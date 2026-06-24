«Клуб Добродіїв» відкрив особливу турагенцію: 700 підлітків можуть отримати путівку в краще майбутнє

Місце Сили. Фото: "Клуб Добродіїв".

Цього літа БФ "Клуб Добродіїв" відкрив особливу турагенцію. Тут допомагають організувати одну з найважливіших подорожей у житті підлітка — подорож до відчуття опори, нових знайомств, власних сильних сторін та віри у себе.



Майже 90% українських підлітків, які живуть в умовах війни, мають помірний або високий рівень стресу — такі дані наводить дослідження 2026 року, опубліковане в Frontiers in Pediatrics. Безпечне середовище, де підліток може говорити про свій стан без осуду, отримувати підтримку від спеціалістів і мати середовище для змістовного дорослішання, залишається одним із найважливіших інструментів підтримки.

Місце Сили. Фото: "Клуб Добродіїв".

"Для багатьох українських підлітків літо — це не про канікули, а про самотність. Коли друзі роз'їжджаються, дорослі зайняті, а гроші на якісне дозвілля та розвиток має не кожен, особливо важливо мати місце, де тебе приймають і підтримують. Саме таким середовищем є Місце Сили від Клубу Добродіїв, - розповідає Марія Тодорчук, засновниця і керівниця "Клубу Добродіїв"



Путівка в краще майбутнє — нова фандрейзингова кампанія фонду, яка має на меті зробити підтримку, розвиток і безпечну спільноту доступними для 700 підлітків з вразливих категорій.



"Для продовження місії простору потрібне фінансування і ми вирішили не просто оголосити про потребу, а перетворити виклик на спільну пригоду. Так народилася ідея незвичної турагенції, яка запрошує відповідальних дорослих і бізнес стати туроператорами життєзмін та подарувати підліткам особливу путівку — не до моря чи в готель, а туди, де вони можуть знайти себе, підтримку та віру у власні сили", — додає засновниця фонду.

Місце Сили. Фото: "Клуб Добродіїв".

У центрі кампанії — "Місце Сили", простір психологічної підтримки та розвитку в Києві, де підлітки можуть знайти друзів, отримати допомогу психологів та відчути себе частиною безпечної спільноти. За три роки роботи простір прийняв понад 38 тисяч відвідувачів, провів 6 300+ подій і надав понад 3 000 годин психологічного відновлення.



"Тут я можу бути собою, не боятися осуду, знаходити друзів, ставати впевненішою і проживати складні моменти поруч із людьми, які підтримують. Місце Сили дійсно допомагає і змінює життя на краще", — Марина, 15-річна учасниця програм Місця Сили.

Місце Сили. Фото: "Клуб Добродіїв".

Еквівалент однієї "путівки в краще майбутнє" становить 2500 грн. Такий внесок дозволяє підтримати роботу Місця Сили та забезпечити одному підлітку можливість бути частиною його спільноти протягом літа. Мета кампанії — до кінця липня зібрати 1 750 000 грн, щоб таких можливостей цього літа стало більше для 700 підлітків з вразливих категорій.

Долучитися до кампанії можна через внесок на основний збір, відкриття власної "Дружньої банки" або запуск корпоративної ініціативи. Дізнатися більше та доєднатися можна за посиланням.

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Про "Клуб Добродіїв": Клуб Добродіїв — благодієвий фонд, який створює значущі зміни в житті молодого покоління. Фонд офіційно зареєстровано 2016 року, засновницею та головою є Марія Тодорчук. За час роботи фонд реалізував понад 150 життєзмінних проєктів для дітей, об’єднав понад 1 000 відповідальних дорослих у спільноту підтримки, залучив понад 200 мільйонів гривень, що перетворилися на відчутні зміни для підлітків, підтримав понад 350 000 дітей і підлітків з усіх куточків країни під час повномасштабної війни і відкрили Місце Сили — трансформуючий простір для підтримки та розвитку підлітків, який з моменту відкриття відвідали понад 38 000 відвідувачів.

Контакти:

Еліна Билінкіна,

Менеджерка з зовнішніх комунікацій власних проєктів Клубу Добродіїв

e.bylinkina@dobrodiy.club