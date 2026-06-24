Клуб «Добродетелей» открыл уникальное туристическое агентство: 700 подростков могут получить путевку в лучшее будущее

Место Силы. Фото: «Клуб Добродетелей».

Этим летом БФ "Клуб Добродетелей" открыл особое туристическое агентство. Здесь помогают организовать одно из самых важных путешествий в жизни подростка — путешествие к ощущению опоры, новым знакомствам, собственным сильным сторонам и вере в себя.



Почти 90% украинских подростков, живущих в условиях войны, испытывают умеренный или высокий уровень стресса — такие данные приводит исследование 2026 года, опубликованное в Frontiers in Pediatrics. Безопасная среда, где подросток может говорить о своём состоянии без осуждения, получать поддержку от специалистов и иметь условия для полноценного взросления, остаётся одним из важнейших инструментов поддержки.

Место Силы. Фото: "Клуб Добродетелей".

"Для многих украинских подростков лето — это не каникулы, а одиночество. Когда друзья разъезжаются, взрослые заняты, а денег на полноценный досуг и развитие есть не у всех, особенно важно иметь место, где тебя принимают и поддерживают. Именно такой средой является "Место Силы" от "Клуба Добродетелей", — рассказывает Мария Тодорчук, основательница и руководительница "Клуба Добродетелей".



"Путевка в лучшее будущее" — новая фандрайзинговая кампания фонда, цель которой — сделать поддержку, развитие и безопасное сообщество доступными для 700 подростков из уязвимых категорий.



"Для продолжения миссии пространства необходимо финансирование, и мы решили не просто объявить о потребности, а превратить этот вызов в совместное приключение. Так родилась идея необычного турагентства, которое приглашает ответственных взрослых и бизнес стать туроператорами, меняющими жизнь, и подарить подросткам особый путевой ваучер — не к морю или в отель, а туда, где они могут найти себя, поддержку и веру в собственные силы", — добавляет основательница фонда.

Место Силы. Фото: "Клуб Добродетелей".

В центре кампании — "Место Силы", пространство психологической поддержки и развития в Киеве, где подростки могут найти друзей, получить помощь психологов и почувствовать себя частью безопасного сообщества. За три года работы пространство приняло более 38 тысяч посетителей, провело более 6 300 мероприятий и предоставило более 3 000 часов психологической помощи.



"Здесь я могу быть собой, не бояться осуждения, находить друзей, становиться увереннее и переживать сложные моменты рядом с людьми, которые меня поддерживают. "Место Силы" действительно помогает и меняет жизнь к лучшему", — Марина, 15-летняя участница программ "Места Силы".

"Место Силы". Фото: "Клуб Добродетелей".

Стоимость одной «путевки в лучшее будущее» составляет 2500 грн. Такой взнос позволяет поддержать работу "Места Силы" и обеспечить одному подростку возможность стать частью его сообщества в течение лета. Цель кампании — до конца июля собрать 1 750 000 грн, чтобы этим летом таких возможностей стало больше для 700 подростков из уязвимых категорий.

Присоединиться к кампании можно, сделав взнос в общий фонд, открыв собственную «Дружескую банку» или запустив корпоративную инициативу. Узнать больше и присоединиться можно по ссылке.

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О "Клубе Добродетелей": "Клуб Добродетелей" — благотворительный фонд, который вносит значимые изменения в жизнь молодого поколения. Фонд официально зарегистрирован в 2016 году, его основательницей и председателем является Мария Тодорчук. За время работы фонд реализовал более 150 проектов, изменивших жизнь детей, объединил более 1 000 ответственных взрослых в сообщество поддержки, привлек более 200 миллионов гривен, которые превратились в ощутимые изменения для подростков, оказал поддержку более чем 350 000 детей и подростков со всех уголков страны во время полномасштабной войны и открыл "Место Силы" — трансформирующее пространство для поддержки и развития подростков, которое с момента открытия посетили более 38 000 человек.

Контакты:

Элина Билинкина,

менеджер по внешним коммуникациям собственных проектов "Клуба Добродетелей"

e.bylinkina@dobrodiy.club

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