовий комбінат — підприємство з європейськими інвестиціями (власник — Pulp Mill Holding, Австрія), потужності якого дозволяють випускати близько 322 тис. тонн товарної продукції на рік. За останні місяці ККПК суттєво збільшив обсяги виробництва тарного картону. Така динаміка є віддзеркаленням попиту на паковання для інтернет-торгівлі, що зростає.

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На думку директора Pulp Mill Holding д-ра Хайнца Ціннера, саме за інноваційними пакувальні рішеннями для  e-commerce — майбутнє картонно-паперової індустрії. Враховуючи потреби ринку, півтора року тому на заводі в Обухові за підтримки власника було встановлено новітню лінію для виготовлення спеціалізованої тари з картону власного виробництва.

Еволюція пакувальних форматів: Київський КПК задає тренди сьогодення

Запити споживачів суттєво змінилися за останні роки разом, як і загальна філософія ставлення до тари. Якщо раніше пріоритетом була виключно її функціональність, то нині покупці звертають увагу на дизайн, екологічність і зручність використання. Київський картонно-паперовий комбінат тонко відчуває цю тенденцію, розробляючи нові пакувальні формати та вдосконалюючи наявні.

Торік до вже знаних і популярних на ринку продуктів (Easy box, Wine box, паковання для транспортування скляної тари та книжок) комбінат додав новинку — б’юті-бокси під комплекти доглядових засобів від онлайн-магазину Beauty Systema.

При цьому ключові переваги, які ККПК пропонує клієнтам, залишаються незмінними:

  • безпечність доставляння й комфорт при використанні — вбудована клейка смужка та відривна стрічка в рази прискорюють і спрощують процес розпакування;
  • екологічність — для виготовлення подарункових боксів комбінат використовує екокрафтовий картон власного виробництва, а конструкція тари дозволяє відмовитись від поліетиленових ущільнювачів та скотч-плівки;
  • стовідсотково вітчизняний продукт — якщо раніше бокси для доглядових засобів замовляли з Південної Кореї, і це позначалось на вартості, то тепер вони виготовляються на потужностях Київського КПК в Обухові, що дозволяє суттєво спростити логістику.
відривна стрічка елемент зручного та безпечного розпаковування
Відривна стрічка — елемент зручного та безпечного розпаковування. Фото: Київський картонно-паперовий комбінат.

Раціональна елегантність: Київський картонно-паперовий комбінат поєднує стильний візуал із ціновою доступністю

Сучасна індустрія краси висуває особливі вимоги до зовнішньої тари, оскільки вона є не лише засобом захисту товару, а й важливим елементом айдентики бренду. Споживачі очікують, що паковання з wow-ефектом підкреслить статусність і якість продукції. Тому Київський КПК робить ставку на вишукані, але економічні дизайнерські рішення, що дозволяє навіть мінібрендам вигідно позиціювати себе серед конкурентів.

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Градація розмірів дозволяє раціонально використовувати бокси. Фото: Київський картонно-паперовий комбінат.

Крім того, завдяки інноваційній лінії друку, виробник надає замовникам широкий вибір можливостей для кастомізації боксів. Важливим аспектом є можливість нанесення логотипів та унікальних графічних елементів. Так, у випадку співпраці з Beauty Systema комбінат реалізував на практиці комплексне рішення в єдиному візуальному стилі, створене за концептом відомого дизайнерського бюро.

Кейс із виведенням на ринок б’юті-боксів демонструє здатність ККПК ефективно адаптуватися до вимог найвибагливішого сучасного споживача

Завдяки новаторському баченню ринку, інвестиціям власника та ефективному менеджменту якості, Київський картонно-паперовий комбінат є трендсеттером у сфері пакувальних рішень для електронної комерції в Україні. Невпинно вдосконалюючи власні технологічні процеси, обухівський товаровиробник відкриває нові ринкові можливості для клієнтів і партнерів.

Київ підприємства виробництво картон Київський КПК

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