Киевский картонно-бумажный комбинат развивает бьюти-боксы для e-commerce

Бьюти-боксы. Фото: Киевский картонно-бумажный комбинат.

С наступлением весны и приближением ряда праздников (Пасха, День матери и т.д.) сегмент онлайн-торговли косметикой и уходовыми средствами переживает сезонный "бум". Как отечественный трендсеттер в области производства тары для e-commerce, Киевский КБК в прошлом году вывел на рынок новый уникальный продукт — бьюти-боксы, отвечающие современным требованиям потребителей к эстетике и функциональности упаковки.

Киевский картонно-бумажный комбинат — предприятие с европейскими инвестициями (владелец — Pulp Mill Holding, Австрия), мощности которого позволяют выпускать около 322 тыс. тонн товарной продукции в год. За последние месяцы ККБК существенно увеличил объемы производства тарного картона. Такая динамика является отражением растущего спроса на упаковку для интернет-торговли.

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По мнению директора Pulp Mill Holding д-ра Хайнца Циннера, именно за инновационными упаковочными решениями для e-commerce — будущее картонно-бумажной индустрии. Учитывая потребности рынка, полтора года назад на заводе в Обухове при поддержке владельца была установлена новейшая линия для изготовления специализированной тары из картона собственного производства.

Эволюция упаковочных форматов: Киевский КБК задает тренды современности

Запросы потребителей существенно изменились за последние годы вместе, как и общая философия отношения к таре. Если раньше приоритетом была исключительно ее функциональность, то сейчас покупатели обращают внимание на дизайн, экологичность и удобство использования. Киевский картонно-бумажный комбинат тонко чувствует эту тенденцию, разрабатывая новые упаковочные форматы и совершенствуя существующие.

В прошлом году к уже известным и популярным на рынке продуктам (Easy box, Wine box, упаковка для транспортировки стеклянной тары и книг) комбинат добавил новинку — бьюти-боксы под комплекты уходовых средств от онлайн-магазина Beauty Systema.

При этом ключевые преимущества, которые ККБК предлагает клиентам, остаются неизменными:

безопасность доставки и комфорт при использовании — встроенная клейкая полоска и отрывная лента в разы ускоряют и упрощают процесс распаковки;

экологичность — для изготовления подарочных боксов комбинат использует экокрафтовый картон собственного производства, а конструкция тары позволяет отказаться от полиэтиленовых уплотнителей и скотч-пленки;

стопроцентно отечественный продукт — если раньше боксы для уходовых средств заказывали из Южной Кореи, и это сказывалось на стоимости, то теперь они изготавливаются на мощностях Киевского КБК в Обухове, что позволяет существенно упростить логистику.

Отрывная лента — элемент удобной и безопасной распаковки. Фото: Киевский картонно-бумажный комбинат.

Рациональная элегантность: Киевский картонно-бумажный комбинат сочетает стильный визуал с ценовой доступностью

Современная индустрия красоты выдвигает особые требования к внешней таре, поскольку она является не только средством защиты товара, но и важным элементом айдентики бренда. Потребители ожидают, что упаковка с wow-эффектом подчеркнет статусность и качество продукции. Поэтому Киевский КБК делает ставку на изысканные, но экономичные дизайнерские решения, что позволяет даже мини-брендам выгодно позиционировать себя среди конкурентов.

Градация размеров позволяет рационально использовать боксы. Фото: Киевский картонно-бумажный комбинат.

Кроме того, благодаря инновационной линии печати, производитель предоставляет заказчикам широкий выбор возможностей для кастомизации боксов. Важным аспектом является возможность нанесения логотипов и уникальных графических элементов. Так, в случае сотрудничества с Beauty Systema комбинат реализовал на практике комплексное решение в едином визуальном стиле, созданное по концепту известного дизайнерского бюро.

Кейс с выводом на рынок бьюти-боксов демонстрирует способность ККБК эффективно адаптироваться к требованиям самого требовательного современного потребителя

Благодаря новаторскому видению рынка, инвестициям владельца и эффективному менеджменту качества, Киевский картонно-бумажный комбинат является трендсеттером в сфере упаковочных решений для электронной коммерции в Украине. Неустанно совершенствуя собственные технологические процессы, обуховский товаропроизводитель открывает новые рыночные возможности для клиентов и партнеров.